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Lisandro Enrico retruca a Felipe Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"

El ministro le contestó al senador por acusarlo de discrecional en el reparto de construcción de viviendas. Los números sobre la mesa y el factor electoral

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

14 de abril 2026 · 10:43hs
Lisandro Enrico le contestó a Felipe Michlig

Lisandro Enrico le contestó a Felipe Michlig

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, le contestó al senador Felipe Michlig por haberlo acusado de actuar con discrecionalidad en la construcción de viviendas, al revelar que en realidad el departamento San Cristóbal "es de los más beneficiados".

“No es una opinión mía, es un dato objetivo: uno de los departamentos con mayor nivel de obra es San Cristóbal”, explicó a La Capital el ministro, pocos minutos antes de inaugurar el nuevo edificio de un Instituto de Profesorado en Villa Constitución.

Enrico reveló que siempre coordinaron “con mucha institucionalidad y nunca se hizo faltar la presencia en el departamento porque el nivel de inversión es grande”. Esto busca desmentir al senador que se despachó en la última sesión contra el ministro.

Lisandro Enrico contesta

A su vez, ejemplificó que en breve están por adjudicar otra ruta para repavimenta y, en medios locales, opinó que la actitud del senador "es hasta es injusto con el gobernador Pullaro”. En el gobierno intentan desescalar la discusión; de hecho, la vocera Virginia Coudannes lo limitó a un "entredicho legislativo".

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Los radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y una interna en Unidos.

Los radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y una interna en Unidos.

Hay una realidad que ninguno admitirá y es que si esas viviendas no arrancan en breve, no se llegan a terminar para el año electoral. Por eso el apuro y la vehemencia en la reacción -más allá de una histórica competencia entre ambos- que Enrico calificó de desmedida.

>>> Leer más: Interna en el gobierno: el senador Michlig cruzó fuerte al ministro Enrico y sacude Unidos

El pasado jueves, en la sesión del Senado, Michlig presentó un pedido de información sobre 54 viviendas en San Cristóbal que deberían ser terminadas y, según contó, Enrico cambió el criterio de ejecución y las abandonó, mientras realizaba otras más convenientes para su departamento, General López.

El nivel de vehemencia fue en ascenso. Dijo que el “poder lo cambió” al ministro porque ahora acciona con discrecionalidad, que “usufructuó” el espacio político Unidos sin construirlo y que se arrepiente de haberle otorgado la licencia para ser ministro cuando, en realidad, debería haber renunciado.

En el círculo de Enrico sostienen que son las formas habituales del senador “que se le sale la cadena” pero que “esta vez tiró la gorra lejos”.

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