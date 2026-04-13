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Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Recién se había contabilizado el 51 por ciento de los votos

13 de abril 2026 · 22:52hs
Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga lideraban el escrutinio provisional de las elecciones generales de Perú, cuando se habían contabilizado el 51 por ciento de los sufragios al cumplirse casi 24 horas del cierre de los comicios. Sin embargo, más de 52.000 ciudadanos recién pudieron votar este lunes, luego de que 13 escuelas públicas de Lima no recibieran las boletas el domingo.

Fujimori encabezaba el escrutinio con el 16,94 %, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), muy lejos del 50 por ciento más uno del total de los votos válidos que exige la ley para consagrarse presidente en primera vuelta. Esta es la cuarta vez que la candidata de Fuerza Popular, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, va en busca de la presidencia de Perú.

>> Leer más: Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio

López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo lugar con el 14,78 % de los sufragios tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes a la presidencia.

En tercer lugar —y a menos de dos puntos porcentuales de López Aliaga— se ubicaba Jorge Nieto Montesinos con el 12,93 % y chances matemáticas de ingresar a una segunda vuelta, prevista para el 7 de junio.

Mientras tanto, por primera vez en la historia de las elecciones peruanas, el Tribunal Electoral ordenó continuar más allá del domingo los comicios en 13 colegios públicos ubicados en la capital peruana.

“Es una cosa inaudita y estamos exigiendo un proceso disciplinario investigativo”, indicó el presidente interino de Perú, José María Balcázar, quien remarcó que fue el único incidente que se produjo en los comicios presidenciales y legislativos.

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