Subasta de bienes: finalmente la avioneta decomisada al agente de Bolsa podrá ser rematada.

El mismo juez que el lunes había dictaminado que se trataba de un bien inhibido, ahora dio un nuevo fallo para rechazar el pedido de suspensión de subasta

En lo que pareciera ser el capítulo final de un ida y vuelta judicial, la avioneta decomisada a Daniel Casanovas, el agente de Bolsa imputado por estafas, sí podrá ser rematada en la subasta de propiedades incautadas al delito que el gobierno provincial llevará a cabo este 16 de abril. El mismo juez civil que el lunes había confirmado la inhibición dio un nuevo fallo este martes en el que rechaza el pedido de suspensión de la subasta.

La semana pasada la defensa de Casanovas había presentado en el Centro de Justicia Penal un pedido para suspender la subasta de la avioneta. Era un reclamo avalado por los acreedores que participan del concurso preventivo por deuda al que está sometida la empresa ya que, según sostienen, es un bien que formaría parte de la firma y serviría para saldar la deuda.

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Este lunes el juez Nicolás Villanueva, del Juzgado Civil y Comercial Nº 4, había remarcado la inhibición de la aeronave Cessna 402 A que pertenecía a Casanovas, pero ahora el mismo magistrado confirmó que podrá ser subastada. Entiende que la sindicatura omitió diligenciar la inhibición, lo cual permite que el remate se lleve a cabo. Desde el gobierno provincial indicaron que los asistentes a la subasta que estén interesados en la aeronave podrán participar sin problemas para adquirirla.

El conflicto con la avioneta de Casanovas

La avioneta en cuestión es una Cessna 402 A que no vuela desde 2019, ya que no tiene la habilitación aviónica de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). En 2009 sufrió un accidente aéreo en San Fernando que quedó registrado en la Anac Según la página web de la Aprad, la Cessna 402 A no tiene llaves, se desconocen los kilómetros y el año de fabricación y está valuada para la subasta en $50.000.000, poco menos de 37 mil dólares.

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Los acreedores del concurso preventivo, que esperan poder cobrar lo acordado con la empresa, reclamaron que la avioneta en cuestión forma parte de la firma y no es un bien personal de Daniel Casanovas. Sin embargo, la Fiscalía impidió a la firma utilizar sus activos corrientes, por ende, no pudo continuar con lo pactado y la firma llegó a presentar la quiebra. Los representantes de Cereales del Sur alertaron sobre la situación.

Cereales del Sur realizaba negocios en el norte del país, puntualmente en Salta, donde la fiscal penal María Celeste García Pisacic imputó a Casanovas en tres hechos. También a su esposa Samanta Bravo les atribuyó los delitos de retención indebida de granos, en dos hechos por libramiento de cheques sin provisión de fondos y un hecho de desbaratamiento de derechos acordados. El estimado de la defraudación trepa a los mil millones de pesos y la causa arranca desde el 2019.

La subasta

La quinta subasta de bienes decomisados al delito en Santa Fe cerró la inscripción el 7 de abril con 5.411 personas anotadas de distintas parte del país. El remate, que se realizará el próximo 16 de abril en Rosario, incluirá alrededor de 150 lotes entre vehículos, motos, bienes de distinto tipo entre los que está, por primera vez, una aeronave que es el eje de este conflicto.

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Las motos son uno de los principales elementos de la subasta que organiza el gobierno de Santa Fe. En la nómina se destaca la variedad de marcas y de cotización. En el extremo más económico aparece una Keller 110 cc de 2019 e incluso ofrecieron una Zanella de menor cilindrada que tiene 10 años más y cuesta 45.000 pesos.

Entre los modelos más caros se lanzó el remate de una Suzuki GSR 600 patentada en 2010. Como muchas otras, se vende sin llave. En este caso, el precio de base es de 2.250.000 pesos. La más cara es una Honda CRF 450R del mismo año con una cotización inicial de $ 2.520.000 para la puja. Además de los vehículos antes mencionados, hay distintos rodados de Yamaha, KTM, Benelli, Bajaj y hasta una Husqvarna Svartpilen desde 720.000 pesos.

Remate de autos desde 810.000 pesos en Rosario

La subasta no sólo llama la atención de los compradores del mercado automotor por el lado de las motos baratas. Si se trata de andar en cuatro ruedas, el gobierno ofrece un Volkswagen Gol Trend a partir de 810.000 pesos en esta oportunidad. El coche es un modelo 2011 y tiene algo más de 110.000 kilómetros recorridos.

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El mismo precio de base se fijó para un Peugeot 207 Compact XS que se patentó en 2010. En este caso, se trata de un vehículo con mucho más rodaje, ya que tiene 279.687 km registrados.

Otro lote que salta a la vista es el de un Chevrolet Onix Plus Joy de 2022 que tiene apenas 4.916 kilómetros. El auto se incluyó en el remate para pujar desde los $2.790.000.