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Golpe comando en un barrio cerrado de Pueblo Esther: ocho ladrones armados asaltaron a una familia

El violento robo ocurrió en el country Club Zen, de reciente inauguración. Los delincuentes irrumpieron de madrugada, maniataron a las víctimas y escaparon con celulares, una PlayStation y otros objetos de valor.

14 de abril 2026 · 17:35hs
Los investigadores creen que para ingresar rompieron un cercoperimetral  

Los investigadores creen que para ingresar rompieron un cercoperimetral

 

Una familia fue víctima de un violento asalto en su casa del barrio cerrado Club Zen, un country de reciente inauguración en la zona de Pueblo Esther. El ataque ocurrió pasada la medianoche, cuando al menos ocho hombres armados irrumpieron en la vivienda de Alejandro L., de 33 años, que se encontraba junto a su familia. Tras reducir a todos los presentes, los delincuentes escaparon con una PlayStation, dos teléfonos iPhone y otros objetos de valor.

La secuencia fue advertida por personal de seguridad privada del barrio, que dio aviso al Comando Radioeléctrico de Pueblo Esther. Cuando los policías llegaron al lugar, las víctimas relataron que los asaltantes entraron tras derribar una puerta y actuaron con una mecánica similar a la de un grupo comando. Una vez dentro, maniataron a los integrantes de la familia y revisaron distintos ambientes de la casa en busca de pertenencias.

Además de los celulares y la consola de videojuegos, los ladrones se llevaron otros elementos que aún están siendo relevados por los investigadores. Una de las hipótesis sostiene que la banda logró ingresar al predio después de dañar el cerco perimetral en un sector lateral.

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La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, luego de las primeras actuaciones realizadas por la Subcomisaría 8ª por una cuestión de jurisdicción. Hasta el momento no hay sospechosos identificados ni detenidos.

En paralelo, los investigadores avanzan con el análisis de cámaras de vigilancia internas y externas del barrio y con la toma de testimonios para reconstruir el recorrido de los delincuentes. Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que se trató de un hecho planificado, con varios participantes y armas de fuego, y precisaron que las víctimas no sufrieron heridas de gravedad, más allá de la conmoción provocada por el episodio.

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