El presidente se despegó de Kulfas, quien deberá declarar como testigo

“No me gustan los off, no me gustan las cosas dichas por secreto. Cuando un funcionario habla, tiene que hablar públicamente. No me gustó lo que hizo Matías, por eso tomé la decisión que tomé” , puntualizó Fernández durante un brindis por el Día del Periodista realizado en la Casa Rosada.

Acerca de la elección del embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, como reemplazo del saliente ministro de Desarrollo Productivo, el jefe del Estado indicó: “Es un gran amigo”.

Luego de las fuertes turbulencias políticas del Frente de Todos (FdT), Fernández también destacó que con la vicepresidenta Cristina Kirchner saben “lo que cada uno piensa” y “los roles” que tienen que “cumplir”.

Convocado

En tanto, Kulfas fue citado por Rafecas para el viernes próximo, a las 10, en calidad de testigo. El funcionario renunció luego sugerir ciertas irregularidades en la licitación para la construcción del gasoducto.

Justamente, Rafecas lo quiere escuchar como testigo para que ratifique o no las acusaciones y dé detalles de las mismas, a partir de un off the record que Kulfas dio a la prensa, que despertó la ira de Cristina.

Asimismo, el magistrado convocó como testigo a Antonio Pronsato, el hombre que tenía a cargo la unidad ejecutora del gasoducto en Enarsa.

Además, Rafecas dispuso una nueva orden de presentación en Ieasa para obtener la documentación complementaria vinculada a una segunda licitación del proceso relacionado a los caños de tubería.

También convocó para el martes a una audiencia oral con expertos e idóneos a designar por las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que expliquen sobre los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto en cuestión.

Las denuncias que tiene Rafecas en su poder son las del abogado Santiago Dupuy de Lome, la de la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y otra de los diputados nacionales opositores Graciela Ocaña y Waldo Wolff.

El magistrado recibió la primera denuncia y, por eso, su par Ariel Lijo le envió las otras dos, que se hicieron más tarde.

Rafecas dispuso también una orden de presentación en la empresa de energía y Desarrollo Productivo, de donde se obtuvo copia digital de la licitación.

Las denuncias fueron presentadas como consecuencia de la renuncia forzada de Kulfas a su cargo en el gobierno. En las tres presentaciones lo que se cuestiona y se pide investigar es el proceso de licitación que hubo por parte de las autoridades de energía y el supuesto direccionamiento en la misma.

Fuerte réplica

Mediante un duro comunicado, la compañía Energía Argentina refutó la carta de renuncia de Kulfas. Y apuntó contra su gestión en el ministerio: “Se despidió con una caída promedio del 3,4 por ciento del consumo minorista familiar en mayo pasado”.

“Mas allá de la cobardía de no ratificar el off, resulta dable mencionar que el directorio de Energía Argentina también tiene entre sus integrantes a Diego Rozengardt, cuya designación fue impulsada por el ministro (de Economía) Martín Guzmán, y tiene dentro de su ámbito de gestión a Hernán Herrera (cuya designación fue impulsada por Kulfas), quien también integró el directorio y que, al día de la fecha, participa activamente en la política de procedimientos de la empresa”, sostiene el texto.

En su renuncia, Kulfas había ratificado sus dichos del viernes (cien años de YPF en Tecnópolis): “Si algo cabe reprocharse sobre el contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa Ieasa, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la vicepresidenta. Fueron declaraciones que hice en on”.

A su vez, el comunicado hace un balance de la gestión del ex ministro y espada de Fernández: “El resultado puede medirse en que una familia, de las muchas que acompañaron con su esperanza revertir la grave situación socioeconómica recibida en 2019, hoy paga el pan por encima de 300 pesos/kg, la carne por encima de los 1.000 pesos/kg, la leche por encima de los 150 pesos/litro y una pobreza del 40 por ciento”.

Techint

A su turno, el CEO de Techint, Paolo Rocca, despejó todo tipo de sospechas y afirmó que para la construcción del gasoducto “no hubo direccionamiento ni corrupción” en la adjudicación de la provisión de caños.

Se refirió, de ese modo, a la polémica desatada tras la denuncia de saliente Kulfas.