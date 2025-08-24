La Capital | Policiales | zona sur

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Dos hombres en moto dispararon contra la misma vivienda atacada el lunes. La Policía persiguió a los agresores y detuvo a uno de ellos con una Glock

24 de agosto 2025 · 13:36hs
El ataque a la casa de Centeno al 2300 en la zona sur se repitió este domingo al mediodía; uno de los tiradores cayó detenido tras una persecución.

El ataque a la casa de Centeno al 2300 en la zona sur se repitió este domingo al mediodía; uno de los tiradores cayó detenido tras una persecución.

La violencia armada volvió a golpear a la zona sur de Rosario. Este domingo al mediodía, una vivienda de Centeno al 2300 fue atacada a tiros por dos hombres en moto, apenas seis días después de que la misma casa fuera blanco de una balacera.

En el momento del nuevo ataque, efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban un control vehicular en bulevar Oroño al 4100. Al escuchar los disparos, se dirigieron hacia la zona y observaron a una motocicleta de alta cilindrada con dos ocupantes que cruzó un semáforo en rojo.

Los sospechosos intentaron escapar, lo que derivó en una persecución que se extendió hasta Brandoni y las vías, donde abandonaron la moto —una Honda Falcon 400 cc negra, con pedido de captura activo— y continuaron la huida a pie. Uno de ellos, identificado como Néstor David R. D., de 30 años, fue detenido en Piedras al 1400. En su poder se secuestró una pistola Glock P80 calibre 9 mm.

En el lugar del ataque, la Policía recogió nueve vainas servidas y una nota amenazante. No se registraron heridos.

Noticias relacionadas
El adolescente golpeado en su casa de zona sur fue derivado al Hospital Español. 

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Uno de los domicilios de zona sur allanandos

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

La Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas investiga la muerte de una niña de 5 años que ingresó al Hospital Vilela.

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Las personas formaban parte de una asociación ilícita que vendía drogas en la cárcel de Piñero.

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Ver comentarios

Las más leídas

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Abonizio se presenta en El Círculo en formato acústico

Abonizio se presenta en El Círculo en formato acústico

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados: cómo postularse

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados: cómo postularse

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

La menor ingresó grave al hospital Vilela y falleció a los pocos minutos. La madre de la nena y su pareja fueron demorados, pero luego recuperaron la libertad

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas
Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

Por Javier Felcaro
Opinión

Reforma constitucional: arranca el diseño final del mapa que guiará al poder santafesino

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ovación
Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

Esta vez el as de espada de Central fue Ángel Di María, como antes Nacho Malcorra o el Negro Palma

Esta vez el as de espada de Central fue Ángel Di María, como antes Nacho Malcorra o el Negro Palma

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Policiales
Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

La Ciudad
Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Un triunfo histórico de Central: por primera vez, sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones, recibió un justo castigo y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen
Política

Reforma constitucional: el derecho al agua y a la preservación de humedales obtuvo dictamen

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: una mujer fue absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió
La Región

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna
Política

Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria
La Ciudad

Zona noroeste: un incendio destruyó parte de una vivienda precaria

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias
La Ciudad

Defensa del Consumidor: los servicios financieros, a la cabeza de las denuncias

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda
Ovación

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo