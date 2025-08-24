La Capital | Ovación | Los Pumas

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma, pero además tuvo otros efectos

Con el triunfo ante los hombres de negro, Los Pumas saldaron su única deuda, pero además se acomodaron de cara al sorteo del Mundial 2027

24 de agosto 2025 · 21:24hs
El ex Duendes Santiago Chocobares fue uno de los puntos altos de Los Pumas en la trascendental victoria ante los All Blacks.

Los Pumas hicieron cartón lleno. En algún momento de su historia, el seleccionado argentino fue venciendo a países como Inglaterra, Francia, Escocia, Irlanda e incluso a potencias como los Wallabies y los míticos Springboks, pero con los hombres de negro la situación era distinta, no les podían ganar.

El ingreso al Rugby Championship los hizo crecer en su juego y los primeros triunfos argentinos empezaron a asomar: fueron tres (2020, 2022 y 2024) y siempre en condición de visitante. Faltaba ganar de local, y saldar la única deuda que tenía pendiente, cosa que hizo el último sábado y de esa manera consiguió la bolilla que le faltaba.

Ahora la resonante victoria conseguida por Los Pumas el fin de semana en Liniers ya es historia, pero tuvo sus efectos colaterales. La mayor importancia del triunfo ante los hombre de negro radica en su posición en el ranking de cara al sorteo del Mundial de Australia 2027. La victoria argentina, sumada a la caída de Australia con Sudáfrica, dejó al equipo que conduce Felipe Contepomi en el séptimo lugar de la tabla con 83.40 puntos, con un poco más de diferencia sobre Escocia (81.57) y más cerca de Australia (84.85) su próximo rival en el Rugby Championship. Esto hace que los próximo encuentros entre argentinos y aussies sean claves en el intento de alcanzar el sexto lugar, que es el que determina el corte de las cabezas de serie en el sorteo que se realizará en el mes de diciembre.

En Nueva Zelanda, como en pocas partes del mundo, el rugby es una religión. Por eso, la caída de su equipo nacional tuvo un alto impacto en sus medios de comunicación que fueron muy críticos con su equipo y ponderaron a los argentinos.

El portal Stuff, por ejemplo, señaló: “Los indisciplinados All Blacks sufren su primera derrota ante Pumas en Argentina”, y luego continuó: “La imagen de una nube en forma de hongo elevándose hacia los cielos del rugby en Buenos Aires el domingo por la mañana de Nueva Zelanda era de Argentina sorprendiendo a los All Blacks 29-23 y, al hacerlo, creando historia”.

“Este fue el detonante de lo mejor de Los Pumas en su primera victoria sobre los All Blacks en Argentina, y merecieron plenamente su éxito en este partido del Rugby Championship”, agregó el prestigioso portal neozelandés.

Otro medio que se hizo eco fue 1News que se refirió al hecho diciendo: “Los Pumas hacen historia al aplastar a los All Blacks en casa. Una Argentina inspirada venció por primera vez en su estadio a los All Blacks, pero la mala disciplina de los visitantes, que se tradujo en tres tarjetas amarillas, les costó caro en Buenos Aires. Los Pumas merecieron plenamente su victoria 29-23, que deja abierto el Rugby Championship después de que los Springboks vencieran a los Wallabies en Ciudad del Cabo, debido a su mayor urgencia y precisión”.

En tanto que New Zealand Herald marcó: “Historia para Los Pumas. El equipo de Felipe Contepomi rompió su barrera al sorprender a los erráticos All Blacks en casa por primera vez”.

El triunfo ante los kiwis tuvo su perla negra para el plantel albiceleste: fue la lesión del apertura Tomás Albornoz.

El tucumano duró únicamente 14 minutos en cancha ya que se retiró luego de una jugada en la que Cortez Ratima intentó pescar una pelota y el 10 argentino sufrió una molestia en los dedos de su mano izquierda.

Este domingo, se dio a conocer el parte médico oficial del apertura que explica que Albornoz “sufrió una luxación traumática del quinto dedo de su mano izquierda”.

De esta forma, el apertura no estará disponible para los partidos que Los Pumas disputarán en Australia, correspondientes a la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship, los días 6 y 13 de septiembre.

La cancha de Vélez fue la última estación de Los Pumas en suelo argentino por lo que el equipo ya tiene puesta la atención en lo que será la extensa gira de cinco semanas donde pasarán por tres continentes con diferentes usos horarios (Australia, Sudáfrica e Inglaterra).

El viernes los argentinos emprenderán vuelo hacia Australia, donde se medirán frente a los Wallabies los días 6 y 13 de septiembre, en Queensland y Sídney.

Luego, los dirigidos por Felipe Contepomi harán días de recuperación en Oceanía y tras esto, deberán ir hacia Sudáfrica a mitad de semana, para enfrentar a los Springboks el 27 del mismo mes.

Por último, Los Pumas partirán de allí rumbo al Viejo Continente, donde el 4 de octubre disputarán la última fecha del Rugby Championship ante los últimos campeones del mundo en Londres, y serán locales en el mítico estadio de Twickenham.

