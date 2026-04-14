Puente Rosario-Victoria: desde este jueves arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

La concesionaria Conexión Alto Delta comenzará a cobrar desde este jueves 16 de abril en la ruta nacional 174 y pondrá en marcha un esquema con Telepase y pago electrónico para agilizar el paso

A partir de este jueves comienza el cobro del peaje en el puente Rosario-Victoria con sistema Telepase y pago electrónico.

La empresa Conexión Alto Delta SA, concesionaria de la ruta nacional 174, que integra el puente Rosario-Victoria , comenzará a cobrar desde este jueves 16 de abril el peaje a los vehículos que transiten este traza. El sistema implicará el debut de dos nuevos sistemas de pago: a través de la oblea del Telepase o bien por el pago electrónico. No habrá cabinas de cobro, porque de ahora en más no se aceptará el pago en efectivo.

Este hecho marca el cumplimiento de una etapa fundamental del pliego de concesión y acelera la transición hacia un sistema de circulación más eficiente. La estación operará con dos vías habilitadas por sentido de circulación, bajo un esquema de convivencia de dos sistemas:

TelePASE: opción recomendada por la concesionaria debido a la agilidad y a la reducción tarifaria que implica contar con este método, permitiendo el paso sin detenciones totales.

Pago Electrónico: con tarjetas de débito o crédito (tecnología contactless) en los tótems de las vías que indican esta modalidad. Esta forma de pago requiere la detención del vehículo y conlleva el pago de una tarifa doble respecto a la básica.

Conexión Alto Delta SA habilitará desde este jueves dos vías por sentido de circulación: una exclusiva Telepase y la otra con pago electrónico y Telepase.

Las motos tendrán con Telepase un peaje de 521,96 pesos y con pago electrónico de 1.043,92. Los vehículos hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura deberán abonar 1.043,92 con Telepase y 2.987,83 con pago electrónico. Coches hasta dos ejes y más de 2,10 metros de altura con rueda doble pagarán con Telepase 2.087,83 pesos, y 4.175,66 con pago electrónico.

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Vehículos de 3 y 4 ejes y menos de 2,10 metros de altura abonarán 2.087,83 con Telepase y 4.175,66 con pago electrónico. Rodados de 3 y 4 ejes de más de 2,10 metros de altura con rueda doble pagarán 3.131,75 pesos con Telepase y 6.263,49 con pago electrónico.

Camiones de 5 y 6 ejes pagarán 4.175,66 con Telepase y 8.351,32 con pago electrónico. Finalmente, camiones de más de 6 ejes tendrán un peaje de 5.219,58 con Telepase y 10.439,15 con pago electrónico.

Es importante tener en cuenta que no se acepta el pago con dinero en efectivo.

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Asistencia al usuario

Debido a ajustes técnicos, el pago mediante código QR no estará disponible inicialmente en el tótem. Sin embargo, para facilitar la transición, la concesionaria dispondrá de personal permanente en las vías para asistir a los conductores en el proceso de pago.

Se habilitaron oficinas de atención al usuario en la misma estación de peaje, que funcionarán todos los días, de 8 a 20. Allí, cualquier persona que transite por el corredor podrá gestionar su adhesión al sistema TelePASE en pocos minutos y sin complicaciones, retirando su oblea con habilitación inmediata.

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Bacheo finalizado

En cumplimiento con el pliego de concesión para esta primera etapa, Conexión Alto Delta ha avanzado con obras de puesta en valor y reparación estructural del corredor:

Reparación de puentes y calzada: se ha ejecutado el 98% de bacheo, realización de trabajos de sellado de fisuras, obra fundamental para la prevención de nuevos baches para prolongar la vida útil de la calzada.

En paralelo, comenzará en los próximos días con la demarcación horizontal de la ruta, mientras que los artefactos de iluminación ya se encuentran en el peaje y el proveedor está instalando su equipamiento para comenzar con el reemplazo de luces sobre el puente principal desde Rosario.

En cuanto a la seguridad y el control de la traza, se instalarán 1.092 nuevos carteles, con tecnología más eficiente para una mejor orientación de los conductores y se instalarán pórticos de control dinámico de cargas para proteger el asfalto, y controladores de altura para el tránsito pesado.

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Respecto del servicio del balizamiento, se apuntalaron y mejoraron en las defensas correspondientes a las pilas 42 y 43 del puente principal, una tarea fundamental para optimizar la visibilidad y señalización en un sector estratégico del río.

Como próxima etapa, la empresa avanzará en la instalación y puesta en funcionamiento de las balizas del canal principal de navegación. Con ello, se prevé completar durante el mes de mayo la totalidad del sistema de balizamiento del servicio, abarcando pilas, defensas y canal principal.

En relación a los servicios al usuario, se remodelaron integralmente los sanitarios, se introdujeron mejora de las zonas de estacionamiento, asistencia en las vías de cobro y refuerzo del patrullaje continuo las 24 horas. Y la ampliación de la oficina de atención al usuario para realizar el trámite de TelePASE en la estación de peaje con personal capacitado para la resolución de problemas.