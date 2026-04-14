La Capital | Policiales | fiscales

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Es por un convenio entre BCRA y la Procuraduría. El acuerdo releva un convenio anterior y podrán observar distintas operaciones comerciales legales.

14 de abril 2026 · 18:01hs
El Ministerio Fiscal podrá ingresar a cuentas que se liberarían del secreto bancario

El Ministerio Fiscal podrá ingresar a cuentas que se liberarían del secreto bancario

A partir de un convenio suscripto entre la Procuraduría General de la Nación y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se establecieron nuevos lineamientos generales de colaboración para "un intercambio más ágil de información en el marco de investigaciones penales y que reemplaza al suscripto por ambas instituciones hace 11 años y tiene como objetivo combatir la criminalidad cambiaria y financiera mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas", según expresaron desde la Procuraduría.

El procurador de la Nación interino, Eduardo Casal, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, firmaron el convenio que determina nuevas formas de acceso a temas com Padrón ARCA, cliente bancario, deudores, operaciones de cambio, cheques rechazados, operaciones RTE (Reporte de Transacción en Efectivo) y operaciones MEP (Medio Electrónico de Pagos).

En esta nueva forma se pretende agilizar la tramitación de requerimientos de información, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la eficacia de las investigaciones en materia económica y financiera, en línea con los estándares internacionales sobre transparencia, acceso a la información y cooperación institucional conforme las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Leer más. El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Este convenio reemplaza el suscripto entre el MPF y el BCRA el 16 de marzo de 2015, según publicó la página oficial del Ministerio Público Fiscal: "ambas partes coincidieron en la necesidad de actualizar y fortalecer los mecanismos de cooperación institucional para adecuarlos a los estándares internacionales y mejorar la coordinación en la prevención, detección e investigación de los delitos vinculados con el mercado financiero y cambiario con el objetivo de desarrollar vías electrónicas de intercambio de información ágiles y eficientes" especificaron desde MPA.

El acuerdo establece un marco de colaboración orientado a promover el uso de infraestructura de las comunicaciones y fomentar el desarrollo de proyectos tecnológicos e innovaciones informáticas. Asimismo, prevé la realización de acciones conjuntas de capacitación y asistencia técnica, destinadas a optimizar los procesos de trabajo y fortalecer las capacidades operativas de ambas instituciones.

En línea con estos compromisos, el acuerdo específico que también se suscribió instrumenta el intercambio de información a través de canales electrónicos seguros, ágiles y trazables como son los canales digitales denominados “servicios web” que permitirán integrar los sistemas del Banco Central con el sistema de gestión de casos penales Coirón del MPF, para facilitar el acceso a bases de datos administradas por la autoridad monetaria en el marco de investigaciones judiciales.

Noticias relacionadas
Los allanamientos estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de Investigaciones. En el operativo se aplicaron herramientas de seguimiento en tiempo real mediante cámaras de vigilancia.

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera en la violenta noche del domingo

El hombre viajaba con casi 12 kilos de cocaína distribuidos entre el ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y el asiento trasero del rodado.

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con casi 12 kilos ocultos en su auto

Los supuestos repartidores de drogas fueron interceptados en Ovidio Lagos al 2800.

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

El empleado de la metalúrgica fue imputado por los daños en una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe.

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Ver comentarios

Las más leídas

La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Lo último

Sartori aumenta su participación en Moolec después de mandar a la quiebra a Bioceres

Sartori aumenta su participación en Moolec después de mandar a la quiebra a Bioceres

La incertidumbre económica vuelve al centro de la agenda pública

La incertidumbre económica vuelve al centro de la agenda pública

Un médico de Florida extirpó el órgano equivocado y mató al paciente

Un médico de Florida extirpó el órgano equivocado y mató al paciente

Golpe comando en un barrio cerrado de Pueblo Esther: ocho ladrones asaltaron a una familia

El violento robo ocurrió en el country Club Zen, de reciente inauguración. Los delincuentes irrumpieron de madrugada, maniataron a las víctimas y escaparon con celulares, una PlayStation y otros objetos de valor.
Golpe comando en un barrio cerrado de Pueblo Esther: ocho ladrones asaltaron a una familia
Puente Rosario-Victoria: arranca este jueves el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: arranca este jueves el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Del estigma de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Por Diego Veiga

La Ciudad

Del "estigma" de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40% de las tarifas
La Región

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40% de las tarifas

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con casi 12 kilos ocultos en su auto
Policiales

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con casi 12 kilos ocultos en su auto

Bartolacci: Si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se irá apagando

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Bartolacci: "Si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se irá apagando"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra vida de un exarquero de Newells: Es más difícil ser dirigente que arquero

La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Libertad vs Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Rosario, bajo alerta amarillo por tormentas durante dos días seguidos

Ovación
La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

La Asociación Rosarina de Básquet rediseñó su isologotipo por el centenario

La reserva de Newells, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

La reserva de Newell's, con Lucas Bernardi al mando, cayó en la visita a San Juan

Central está imparable en reserva: cuarta victoria consecutiva del equipo de Pobersnik

Central está imparable en reserva: cuarta victoria consecutiva del equipo de Pobersnik

Policiales
Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante
Policiales

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados: 12 ciudadanos juzgarán un crimen resonante

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Los fiscales federales podrán acceder a nuevos datos bancarios de delincuentes y sospechosos

Golpe comando en un barrio cerrado de Pueblo Esther: ocho ladrones asaltaron a una familia

Golpe comando en un barrio cerrado de Pueblo Esther: ocho ladrones asaltaron a una familia

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera en la violenta noche del domingo

Cinco imputados por encubrir a los autores de una balacera en la violenta noche del domingo

La Ciudad
El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026
La Ciudad

El FAE concretó cerca de 5 mil intervenciones edilicias en el primer trimestre de 2026

Bartolacci: Si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se irá apagando

Bartolacci: "Si no hay respuestas urgentes, el potencial de las universidades se irá apagando"

Del estigma de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Del "estigma" de la Rosario narco al Plan de Pacificación

Subasta de bienes: finalmente la avioneta decomisada al agente de Bolsa podrá ser rematada

Subasta de bienes: finalmente la avioneta decomisada al agente de Bolsa podrá ser rematada

Enrico retruca a Michlig: San Cristóbal es de los más beneficiados con obras

Por Facundo Borrego
Política

Enrico retruca a Michlig: "San Cristóbal es de los más beneficiados con obras"

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos
Motores

Un impactante incendio encendió las alarmas de la marca líder de autos chinos

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación
La Ciudad

El municipio clausuró Rowing Club por una fiesta clandestina y falta de habilitación

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34
La Región

Despidieron a la familia de Carlos Pellegrini destruida por la tragedia en la ruta 34

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro
Policiales

Delivery de drogas: detuvieron a dos presuntos vendedores al sur del macrocentro

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico de siete años que sobrevivió tras perder a toda su familia
La Región

Tragedia en la ruta 34: cómo evoluciona el chico de siete años que sobrevivió tras perder a toda su familia

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986
Información General

Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986

Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona
Zoom

Verónica Ojeda pidió frenar las burlas a su hijo en medio del juicio por la muerte de Maradona

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones y tormentas aisladas

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas
La Ciudad

Showcase analiza su salida del país por la caída en la venta de entradas

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba decidió despedir a la dupla técnica Teglia-Acoglanis

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso
Policiales

Incendió un depósito, golpeó al dueño por un reclamo laboral y quedó preso

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central archivó la derrota en Huracán y ya se puso en modo Copa Libertadores

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha
Política

Un diputado denunció una operación libertaria por su departamento en Pichincha

Caputo admitió que la inflación de marzo estará por encima del 3 %
Economía

Caputo admitió que "la inflación de marzo estará por encima del 3 %"

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Policiales

Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
Información general

Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
El Mundo

Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
Información General

Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana