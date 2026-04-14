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Allanaron un hospital porteño por un caso de bebés cambiadas al nacer en 1986

Dos mujeres descubrieron en 2024 que no eran hijas biológicas de sus padres. La Justicia investiga un posible cambio en la clínica y busca responsables.

14 de abril 2026 · 09:52hs
Dos bebés fueron intercambiadas en el hospital

Dos bebés fueron intercambiadas en el hospital

Un allanamiento en el Hospital Italiano de Buenos Aires reactivó en las últimas horas una historia que parece salida de una ficción, pero que tiene a dos familias reales como protagonistas. La Justicia investiga el presunto cambio de dos bebés al nacer hace casi cuatro décadas y busca determinar qué ocurrió dentro de la clínica.

El caso salió a la luz tras una medida judicial en la que se secuestró documentación clave, entre ella listados de personal que trabajaba en áreas sensibles como neonatología en marzo de 1986.

Dos vidas opuestas

Paula y Gabriela nacieron el 22 de marzo de 1986 con apenas 13 minutos de diferencia. Sin embargo, sus vidas siguieron caminos completamente distintos.

Una creció en Estados Unidos, en una familia acomodada, y hoy es abogada, con una vida consolidada. La otra se crió en el conurbano bonaerense, en un contexto de clase media, con dificultades económicas.

Nada hacía pensar que sus historias estaban conectadas. Hasta que, 40 años después, todo cambió.

El dato que lo desencadenó todo

El punto de quiebre fue en 2024, cuando Paula decidió hacerse un test de ancestralidad en Estados Unidos. El resultado fue desconcertante: no tenía compatibilidad genética con sus padres.

Repitió el estudio y luego avanzó con un análisis de ADN. El resultado fue contundente: no era hija biológica de quienes la habían criado.

A partir de ahí, la familia recurrió al abogado Ignacio Leguizamón Peña, quien inició una investigación judicial.

>>Leer más: La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Una pista en los registros

La Justicia solicitó al hospital los registros de nacimientos de esos días. La respuesta generó más dudas: no había anotaciones del 22 de marzo, pero sí del 21 y 23.

Según explicó la clínica, los nacimientos previos al cambio de guardia se registraban como del día anterior.

Fue allí donde apareció un dato clave: dos bebés nacidas con minutos de diferencia y apenas 100 gramos de peso entre ambas. Una de ellas era Gabriela.

La búsqueda de la otra familia

A partir de ese hallazgo, el abogado logró identificar a la otra mujer y localizar a su familia en el conurbano bonaerense.

El contacto no fue sencillo. La historia parecía inverosímil. Pero una imagen terminó de generar dudas: la foto de Paula, que despertó una reacción inmediata en la madre de Gabriela.

Días después, accedieron a realizarse estudios genéticos.

>>Leer más: Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

El resultado del ADN, conocido en abril de 2025, confirmó la sospecha: las dos mujeres habían sido cambiadas al nacer.

El hallazgo derivó en una denuncia penal por supresión de identidad, una causa que hoy tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y que cuenta con la intervención del abogado Fernando Burlando.

Qué pasó en el Hospital Italiano

Tras conocerse la verdad, ambas familias se reunieron en un shopping de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer encuentro entre las dos mujeres y sus madres biológicas.

Según trascendió, la reunión fue positiva, aunque cargada de emoción. Para ambas, significó un punto de inflexión en sus vidas.

El reciente allanamiento busca avanzar sobre una pregunta central: qué pasó dentro del hospital aquel día. Entre la documentación secuestrada hay registros de personal, con el objetivo de identificar a quienes trabajaban en neonatología en ese momento.

La Justicia intenta determinar si se trató de un error o de una acción deliberada

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