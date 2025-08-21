Mientras Fabbiani define el equipo para el clásico, las agrupaciones de Newell's piensan en las elecciones

El Ogro programó la práctica de fútbol antes del banderazo y los socios retiraron formularios para los comicios

Los jugadores de Newell's se quedarán en el Coloso luego del ensayo con vistas al clásico.

Con la imposibilidad de realizar la práctica de fútbol del día anterior, Cristian Fabbiani y su cuerpo técnico decidieron organizar el ensayo este jueves. Newell's probará el once para enfrentar a Central el próximo sábado desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito, una nueva edición del clásico rosarino .

El plantel fue citado al Coloso del parque de la Independencia a las 16.30, en la previa de lo que será el banderazo para los hinchas. A posteriori se completará el trabajo con algunos movimientos para que disfrute la gente que va llegando al estadio y después comenzará la fiesta del público rojinegro.

La duda que tendrá que despejar el entrenador leproso es si David Sotelo será el reemplazante de Luca Regiardo , sancionado con dos fechas por haber visto la roja ante Central Córdoba de Santiago del Estero. La otra posibilidad es el uruguayo Martín Fernández Figueira , que debutó ante Atlético Tucumán por Copa Argentina y tuvo sus primeros 90 minutos completos frente a Defensa y Justicia.

Otra de las incógnitas es la situación de Darío Benedetto, ya que el cuerpo técnico rojinegro lo tiene en carpeta para la práctica. En ese contexto se resolvería si está apto o no para aportar aunque sea desde el banco de suplentes como opción en ofensiva. En caso de que no llegue, podría continuar como posibilidad Juanchón García.

Las agrupaciones de Newell's buscan avales

A la par de lo futbolístico, otro tema tiene importancia de cara al futuro y son las elecciones en la Lepra. Este miércoles, la junta electoral entregó los formularios correspondientes a los avales para cada una de las listas que tienen altura intención de presentarse a los comicios el 14 de diciembre.

Los grupos que cumplieron el trámite fueron:

Nueva Generación Leprosa

Movimiento Centenario

Socio Sebastián Belén

Legión Leprosa

Renovación Rojinegra

Autoconvocados

Movimiento Rojinegro Querido

Movimiento 1974

Movimiento 1903

Los viejos muchachos

Socio Javier Diaz

Unen

8 de marzo

Socio Cristian Thomsen

Socio Néstor Álvarez

Movimiento Casta Lepra

Después de esta instancia, el cronograma electoral continuará de la siguiente manera: