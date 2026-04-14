Central está imparable en reserva: cuarta victoria consecutiva del equipo de Pobersnik

El Canalla superó 2-1 a Atlético Tucumán y se acomodó aún más en las posiciones. Lisandro Duarte, con un doblete, la gran figura del partido

Tomás Salteño fue uno de los encargados de la generación de juego en Central.

Lisandro Duarte celebra uno de los goles con los que Central venció a Atlético Tucumán en Arroyo Seco.

Cuarta consecutiva: la reserva de Central derrotó como local a Atlético Tucumán y así consiguió el cuarto triunfo en fila en el torneo Proyección . El partido, correspondiente a la novena fecha, se jugó en la cancha principal del predio de Arroyo Seco . Allí los auriazules se impusieron por 2 a 1 , con dos goles de Lisandro Duarte .

Ahora los dirigidos por Mario Pobersnik suman 17 unidades y se encuentran en el segundo lugar del grupo A, detrás de Vélez, que es líder con 19, y delante de Talleres, que suma 15; pero ambos deben completar su partido de esta fecha. Mientras que Racing, que completa el grupo de los cuatro que están clasificando a los playoffs, también suma 15, pero ya jugó en esta novena jornada.

En los primeros 30 no pasó casi nada. Ninguno de los dos supo cómo imponer condiciones. Se prestaron la pelota y ni Central ni los tucumanos mostraron capacidad como para generar jugadas en ataque.

Recién en el último cuarto de hora llegaron las emociones. A los 30' lo tuvo Videla para la visita, dentro del área, pero definió de rabona y la pelota llegó mansita a las manos del arquero Sosa.

>>Leer más: Pésimas noticias para Central: Ángel Di María no viajó a Paraguay para jugar con Libertad

La respuesta del Canalla

En la jugada siguiente, Central tuvo su primera chance clara y no perdonó. Se proyectó Verón por derecha y lanzó un centro que conectó Bustos de cabeza, el arquero Albornoz desvió el balón, que pegó en el palo, y el rebote le cayó a Duarte que, con el arco libre, se tiró de palomita para cabecear la pelota al gol.

res Tomás Salteño fue uno de los encargados de la generación de juego en Central.

Pero, en desventaja, Atlético reaccionó. Y a los 38' Videla tuvo su revancha. Recibió otra vez dentro del área, pero en esta oportunidad fue muy práctico y la aprovechó al máximo. Sacó un zurdazo violento que venció la resistencia de Sosa y decretó la igualdad. Así se fueron los primeros 45'.

Central aprovechó

En el arranque del complemento, Central aprovechó un descuido del rival y volvió a ponerse arriba en el marcador. A los 8', una gran jugada individual de Duarte, con la defensa visitante desacomodada, le permitió al volante ofensivo marcar su segundo gol del juego, con un precisa definición ante el achique estéril de Albornoz.

En el último tramo del partido, Central pudo aumentar la diferencia, pero el arquero Albornoz le detuvo un penal a Ignacio Moreno. También pudo empatarlo el Decano con un par de buenos remates desde fuera del área, pero el arquero Sosa lo evitó desviando esos disparos al córner. Así finalizó el encuentro, con emociones y nuevo triunfo de Central.

El equipo de Pobersnik

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Leonardo Sosa; Elías Verón, Marco Antonio Vicente, Asael Oviedo y Leonardo Ríos; Kevin Gutiérrez y Samuel Beltrán (87' Joaquín Espina); Lisandro Duarte (77' Valentín Becerra), Tomás Salteño (62' Bautista Cantero) y Paulo Bustos (62' Ciro Armoa); Thiago Ponce (62' Ignacio Moreno).

Los que se quedaron en el banco sin chances de ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Franco Castorani, Elian Pizzi, Hernán López, Santiago Enrique, Valentino Felici y Juan Pablo Frías.