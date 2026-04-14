¡Encontrá el vehículo que buscás!

Publicá con nosotros

Mayor audiencia, mejores resultados

Consultá planes

La Capital | Motores | incendio

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

El fuego en una fábrica de BYD se viralizó en redes sociales por su magnitud, pero también abrió un debate sobre los nuevos vehículos y sus riesgos

14 de abril 2026 · 15:16hs
Un incendio en la planta de BYD generó gran preocupación en China.

Un incendio en la planta de BYD generó gran preocupación en China.

Un incendio de grandes dimensiones se desató este martes en una planta de BYD, una reconocida marca de autos eléctricos e híbridos, en la ciudad de Shenzhen, uno de los principales centros industriales de China. El hecho generó una imponente columna de humo que forzó un operativo de emergencia.

Los videos del incendio se viralizaron en las redes sociales y mostraron las imágenes de las densas nubes oscuras que se podían ver desde varios kilómetros de distancia, provocando la preocupación en la población y pérdidas en uno de los fabricantes de movilidad eléctrica más grandes del mundo.

Medios internacionales detallaron que el hecho se originó durante la madrugada en uno de los edificios destinados al estacionamiento de vehículos, lugar en el que se almacenaban unidades de prueba, autos fuera de circulación y otros modelos en la etapa final de su vida útil.

El fuego en BYD generó preocupación, pero las autoridades informaron que no se registraron víctimas ni heridos. Además, las llamas pudieron ser controladas y extinguidas por parte de los equipos de emergencia, con múltiples dotaciones de bomberos y fuerzas de seguridad.

Embed

>> Leer más: Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Dudas y alertas con los autos eléctricos

Si bien por el momento no se determinaron las causas que provocaron el incendio, ni cuál fue la magnitud de los daños que se registraron en la planta principal de producción, este hecho abrió un debate en cuanto a la seguridad de los vehículos eléctricos.

Algunas versiones indican que la fabricación no habría sufrido serias consecuencias por el fuego, pero algunos especialistas apuntaron a que estos casos podrían involucrar a baterías de litio.

La investigación de las autoridades locales avanzará en la búsqueda de las causas concretas que dieron comienzo al fuego, en medio de un contexto de fuerte crecimiento de las marcas chinas a nivel global, con BYD como líder de la producción y exportación al resto del mundo.

Entre las hipótesis que se mencionaron resonó la posibilidad de que el origen del fuego haya sido provocado por fallas técnicas en los vehículos almacenados que se encuentran fuera de circulación.

Noticias relacionadas
Las marcas chinas se posicionan en el mercado argentino.

Las marcas chinas se posicionan en el mercado argentino: cuáles son las más vendidas

Ver comentarios

Las más leídas

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Lo último

+Hogares con BNA: Una operatoria transparente y masiva

+Hogares con BNA: Una operatoria transparente y masiva

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con casi 12 kilos ocultos en su auto

Un santafesino fue detenido en Santiago del Estero cuando viajaba hacia Arroyo Seco con 10 paquetes de droga escondidos en distintos sectores del auto. La carga fue detectada por Gendarmería en un control sobre la ruta 34
De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con casi 12 kilos ocultos en su auto
Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido
La ciudad

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos
La ciudad

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro
La Ciudad

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K
LA CIUDAD

Barrio Martin: alarma de vecinos por la caída de una antigua columna de la línea K

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó bomba en un avión
Ovación

La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó bomba en un avión

La decisión de la Justicia sobre el futbolista de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Jorge Almirón probó el equipo en una última práctica y se encendió una alarma

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Central: los audios del VAR y el penal que inició la remontada de Huracán

Policiales
De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con casi 12 kilos ocultos en su auto
Policiales

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con casi 12 kilos ocultos en su auto

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

La Ciudad
Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical
La Ciudad

Diez shows en doce días: Rosario en el centro de la escena musical

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: La gente estuvo al lado nuestro

Venta de hamburguesas a $1000 en Rosario: "La gente estuvo al lado nuestro"

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Inscripción abierta a los talleres POV del Cultural Fontanarrosa: temáticas, días y horarios

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
La Ciudad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha
Política

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha

Caputo admitió que la inflación de marzo estará por encima del 3 %
Economía

Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Policiales

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
Información general

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
El Mundo

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
Información General

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

Autorizan el sacrificio de 80 hipopótamos de la cocaína de Pablo Escobar
Información General

Autorizan el sacrificio de 80 "hipopótamos de la cocaína" de Pablo Escobar

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias
Ovación

Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro
La Ciudad

Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
La Ciudad

La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos
La Ciudad

Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo
Información General

La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento
Economía

La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento
Policiales

Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento

Advierten que hablar de denuncias falsas masivas  desalienta a víctimas
Policiales

Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas"  desalienta a víctimas