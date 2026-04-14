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Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un informe en el que encuadra a la ciudad en una zona que se verá afectada por lluvias intensas

14 de abril 2026 · 11:27hs
El alerta amarillo para Rosario obliga a prestar atención a las recomendaciones ante este tipo de fenómenos.

Héctor Rio / La Capital

El alerta amarillo para Rosario obliga a prestar atención a las recomendaciones ante este tipo de fenómenos.

Tras varios días otoñales y con un marcado aumento de la humedad en las últimas 48 horas, Rosario vuelve a estar bajo alerta amarillo por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia en la que incluye a la ciudad dentro de una zona que experimentará lluvias intensas durante este martes y miércoles, en distintos momentos.

En el reporte correspondiente al fenómeno, que en Rosario estará vigente durante la mañana y tarde de este martes, y entre la madrugada y la tarde de este miércoles, desde el SMN indicaron: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada".

Para este martes, se espera que la temperatura no pase de los 24º y que se desarrollen tormentas fuertes durante la tarde, que pasarán a ser aisladas hacia la noche. La intensidad del fenómeno recobrará fuerzas en la madrugada del miércoles, jornada para la que se esperan vientos desde el sur con ráfagas de hasta 50 km/h para la tarde y la noche.

Recomendaciones ante un alerta amarillo por tormentas

Desde la Municipalidad pidieron a los rosarinos que durante la tormenta no circulen por la calle a menos que sea estrictamente necesario. Además, solicitaron tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

Además, aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas preventivas:

  • Sacar la basura en los horarios de recolección
  • No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos
  • Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento
  • Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios

En tanto, desde el municipio indicaron que, ante cualquier evento, las personas pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot de la Municipalidad (3415440147).

Qué hacer después de las tormentas

Tras el paso de las tormentas, como medida preventiva para evitar la reproducción del mosquito aedes aegyptis, transmisor del dengue, zika y chikungunya, se deben vaciar y limpiar todos los recipientes o espacios donde pueda juntarse agua.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: anuncian tormentas, chaparrones y varios días de inestabilidad

Es recomendable siempre que los recipientes se mantengan boca abajo, pero en caso de que tengan agua, deben ser vaciados y cepillados.

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