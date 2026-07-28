El delantero que fue sondeado por Newell's pero acordó su llegada al conjunto de Boedo

El delantero Gustavo Del Prete llega libre del fútbol mexicano, donde no cumplió con todas las expectativas generadas, y será el segundo refuerzo de San Lorenzo

Del Prete será una nueva opción en el ataque para el DT de San Lorenzo, Pipo Gorosito.

Gustavo Del Prete acordó su llegada a San Lorenzo, con un contrato hasta diciembre de 2027, para reforzar el ataque del equipo que conduce Néstor “Pipo” Gorosito. El atacante, que estaba en el radar de Newell's y fue sondeado , llega libre desde el fútbol mexicano y tras la revisión médica este martes firmará su vínculo con la entidad de Boedo.

En caso de superar los estudios de rutina, el entrenador conseguirá su segunda incorporación luego de la llegada del volante Juan Pablo Álvarez , con el objetivo de encaminar el ciclo de un destacado exjugador del club, que arrancó con dos derrotas.

El veloz delantero Gustavo Del Prete , que se valorizó luego de una corta pero exitosa etapa en Estudiantes, tiene todo acordado para poner la firma en San Lorenzo, que le ganó la pulseada a Newell's ya que era uno de los nombres apuntados por Frank Kudelka .

Con 30 años y luego de transitar por el fútbol mexicano desde 2022, Del Prete comenzó su carrera en Cipolletti, de su ciudad natal, y jugó en el torneo Federal A hasta 2019, cuando recibió el voto de confianza de Montevideo City Torque, de Uruguay.

En el conjunto montevideano se vio la mejor versión goleadora del atacante, que se desempeña habitualmente como segundo punta y puede jugar por los costados, al convertir 30 goles en 69 partidos y llamar la atención de Estudiantes.

Su llegada al Pincha se dio a cambio de alrededor de 2 millones de dólares y fue un éxito rápidamente: en el equipo que dirigía el entrenador Ricardo Zielinski, y que comenzó una levantada que luego Eduardo Domínguez pudo continuar y con la que ganó títulos, Del Prete hizo dupla de ataque con Leandro Díaz y destacó por su capacidad goleadora y asistidora.

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El andar en México no fue del todo positivo

En la mitad de 2022, luego de 45 partidos y 14 goles, el futbolista fue vendido a los Pumas de México en más de cuatro millones de dólares, aunque su paso por Norteamérica no fue el mejor.

Luego de pasar dos temporadas en cada equipo, entre Pumas, Mazatlán y Atlas, el argentino pudo jugar 99 partidos, aunque sus números goleadores no fueron satisfactorios y apenas convirtió en 14 oportunidades.

En su llegada al Ciclón, Del Prete será una nueva opción en el ataque para Pipo Gorosito, que sufrió dos golpes desde su regreso, ya que debutó con una derrota por penales ante Deportivo Riestra, por la Copa Argentina, y perdió por la mínima con Lanús en la primera fecha del torneo Clausura 2026.