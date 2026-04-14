Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

El fuego en una fábrica de BYD se viralizó en redes sociales por su magnitud, pero también abrió un debate sobre los nuevos vehículos y sus riesgos

Un incendio de grandes dimensiones se desató este martes en una planta de BYD , una reconocida marca de autos eléctricos e híbridos , en la ciudad de Shenzhen, uno de los principales centros industriales de China. El hecho generó una imponente columna de humo que forzó un operativo de emergencia .

Los videos del incendio se viralizaron en las redes sociales y mostraron las imágenes de las densas nubes oscuras que se podían ver desde varios kilómetros de distancia , provocando la preocupación en la población y pérdidas en uno de los fabricantes de movilidad eléctrica más grandes del mundo .

Medios internacionales detallaron que el hecho se originó durante la madrugada en uno de los edificios destinados al estacionamiento de vehículos, lugar en el que se almacenaban unidades de prueba, autos fuera de circulación y otros modelos en la etapa final de su vida útil.

El fuego en BYD generó preocupación , pero las autoridades informaron que no se registraron víctimas ni heridos . Además, las llamas pudieron ser controladas y extinguidas por parte de los equipos de emergencia, con múltiples dotaciones de bomberos y fuerzas de seguridad.

Embed Apr 14: a fire broke out at a multi-story parking structure for storing test and scrapped vehicles inside BYD’s facility in Shenzhen’s Pingshan District at around 2:48am.



pic.twitter.com/rox7DPkwBk — Byron Wan (@Byron_Wan) April 14, 2026

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Dudas y alertas con los autos eléctricos

Si bien por el momento no se determinaron las causas que provocaron el incendio, ni cuál fue la magnitud de los daños que se registraron en la planta principal de producción, este hecho abrió un debate en cuanto a la seguridad de los vehículos eléctricos.

Algunas versiones indican que la fabricación no habría sufrido serias consecuencias por el fuego, pero algunos especialistas apuntaron a que estos casos podrían involucrar a baterías de litio.

La investigación de las autoridades locales avanzará en la búsqueda de las causas concretas que dieron comienzo al fuego, en medio de un contexto de fuerte crecimiento de las marcas chinas a nivel global, con BYD como líder de la producción y exportación al resto del mundo.

Entre las hipótesis que se mencionaron resonó la posibilidad de que el origen del fuego haya sido provocado por fallas técnicas en los vehículos almacenados que se encuentran fuera de circulación.