Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni se presentan este miércoles en tribunales

Ambas le vendieron el año pasado al jefe de Gabinete el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta.

Las jubiladas Beatriz Viegas , de 72 años, y Claudia Sbabo , de 64, quienes le vendieron el año pasado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el departamento de la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, se presentarán a declarar este miércoles en los tribunales de Comodoro Py .

Las mujeres se lo vendieron en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko , quien participó de esa operación, le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses, monto que el funcionario deberá devolverles en noviembre próximo .

Viegas y Sbabo iban a declarar la semana pasada, pero el abogado de Adorni, Matías Ledesma , pidió postergar la testimonial porque coincidía con el juicio de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.

Las mismas le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales, quien ya declaró en la causa penal y dijo que lo había vendido por 200.000 dólares.

Actividad en tribunales

Días atrás declararon en los tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la policía, y Victoria María José Cancio, su hija y contadora en la misma fuerza, quienes detallaron que fue la primera vez que participaron de un préstamo con garantía hipotecaria con Nechevenko, la escribana de Adorni.

Según indicaron, el funcionario les pagó 30.000 dólares y todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación, lo cual deberá saldarlo en un plazo de siete meses.

En tanto, el fiscal Gerardo Pollicita espera las respuestas a varios pedidos que hizo la semana pasada a diferentes organismos públicos, después de que el juez Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, lo cual le permitirá conocer todas sus declaraciones de bienes, gastos con tarjetas de crédito, ingresos, movimientos de sus cuentas, inversiones y otras operaciones del matrimonio.