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Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

En medio del debate por la financiación, un proyecto en el Concejo quiere consolidar por norma que la salud pública de Rosario, que atiende a 330.000 rosarinos, sea conducida desde el Estado local

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

14 de abril 2026 · 06:30hs
La red de salud pública de Rosario realiza actualmente 94.000 atenciones por mes y más de 1.190.000 consultas ambulatorias.

La red de salud pública de Rosario realiza actualmente 94.000 atenciones por mes y más de 1.190.000 consultas ambulatorias.
Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

El bloque de concejales de Unidos impulsa un proyecto de ordenanza para declarar intransferible la gestión de la salud pública municipal. La presentación obedece a un debate público iniciado por Ciudad Futura, con el argumento de que se debe consolidar por norma un principio que, hasta hoy, fue una decisión política sostenida a lo largo de la historia de Rosario: que la salud pública de Rosario se conduce desde el Estado local.

La iniciativa surge luego de un proyecto impulsado por el edil opositor Juan Monteverde para que el gobierno provincial financie ciento por ciento del sistema de salud en Rosario y que la administración sea exclusiva de la Municipalidad.

Sin embargo, desde el municipio interpretan que esta iniciativa sería "un retroceso grave" en un área con modelo propio. Para el presidente del bloque, Fabrizio Fiatti, “esto está lejos de tratarse de una discusión contable", ya que lo que buscan es "defender un modelo de gestión basado en la cercanía, la atención primaria y la toma de decisiones en el territorio" que Rosario viene construyendo desde hace más de 100 años.

>> Leer más: La salud de Rosario y el dilema de los números

Las cifras del sistema

El texto refiere que actualmente, el municipio destina el 26% de su presupuesto anual al sistema de salud local. A su vez, existe desde el año 2009 un convenio con la provincia que hoy cubre más del 40% del financiamiento total bajo una lógica de complementariedad.

La ordenanza propone que ese esquema se consolide, pero dejando en claro un límite: el financiamiento puede ser compartido, pero la gestión no. Según el edil oficialista, la red de salud pública de Rosario actualmente cuenta con un total de 330.000 rosarinas y rosarinos adscriptos, realiza aproximadamente 94.000 atenciones por mes y más de 1.190.000 consultas ambulatorias. "Eso es lo que está en juego y lo que buscamos preservar", dijo al respecto Fiatti.

Desde la gestión local señalaron también las dificultades en términos operativos que traería la implementación de un esquema en el que las decisiones cotidianas requerirían autorización provincial. Si bien remarcan que "con la gestión de Maximiliano Pullaro el diálogo y la cooperación es constante, aún pesa el recuerdo de la gestión provincial anterior que no comprendió la magnitud del sistema. En la gestión de la salud, el tiempo es vida", indicaron.

>> Leer más: Javkin: "Mientras algunos dicen que tenemos que poner $0 en salud, nosotros seguimos ampliando la red"

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Qué propone la ordenanza

La iniciativa declara al Sistema de Salud Pública de Rosario como política pública estratégica y patrimonio institucional de la ciudad, y manifiesta enfáticamente que es de carácter intransferible en su planificación, administración y conducción.

Además, el proyecto incluye una resolución para dirigirse a la Legislatura provincial solicitando una ley que garantice un financiamiento automático y actualizable a efectos de dar mayor previsibilidad al sistema.

Sobre este punto, la iniciativa menciona antecedentes del ex intendente Héctor Cavallero cuando fuera diputado provincial, del senador departamental Ciro Seisas y del ex gobernador Antonio Bonfatti, quien recientemente declaró que durante las gestiones del socialismo en el gobierno de la provincia de Santa Fe, tuvieron la iniciativa de convertir el convenio en ley, pero no lograron las mayorías necesarias en la Legislatura.

>> Leer más: El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

Debate político

En ese sentido, el concejal oficialista planteó un escenario hipotético: "Si ahora nosotros definiéramos crear un sistema de educación y fundáramos escuelas, de acá a 10 o 20 años no podríamos exigir que la Provincia financie el sistema educativo de Rosario, porque es lo que corresponde".

"La educación, por Constitución, es un derecho que debe garantizar la provincia, pero si el municipio tomó la decisión de crear eso, después tiene que buscar financiamiento y generar acuerdos políticos, no hay una automaticidad en crear un sistema que brinda un servicio y después transferirlo para que otro lo financie”.

Para Fiatti, se trata de una relación análoga: "Esto es lo mismo. Acá hay una decisión política de la ciudad de hace 100 años de crear el sistema de salud. No podemos ir a buscar ahora que lo absorban lisa y llanamente. Supongamos que efectivamente hay una decisión política de financiamiento, que es lo que estamos buscando. No se trata de absorber el sistema, sino de darle mayor institucionalidad al aporte provincial. Bueno, esa es una discusión que tiene que darse en la Legislatura", remarcó.

Convenio de salud

Fiatti destacó que “es importante tener presente que hablamos de un sistema que es local, pero que tiene una fuerte presencia regional y metropolitana, y ahí es donde entendemos se debe consolidar a través de una ley el aporte que hoy la Provincia realiza mediante el convenio de salud”.

En concreto, el Concejo pedirá a la Legislatura de la Provincia de Santa Fe el tratamiento de una norma que establezca la obligación provincial de financiar prestaciones de mediana y alta complejidad, y que cree una asignación presupuestaria específica, automática y actualizable destinada exclusivamente a ese fin.

De este modo, el proyecto plantea las dos caras de una misma decisión política: blindar la conducción local del sistema y, al mismo tiempo, institucionalizar por ley el compromiso financiero provincial que hoy funciona por convenio.

Para finalizar, Fiatti precisó que “lo que está en juego es un modelo que funciona, que crece y que le pertenece a los rosarinos". Y sobre esa base, planteó un riesgo: "Hay que tener mucho cuidado, porque si el financiamiento pasa a ser provincial, también lo hace la toma de decisiones".

"Lo que la oposición propone es que desaparezca la partida local. Por lo tanto, si hay que actuar frente a una emergencia, por ejemplo comprando medicamentos de alto costo, la ejecución dependería de la Provincia porque el presupuesto municipal desaparece. Esta idea de correrse y pasar a financiar otro tipo de servicios es contradictoria con la historia y el presente de la salud local, que tiene mucha agilidad para resolver cuestiones en el ámbito local", concluyó.

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