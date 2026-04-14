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Gisela Scaglia impulsa un proyecto de ley para implementar Ficha Limpia en todo el país

La iniciativa, acompañada por otros legisladores de Provincias Unidas, busca impedir que personas condenadas por delitos graves puedan postularse a cargos nacionales

14 de abril 2026 · 16:07hs
Scaglia recordó que Santa Fe ya cuenta con una normativa en ese sentido.

Foto: Archivo / La Capital.

Scaglia recordó que Santa Fe ya cuenta con una normativa en ese sentido.

La diputada nacional Gisela Scaglia presentó en la Cámara baja un proyecto de ley para implementar Ficha Limpia en todo el país, con el objetivo de impedir que personas condenadas por delitos graves puedan acceder a cargos electivos nacionales. La iniciativa fue impulsada junto a legisladores del bloque de Provincias Unidas (PU).

La propuesta modifica la ley orgánica de los partidos políticos y amplía el alcance de los delitos que inhabilitan para ser candidato.

Alcances del proyecto de Ficha Limpia

No podrán postularse quienes tengan condenas confirmadas por corrupción, fraude contra el Estado, lavado de activos, abuso, trata de personas, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad física y el orden constitucional.

Asimismo, incorpora como causal de inelegibilidad a los deudores alimentarios morosos, extendiendo el criterio de responsabilidad más allá de los delitos penales graves.

La inhabilitación rige cuando exista condena confirmada por un tribunal de alzada, aun sin sentencia firme, y se mantiene durante el cumplimiento de la pena y hasta diez años después.

La Justicia electoral verificará esos requisitos al momento de oficializar candidaturas y el Registro Nacional de Reincidencia llevará un registro público actualizado de las sentencias alcanzadas por la ley.

“Es mi aporte a una discusión que tenemos que dar entre todos. La Argentina no parte de cero, pero necesita reglas más claras para recuperar la confianza”, argumentó Scaglia respecto de la iniciativa.

En Santa Fe

En esa línea, la diputada resaltó el antecedente de Ficha Limpia en el territorio santafesino: “En la provincia lo hicimos. Primero lo sancionamos como ley y después lo incorporamos a la Constitución como política de Estado. Eso demuestra que se puede, ahora le toca a la Argentina”.

“En este tema no hay grises. Las instituciones se defienden con reglas claras y la política tiene que dar el ejemplo”, concluyó la exvicegobernadora.

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