La Capital | Información General | Streaming

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes inéditas

El Schmidt Ocean Institute retomó el streaming en vivo desde 3.500 metros frente a Punta del Este y Montevideo, tras el éxito de la campaña en Argentina.

24 de agosto 2025 · 10:07hs
Streaming científico. El buque Falkor (too) inició la expedición “Viaje a lo desconocido”

Streaming científico. El buque Falkor (too) inició la expedición “Viaje a lo desconocido”, ahora en aguas uruguayas. 

La expedición científica que había sorprendido a miles de espectadores en Argentina con imágenes inéditas del fondo marino está de regreso. El Schmidt Ocean Institute retomó este sábado su transmisión en vivo por YouTube, esta vez desde aguas uruguayas, con la campaña “Viaje a lo desconocido”.

El proyecto explora a 3.500 metros de profundidad frente a Punta del Este y Montevideo, en la Zona Económica Exclusiva de Uruguay, y cuenta con un equipo de 37 investigadores a bordo del buque Falkor (too). Las transmisiones comenzaron el 23 de agosto y continuarán hasta el 19 de septiembre, con imágenes en ultradefinición que ya despiertan expectativa entre los seguidores de la primera experiencia.

La novedad es que la misión emplea nuevamente al submarino remoto ROV SuBastian, con cámaras de alta definición capaces de mostrar detalles de ecosistemas submarinos nunca antes registrados. El propósito es impulsar la “alfabetización oceánica”: acercar al público la riqueza del océano y su importancia para el desarrollo sostenible.

>> Leer más: Investigadores del Conicet y la UNR advierten una "campaña de desprestigio y erosión del sistema científico"

El streaming del Conicet fue furor

El antecedente inmediato fue la expedición en aguas argentinas, cuando el Schmidt Ocean Institute transmitió en vivo descubrimientos sorprendentes como la “estrella de mar culona”, pepinos de mar, medusas, calamares y corales, entre otras especies. Ahora, el turno es de Uruguay, donde el programa Uruguay Sub200 busca revelar los ecosistemas del margen continental y aportar datos para crear áreas marinas protegidas.

La campaña cuenta con la participación de investigadores de disciplinas como biología marina, geología, microbiología y arqueología submarina, y está liderada por la Universidad de la República, con apoyo del Ministerio de Ambiente uruguayo, el IIBCE, el MNHN y científicos internacionales.

>> Leer más: Cómo es el trabajo de los científicos del stream del Conicet: "No dimensionamos lo que pasa allá"

De esta manera, la transmisión que cautivó a los argentinos se renueva en territorio uruguayo, ofreciendo al público la posibilidad de acompañar en tiempo real un viaje único a las profundidades del océano.

Dónde seguir el streaming en Uruguay

Embed - Est. 1: Cañón Río de la Plata | SOI Divestream 827

Noticias relacionadas
La Luna Negra es un fenómeno astrológico que ocurre en agosto a partir de tres Lunas nuevas.

Noche de Luna Negra: de qué se trata y cuáles son los rituales recomendados

El antes y el después de la casa en alquiler al que los inquilinos le quitaron todas las mejoras que le habían hecho, tras no llegar a un acuerdo con el dueño

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El producto no contaba con un registro legítimo en Anmat

Anmat prohibió un té verde promocionado para bajar de peso

Anses ya anunció las fechas de pago para los haberes de septimebre 

Ansés: cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones en septiembre

Ver comentarios

Las más leídas

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Gimena Accardi y Andrés Gil, aplaudidos de pie en Bahía Blanca en medio del escándalo

Gimena Accardi y Andrés Gil, aplaudidos de pie en Bahía Blanca en medio del escándalo

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

La menor ingresó grave al hospital Vilela y falleció a los pocos minutos. La madre de la nena y su pareja fueron demorados, pero luego recuperaron la libertad

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas
Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

Por Javier Felcaro
Opinión

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ovación
Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Por Gustavo Conti
Ovación

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newells se enamoró del empate

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newell's se enamoró del empate

Policiales
Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas
Policiales

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

La Ciudad
Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen
Política

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"