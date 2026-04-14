Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

A partir de un convenio suscripto entre la Procuraduría General de la Nación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se establecieron nuevos lineamientos generales de colaboración para "un intercambio más ágil de información en el marco de investigaciones penales y que reemplaza al suscripto por ambas instituciones hace 11 años y tiene como objetivo combatir la criminalidad cambiaria y financiera mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas", según expresaron desde la Procuraduría.

El procurador de la Nación interino, Eduardo Casal, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, firmaron el convenio que determina nuevas formas de acceso a temas com Padrón ARCA, cliente bancario, deudores, operaciones de cambio, cheques rechazados, operaciones RTE (Reporte de Transacción en Efectivo) y operaciones MEP (Medio Electrónico de Pagos).

En esta nueva forma se pretende agilizar la tramitación de requerimientos de información, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la eficacia de las investigaciones en materia económica y financiera, en línea con los estándares internacionales sobre transparencia, acceso a la información y cooperación institucional conforme las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Este convenio reemplaza el suscripto entre el MPF y el BCRA el 16 de marzo de 2015, según publicó la página oficial del Ministerio Público Fiscal: "ambas partes coincidieron en la necesidad de actualizar y fortalecer los mecanismos de cooperación institucional para adecuarlos a los estándares internacionales y mejorar la coordinación en la prevención, detección e investigación de los delitos vinculados con el mercado financiero y cambiario con el objetivo de desarrollar vías electrónicas de intercambio de información ágiles y eficientes" especificaron desde MPA.

El acuerdo establece un marco de colaboración orientado a promover el uso de infraestructura de las comunicaciones y fomentar el desarrollo de proyectos tecnológicos e innovaciones informáticas. Asimismo, prevé la realización de acciones conjuntas de capacitación y asistencia técnica, destinadas a optimizar los procesos de trabajo y fortalecer las capacidades operativas de ambas instituciones.

En línea con estos compromisos, el acuerdo específico que también se suscribió instrumenta el intercambio de información a través de canales electrónicos seguros, ágiles y trazables como son los canales digitales denominados “servicios web” que permitirán integrar los sistemas del Banco Central con el sistema de gestión de casos penales Coirón del MPF, para facilitar el acceso a bases de datos administradas por la autoridad monetaria en el marco de investigaciones judiciales.