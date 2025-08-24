La Capital | Policiales | niña

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría un cuadro de desnutrición

Lo reportó un informe médico remitido a la fiscal del caso. Se descartó que la nena de cinco años padeciera abusos sexuales, aunque aún se desconoce el origen de la sepsis

24 de agosto 2025 · 19:56hs
La niña ingresó en grave estado a la guardia del Vilela y falleció pese a la atención médica urgente. 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La niña ingresó en grave estado a la guardia del Vilela y falleció pese a la atención médica urgente. 

Un examen médico realizado a la nena de 5 años que falleció este sábado tras ingresar con un grave proceso infeccioso al Hospital de Niños Víctor J. Vilela constató que sufría un cuadro de desnutrición severa, según indicaron a La Capital fuentes de la investigación abierta en el Ministerio Público de la Acusación. En esa inspección se descartó que la niña sufriera abusos sexuales, como se sospechó en un comienzo ante posibles lesiones vaginales, aunque aún se desconoce cuál fue el origen de la infección.

Estos datos fueron relevados por un médico forense en un informe que se sumará a la investigación a cargo de la fiscal Marisol Fabbro, del Equipo de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía rosarina. La niña de 5 años ingresó grave al Hospital Vilela a las 15,30 del sábado, derivada desde un centro de salud de la zona sudoeste. A pesar de la asistencia médica de urgencia falleció a los pocos minutos de su ingreso.

Al examinarla los médicos de guardia constataron posibles lesiones en la zona genital de la niña y dieron aviso al personal policial, que a su vez dio intervención a la fiscal. Fabbro solicitó las primeras tareas investigativas y dispuso la demora de la madre de la menor, de 25 años, y su pareja, de 28. Además ordenó el secuestro de sus celulares para evaluar cualquier dato o elemento que aporte a la investigación.

Esa situación sólo se extendió durante el proceso de revisión médica a la niña. Luego sus progenitores continuaron en libertad. Un primer examen forense no pudo establecer si las lesiones genitales eran compatibles con una situación de abuso o violencia, por lo que se ordenó la realización de la autopsia con estudios complementarios en el Instituto Médico Legal.

Un segundo examen reportado por un médico forense este domingo a la fiscalía descartó signos de abuso sexual, aunque indicó que la niña atravesaba un proceso de desnutrición severo.

La causa del proceso infeccioso aún no fue determinada, por lo que aguardan más estudios a fin de aclarar esa circunstancia.

