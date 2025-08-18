La Capital | Política | Javkin

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

La lista de Provincias Unidas para la elección de diputados nacionales comprende al partido del intendente y a Unidos. "No llevamos candidaturas testimoniales"

18 de agosto 2025 · 10:17hs
Pablo Javkin habló sobre la lista de Provincias Unidas

Pablo Javkin habló sobre la lista de Provincias Unidas

El cierre de listas para las elecciones a diputados nacionales fue sin imprevistos para Provincias Unidas, el espacio electoral de algunos gobernadores como Maximiliano Pullaro que en Santa Fe es Unidos. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, defendió la lista por considerar que es la que puede llevar la agenda del interior a Buenos Aires.

“Provincias Unidas no tiene ningún candidato testimonial. Todos van a cumplir con su mandato. Gobernar implica tener más peso en Buenos Aires, es lo que buscamos”, sostuvo Javkin en el móvil de El primero de la mañana por LT8.

“El partido y el gobierno de la ciudad de Rosario van a acompañar lo que creo que ha sido una decisión muy sabia del gobernador: ir a pelear por lo nuestro a Buenos Aires y poniéndola a Gisela (Scaglia), que es la mejor representante que podemos tener”.

Javkin y el mensaje

Según el intendente “quedó claro” que varias listas se arman en Buenos Aires, en referencia a La Libertad Avanza y el peronismo, a lo que se contrapuso y aclaró que la de Provincias Unidas “se arma acá, con los valores de acá y con la defensa de nuestros intereses”.

Elecciones Concejo Rosario Pullaro Javkin Labayru Unidos para Cambiar Santa Fe.jpg
Javkin y Pullaro en las elección a cocnejales

Javkin y Pullaro en las elección a cocnejales

“Si Santa Fe y Córdoba, que somos los motores de Argentina, tenemos más peso en las decisiones, al país le va a ir mejor”. Esto claramente coincide con el mensaje federal del sello electoral de los gobernadores Pullaro, de Chubut, Ignacio Torres, de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Córdoba, Martín Llaryora.

No hubo ningún tipo de imprevistos para Provincias Unidas en Santa Fe que tuvo su cierre de la lista hace diez días cuando se definieron las alianzas. La vicegobernadora Gisela Scaglia irá en el primer lugar, secundada por el socialista Pablo Farías, que logró ese escaño tan preciado luego e una larga negociación con la UCR, que permitió conservar la unidad antes que los nombres propios.

Los radicales finalmente colocaron en el tercer casillero a Melina Giorgi, la diputada que tiene que renovar su banca y hasta ahora respondió al gobernador en el Congreso. El cuarto lugar de la lista fue para Elijo Creer, el sello nacional del intendente Javkin, quien nombró como candidato a su jefe de Gabinete Rogelio Biazzi.

Noticias relacionadas
Provincias Unidas quiere ser una opción lejos de kirchnerismo y Milei.

El arma que pincha (¿y corta?) a Milei y el kichnerismo

Santa Fe renovará nueve de sus 19 bancas en Diputados de la Nación en el próximo turno en las urnas.

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

se pone en marcha la comision para elaborar el texto final de la constitucion

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Romina Diez, Agustín Pellegrini y Karina Milei.

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Lo último

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Pampita y Martín Pepa: las fotos en Nueva York que desataron rumores de reconciliación

Pampita y Martín Pepa: las fotos en Nueva York que desataron rumores de reconciliación

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

El gobierno de Santa Fe adquirió por licitación 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna que proyectan comenzar a portar desde el mes próximo
Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre
Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: un chico de 14 años desapareció el último domingo

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Ovación
Un ex-Newells está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú
Ovación

Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú

Un ex-Newells está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú

Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club de Gualeguaychú

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Intento de agresión a los jugadores de Quilmes: el caos siguió tras la salida de Duscher

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Historia del Clásico, capítulo 6: la palomita de Poy y la zurda de Zanabria para el título leproso

Policiales
Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

La Ciudad
Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz
El Mundo

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Javkin: el fentanilo contaminado es la mayor catástrofe sanitaria del país
La Ciudad

Javkin: el fentanilo contaminado es "la mayor catástrofe sanitaria del país"

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por Claudio Berón

Policiales

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Un día volví a caminar: María Julia Oliván a dos meses de su accidente
Información General

"Un día volví a caminar": María Julia Oliván a dos meses de su accidente

Un escenario maldito: la peor cancha para Newells es la de Defensa y Justicia

Por Carlos Durhand
Ovación

Un escenario maldito: la peor cancha para Newell's es la de Defensa y Justicia