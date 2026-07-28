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Newell's renovó el deseo por el extremo Nicolás Laméndola y gestiona su incorporación

El futbolista de Atlético Tucumán ya fue pretendido por el club del Parque a comienzos de año. Puede jugar también de volante interior

28 de julio 2026 · 06:10hs
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Nicolás Laméndola es pretendido por Newells. Tiene 27 años y se formó en Atlético Tucumán.

Nicolás Laméndola es pretendido por Newell's. Tiene 27 años y se formó en Atlético Tucumán.

Newell’s necesita jugadores para el sector ofensivo y en las últimas horas se avanzó en la contratación de Nicolás Laméndola. Existieron contactos con Atlético Tucumán, propietario del pase, para conseguir al futbolista de 27 años, que puede jugar de extremo o de volante interior. En el Decano fueron cautos sobre la negociación, si bien reconocieron que existieron charlas.

El delantero tucumano, que se caracteriza por su velocidad y gambeta, fue pretendido por Newell’s a comienzos de año. Pero no se dio. Ante la urgencia de conseguir refuerzos por la poca cantidad de extremos que tiene la Lepra, ahora nuevamente se fue en busca de Laméndola.

Si se considera que es un futbolista titular, Atlético Tucumán no se desprenderá fácilmente del futbolista diestro, formado en sus divisiones inferiores. Para su salida, Newell’s deberá comprarlo. No hay que descartar que sea un porcentaje del pase.

Esta negociación será diferente a las que emprendió hasta el momento el club del Parque con sus recientes tres incorporaciones. Es que tanto Lautaro Giannetti como Franco Escobar y Alan Soñora llegaron con el pase en su poder.

Kudelka aguarda por los nuevos

Frank Kudelka indicó que tiene un plantel corto y espera que, antes que cierre el libro de pases, el viernes 31 de julio, aparezcan nuevas caras para el ataque. Es por esa razón que se intenta traer a Laméndola, que además de jugar en Atlético Tucumán lo hizo en Atlético Rafaela y Aldosivi.

Si bien durante su carrera Laméndola jugó de mediocampista, la idea princial es que se sume a la Lepra para desempeñarse de extremo. Existe urgencia al respecto. El sábado pasado, contra Talleres, el entrenador rojinegro solamente tuvo a Walter Mazzantti, Walter Núñez y al juvenil Thomas Ríos.

El más gambeteador del torneo Apertura

Laméndola sobresale en el uno contra uno, justamente lo que espera Kudelka para tener desequilibrio en el ataque. El tucumano tiene la particularidad que registró la mayor cantidad de gambetas en la fase clasificatoria del torneo pasado, pese a que su equipo no lo ayudó porque tuvo un nivel discreto.

El delantero completó 34 gambetas, siendo superado luego de la fase final por Lucas Zelarayán, de Belgrano, con 37. Hay que aclarar que el talentoso mediocampista pirata lo hizo en 18 partidos (17 de titular), mientras que Laméndola en 15 (13 entre los once).

>> Leer más: Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Lo que no consiguió el delantero del Decano durante el Apertura fueron asistencias. Eso sí, convirtió un gol, en la victoria sobre Estudiantes de Río Cuarto (4-0) .

Otro de sus goles durante el primer semestre del año fue en la Copa Argentina, contra Talleres (3-0). En ese partido brilló no solo por la conquista sino porque los otros tantos fueron por sus asistencias.

En Atlético Tucumán disputó 65 partidos, con 7 asistencias y 6 goles, uno de ellos de local contra Newell’s, en marzo de 2025. Aprovechó un error de la defensa rojinegra y superó a Keylor Navas para el empate parcial. La Lepra lo terminó ganando por 2 a 1, con los goles de Mateo Silvetti.

A la espera de que se concrete lo de Laméndola, también se aguarda que se cierre lo del zurdo Matías García, exAtlas y que se desempeña de volante ofensivo o extremo.

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