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Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

Murieron los dos únicos ocupantes. Especulan con que se podría haber despresurizado la cabina y provocado la pérdida de conocimiento de los tripulantes

13 de abril 2026 · 23:19hs
Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana

Un avión de pequeño porte se estrelló en una región selvática del centro de Bolivia y fallecieron el piloto y el copiloto, sus dos únicos ocupantes. Las últimas dos horas de vuelo la aeronave mostró una trayectoria en círculos, lo que podría evidenciar la despresurización de la cabina y la pérdida de conocimiento de los tripulantes.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Carlos Moyano (piloto) y Julio Sardán (copiloto).

La avioneta se estrelló cuando regresaba a Santa Cruz de la Sierra, después de dejar en La Paz al ministro de Desarrollo Productivo, Mario Justiniano, al que transportaban como único pasajero.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, indicó: “Por los movimientos circulares que hizo la aeronave y la pérdida de comunicación tenemos la teoría de que hubo una despresurización de cabina, no había oxígeno y perdieron el conocimiento los tripulantes”.

Según imágenes difundidas en redes sociales, la avioneta cayó en una densa selva sin explotar.

La Dirección General de Aeronáutica Civil dijo en un comunicado que el Cessna Citation con matrícula CP-3243 “dejó de emitir contacto con los controladores aéreos 30 minutos después de iniciar vuelo” ante lo cual “activó de inmediato los protocolos de emergencia”.

El servicio global de rastreo aéreo Flightradar24 difundió la trayectoria de la aeronave desde el despegue hasta estrellarse, donde se advierten los círculos prácticamente perfectos que trazó durante cerca de dos horas antes de desplomarse en la selva.

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