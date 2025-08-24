La Capital | La Ciudad | Parque

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

El certamen reunió 62 propuestas de todo el país y otorgó premios por más de $48 millones. Servirá de base para la futura licitación del complejo cultural

24 de agosto 2025 · 13:50hs
Parque de la Cabecera. El concurso convocó a arquitectos de todo el país y premió proyectos innovadores para la ribera del Paraná.

Parque de la Cabecera. El concurso convocó a arquitectos de todo el país y premió proyectos innovadores para la ribera del Paraná.

El gobierno de la Provincia de Santa Fe y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo anunciaron los ganadores del Concurso Nacional de Ideas para el Parque de la Cabecera, una convocatoria que reunió 62 propuestas de todo el país y entregó premios por más de 48 millones de pesos.

El certamen tuvo como objetivo generar proyectos arquitectónicos innovadores para el Nuevo Complejo Cultural que se construirá en la ribera del Paraná, en el área ubicada entre Rosario y Granadero Baigorria, junto a la cabecera del puente Rosario-Victoria. Las iniciativas seleccionadas funcionarán como base para la futura licitación de la obra.

El concurso fue organizado por la Provincia en convenio con el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea). Se otorgaron un primer premio de $32 millones, un segundo de $8 millones, un tercero de $4 millones y tres menciones de $1 millón cada una.

>> Leer más: Se lanzó el concurso nacional para el Parque de la Cabecera

La intervención será sobre más de 35 hectáreas ubicadas sobre el borde del río al pie del puente a Victoria hacia el norte. En estos terrenos está contemplado también edificar unas 2.500 unidades en torres, con capacidad para unas 15 mil personas. El masterplan introduce torres de oficinas, locales comerciales, centro cultural y centros educativos. Queda en reserva un espacio para el nivel superior educativo.

Con este concurso de ideas, se pone el puntapié inicial para la reurbanización de todo este sector limítrofe con Granadero Baigorria. Queda en el archivo la idea de "trasplantar" el Puerto de la Música de su lugar original en Pellegrini y avenida Belgrano al extremo norte. La idea del célebre arquitecto brasilero Oscar Niemeyer queda en los planos, pero se pretende que esta lonja ribereña se vea jerarquizada integrando torres de viviendas, oficinas, áreas comerciales y espacios para el desarrollo de actividades culturales.

Los proyectos premiados del concurso

Primer premio: “Cristo de las Redes”, del equipo de Ana Babaya, Juan Manuel Pachué, Marco Zampieri, Matías Salomón y Alejandro Puente.

parque

Segundo premio: “Urquilagos”, de los arquitectos Gabriel Stivala y Martina Borsani.

Tercer premio: “Forum Rosario”, del equipo de Federico Azubel, Ignacio Trabucchi y Walter Viggiani.

Además, se otorgaron menciones honoríficas a los trabajos “Cristo Pescador” (Santiago Speche y Santiago Pinotti), “25brcp” (Constanza Ficetto y Leandro Quintero) y “Goodluck” (Nicolás Perfumo, Guillermo Castelani, Fernando Farina y Constanza Saldías).

Un perfil moderno para la ribera del Paraná

“Las ideas presentadas son de una riqueza y calidad destacables. Los aportes fortalecen el Master Plan del Parque de la Cabecera con conceptos innovadores. No solo resolvieron el objetivo de diseñar el complejo cultural, sino que también contribuyeron a definir el borde sobre el Paraná, ofreciendo un perfil moderno y sostenible para el Área Metropolitana de Rosario”, destacó Jorgelina Paniagua, titular de la Unidad de Gestión de Espacios Estratégicos de la Provincia.

Aunque el concurso no es vinculante, las propuestas premiadas se tomarán como insumo clave para el pliego licitatorio y para la consolidación del proyecto urbano en la ribera del río.

Noticias relacionadas
La delegaciones de las 24 provincias de los Juegos Jadar comprenderán más de 3.500 atletas, a los que se sumarán 600 jueces y 1050 integrantes de staff.

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Los bares culturales y temáticos se imponen en la agenda de Rosario.

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Un domingo frío, pero soleado le abre la puerta a un domingo con buenas condiciones. 

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Trabajadores del Conicet denuncian recortes masivos en el organismo.

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Ver comentarios

Las más leídas

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe

Un exfuncionario de Macri disparó contra Milei: Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros

Un exfuncionario de Macri disparó contra Milei: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

Tiene colmillos: las contundentes frases de Nahuel Guzmán sobre el presente de Ángel Correa en México

"Tiene colmillos": las contundentes frases de Nahuel Guzmán sobre el presente de Ángel Correa en México

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe

El gobierno santafesino publicó el decreto que autoriza el incremento en las tarifas de los colectivos interurbanos.

La provincia autorizó un aumento del 28% en las tarifas del colectivo interurbano de Santa Fe
Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas
Policiales

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Un exfuncionario de Macri disparó contra Milei: Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri disparó contra Milei: "Detrás de tanta batalla cultural, lo que había era una bandita de coimeros"

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Ovación
La broma de Nacho sobre el gol: No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La broma de Nacho sobre el gol: "No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja"

La broma de Nacho sobre el gol: No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja

La broma de Nacho sobre el gol: "No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja"

Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

Esta vez el as de espada de Central fue Ángel Di María, como antes Nacho Malcorra o el Negro Palma

Esta vez el as de espada de Central fue Ángel Di María, como antes Nacho Malcorra o el Negro Palma

Policiales
Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

La Ciudad
Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen
Política

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario