Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados: cómo postularse

Abrirá en octubre su primera tienda en Vicente López y habilitará ventas online. Contratará personal para el local, logística y atención digital

24 de agosto 2025 · 12:18hs
La cadena Decathlon abrirá a fines de octubre su primer local en Argentina y habilitará ventas online con entrega nacional.

La cadena Decathlon abrirá a fines de octubre su primer local en Argentina y habilitará ventas online con entrega nacional.

La cadena de artículos deportivos Decathlon confirmó su desembarco en Argentina con la apertura de un primer local en Vicente López y el inicio de su canal de ventas online con alcance nacional. La inauguración está prevista para fines de octubre en el complejo Al Río, sobre avenida del Libertador, donde ocupará un espacio de 3.000 metros cuadrados que pertenecía al antiguo patio de comidas y depósito del hipermercado Carrefour.

El proyecto, resultado de una inversión estimada en 200 millones de dólares, marca el regreso de la marca al país tras más de dos décadas. Decathlon había abierto en 2000 un local en el shopping Soleil de San Isidro, que cerró poco después a raíz de la crisis de 2001.

La tienda de Vicente López será el puntapié inicial de un plan de expansión regional que contempla tres nuevas sucursales en 2026, en ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata y Tucumán, además de la Capital Federal.

90 puestos de trabajo

De los 90 puestos, 60 estarán destinados al salón de ventas y atención al cliente, mientras que otros 30 se sumarán al área de logística. Además, se incorporará personal en áreas de gestión administrativa, soporte al canal digital, retail y operaciones comerciales.

Según informaron fuentes cercanas al proyecto, el objetivo es replicar el modelo ya implementado en Uruguay y Paraguay, con una estrategia omnicanal que garantice el mismo nivel de stock y soporte tanto en tienda física como en e-commerce.

Los interesados en postularse pueden hacerlo a través del portal de Grupo One, el socio regional que gestiona las operaciones de Decathlon en la región: https://oportunidades.grupone.online/grupon

Empleo y e-commerce en Argentina

La compañía iniciará en las próximas semanas el reclutamiento de 90 empleados: 60 para el local y 30 para logística. Se buscan perfiles para atención al cliente, venta minorista, gestión digital y operaciones de soporte.

El plan incluye el lanzamiento de la plataforma decathlon.com.ar, que replicará el catálogo completo de productos disponibles en la tienda física, con stock y soporte operativo idénticos. Desde el primer día se habilitará la venta online a todo el país.

El modelo elegido replica la experiencia de Uruguay y Paraguay, donde Decathlon ya opera bajo la gestión de Grupo One, liderado por Manuel Antelo, Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia. Mulliez pertenece a la familia fundadora del conglomerado francés que además controla cadenas como Leroy Merlin y Auchan.

Un gigante global

Decathlon cuenta con más de 1.700 locales en 78 países, con presencia en Sudamérica en Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. La compañía apuesta en Argentina a un esquema omnicanal, combinando tienda física y comercio electrónico, con una oferta que abarca desde indumentaria y calzado hasta bicicletas, accesorios y equipamiento técnico.

El desafío será insertarse en un mercado local marcado por la volatilidad cambiaria y las trabas logísticas, en un contexto en el que todos los productos serán importados en la primera etapa. Aun así, el grupo inversor sostiene que el plan argentino busca “replicar los estándares internacionales de variedad y reposición que caracterizan a la marca”.

