Ovidio Lagos, 200 años después: una visita teatralizada en los históricos rincones de La Capital

Mediante una puesta en escena se recorrerán los hitos de vida y obra del fundador del diario La Capital. La entrada es gratuita y se deberá confirmar asistencia

25 de agosto 2025 · 15:33hs
Organizan una visita teatralizada para conmemorar el aniversario del nacimiento de Ovidio Lagos

Organizan una visita teatralizada para conmemorar el aniversario del nacimiento de Ovidio Lagos

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, invita a participar de una visita teatralizada en homenaje a Ovidio Lagos, periodista, político y fundador del diario La Capital, al cumplirse los 200 años de su nacimiento.

La actividad se realizará este domingo 31 de agosto, a las 19.30, en los antiguos talleres del diario, en Sarmiento 763, y se enmarca en la agenda del Tricentenario de Rosario. La entrada será gratuita, con cupos limitados, y la asistencia deberá confirmarse telefónicamente al 341-4228805.

La puesta en escena propone un recorrido por los hitos de la vida y la obra de Lagos, resaltando el papel fundamental de la prensa en la formación de la identidad rosarina, en un espacio cargado de memoria donde comenzó buena parte de la historia de la ciudad.

El legado de Ovidio Lagos

Ovidio Lagos nació el 31 de agosto de 1825 en la ciudad de Buenos Aires y era el único varón junto a tres hermanas, hijos de la familia integrada por Joaquín Lagos y Norberta Nim. Él era un comerciante minorista, luego mayorista, y ella era hija del capitán del Virrey. Ovidio empezó a los 10 años la escuela y, cuando su familia se mudó a Montevideo en 1836, debió ponerse a trabajar como dependiente de un almacén, una ropería y una mercería. En 1846, cansado de mucho trabajo y poca retribución, decidió dedicarse a la tipografía. De regreso en Buenos Aires, revistió en la imprenta de don Pedro de Angelis. Una economía más holgada le permitió el mantenimiento de su familia. Fue a fines de 1847 que contrajo matrimonio con la joven Eulogia Aguirre, supuestamente descendiente de la familia Marques de Córdoba.

En 1854 defendió, siendo hasta jefe de batallón, la ciudad de Buenos Aires de los saqueos producto de la derrota de Juan Manuel de Rosas a manos de Justo José de Urquiza en la Batalla de Caseros. Su perfil combativo le valió su primer exilio en Paraná en 1857. Tras la Batalla de Pavón de septiembre de 1861 volvió a Buenos Aires y se dedicó de lleno a la imprenta y al periodismo. Trabajó en el periódico “El Nacional Argentino” y otras imprentas, hasta que Juan Chassaing le ofreció regentear “El Pueblo”. Cuando Urquiza se hizo de la propiedad del diario, Lagos recibió “propuestas que le auguraban nuevos horizontes” y que contemplaban trasladarse a otra ciudad.

Fue así que Ovidio Lagos arribó al Rosario a principios de agosto de 1867. Se empleó en una tipográfica y recibió del comerciante, banquero y un año después gobernador de Santa Fe Mariano Cabal una nota de recomendación para presentarla ante Urquiza. Hacia el Palacio San José de Concepción del Uruguay partió Lagos en octubre y regresó con los recursos para fundar un diario, cien suscripciones y la distinción del vencedor de Rosas. El 15 de noviembre de 1867, junto a su colega Eudoro Carrasco, fundó el Diario La Capital.

Lagos le dio a La Capital casi 25 años de trabajo en el que blandió su pluma a favor de sus ideales, que muchas veces no eran compartidos con las autoridades. Y si bien parecen haber sido muchas las luchas y las alegrías, los cambios políticos hicieron que también el diario fuera censurado y hasta clausurado, y Ovidio Lagos encarcelado.

La persecución se hizo implacable y hasta se habla, puñal mediante, de un intento de asesinato por el cual Lagos emigró a Buenos Aires dejando en la dirección del periódico a su hijo Ovidio Amadeo Lagos. Regresó luego de la Revolución de julio de 1880. Fueron años de reconocimiento y de arduo trabajo en pos de causas políticas, sociales y solidarias, y en 1888 juró como diputado nacional por Santa Fe.

La visita teatralizada en La Capital

