Newell's demostró por qué es el mejor equipo en el fútbol femenino y goleó a SAT

En el futbol femenino, Newell's venció 4 a 1 a SAT en el Centro Griffa y logró su primer triunfo en el segundo torneo de 2025.

Newell's venció en el fútbol femenino a SAT por 4 a 1 tras ir perdiendo 1 a 0.

Por la tercera fecha del segundo torneo del año, en el fútbol femenino de AFA, Newell’s venció 4 a 1 a Sindicato Argentino de Televisión en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa con dos goles de Yuliana Sanabria, Pilar Sabransky y Bárbara Calvo.

Las leprosas ganaron el partido con autoridad luego de un primer tiempo donde le costó imponer condiciones. De hecho, el equipo visitante consiguió adelantarse en marcador a los 19 minutos a través de Prado.

Pero, en la segunda parte, las de Leandro Iglesias demostraron por qué son las campeonas vigentes y terminaron ganando 4 a 1.

Ya a los 34 segundos, las leprosas consiguieron la igualdad con un tremendo golazo de Yuliana Sanabria. La misma jugadora a los 59’ en una gran maniobra personal donde combinó gambeta y velocidad, anotó 2 a 1.

Desde allí todo se le hizo más fácil a las locales. Que además contaron con una buena actuación de su arquera Rengifo.

Leer más: El extraño caso en Newell's de dos jugadores borrados que entraron contra Central en el clásico

A los 72’ luego de una pelota parada, la Lepra liquidó el partido con el tercer tanto que fue obra de Pilar Sabransky. Mientras que la ingresada Bárbara Calvo, a los 86’ cerró la cuenta tras aprovechar un quedo de la defensa visitante.

La Lepra obtuvo su primer éxito en esta segunda parte ya que había empatado los dos partidos anteriores 0 a 0: con Belgrano de local y ante Ferro de visitante.

Formación de Newell's

Newell’s formó con: Micheel Rengifo; Tamara Bazán, María Victoria Vives, Pilar Sabransky y María Belén Raffaelli; Agustina Vargas, Magalí Natta y Romina Luna González; Julieta Aguilar, Camila Mansilla y Yuliana Sanabria.

Su próximo contrincante en la cuarta fecha será Boca como visitante. Este partido todavía no fue programado.