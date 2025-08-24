Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa Dos hombres en moto dispararon contra la misma vivienda atacada el lunes. La Policía persiguió a los agresores y detuvo a uno de ellos con una Glock 24 de agosto 2025 · 13:36hs

El ataque a la casa de Centeno al 2300 en la zona sur se repitió este domingo al mediodía; uno de los tiradores cayó detenido tras una persecución.

La violencia armada volvió a golpear a la zona sur de Rosario. Este domingo al mediodía, una vivienda de Centeno al 2300 fue atacada a tiros por dos hombres en moto, apenas seis días después de que la misma casa fuera blanco de una balacera.

En el momento del nuevo ataque, efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban un control vehicular en bulevar Oroño al 4100. Al escuchar los disparos, se dirigieron hacia la zona y observaron a una motocicleta de alta cilindrada con dos ocupantes que cruzó un semáforo en rojo.

Los sospechosos intentaron escapar, lo que derivó en una persecución que se extendió hasta Brandoni y las vías, donde abandonaron la moto —una Honda Falcon 400 cc negra, con pedido de captura activo— y continuaron la huida a pie. Uno de ellos, identificado como Néstor David R. D., de 30 años, fue detenido en Piedras al 1400. En su poder se secuestró una pistola Glock P80 calibre 9 mm.

En el lugar del ataque, la Policía recogió nueve vainas servidas y una nota amenazante. No se registraron heridos.