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El PJ bonaerense estrenó la conducción de Kicillof con un llamado a marchar hasta Plaza de Mayo

El justicialismo de esa provincia se despachó con duras críticas a Javier Milei. Máximo Kirchner, de gira por Santa Fe, no asistió al cónclave

24 de abril 2026 · 19:34hs
El PJ bonaerense estrenó la conducción de Kicillof con un llamado a marchar hasta Plaza de Mayo

Foto: Archivo / La Capital.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumió formalmente la presidencia del peronismo de esa provincia en un cónclave del que no participó Máximo Kirchner, titular saliente del espacio, quien desde este viernes encabeza una recorrida por el sur santafesino.

En ese marco, el consejo del PJ bonaerense cuestionó a la Casa Rosada al denunciar un “plan de asfixia” contra ese distrito y convocó a una movilización el 30 de abril próximo hacia Plaza de Mayo.

Kicillof busca reafirmar su liderazgo en medio de la interna que atraviesa el peronismo entre la dirigencia que lo impulsa para su candidatura de cara a 2027 y el sector referenciado en Cristina Kirchner, que le disputa poder.

La designación del gobernador al frente del PJ en territorio bonaerense surgió de un acuerdo entre todos los sectores y se formalizó en el marco de la primera reunión del consejo directivo en la sede partidaria de La Plata.

Kicillof quedó formalmente al frente de la conducción del peronismo de Buenos Aires en un acto que no tuvo movilización de la militancia. Consistió en una reunión del órgano de conducción en la que se trató la designación de las autoridades.

Del encuentro sí participaron consejeros de La Cámpora como Mayra Mendoza, enfrentada con Kicillof, y el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

El propio Bianco admitió, al ingresar al encuentro, que persisten las diferencias en el partido: “El peronismo llega como llega tras dos derrotas nacionales. Para cualquier fuerza política, no es gratuito y placentero”.

A su turno, Kicillof evitó profundizar las diferencias. Incluso, le bajó el tono a un posible aval a su candidatura presidencial para el año próximo, más allá de que haber reconocido previamente, durante un acto de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, que se muestra como una alternativa nacional a Javier Milei.

En el PJ provincial, en tanto, señalaron que el modelo impulsado por la administración nacional “rompe los lazos de solidaridad” y afecta a los bonaerenses, al tiempo que respaldaron el reclamo de Kicillof frente a decisiones que calificaron como “crueles” y perjudiciales para el 38 por ciento de la población.

La recorrida santafesina de Máximo Kirchner

Por su parte, Máximo se mostró en Santa Fe en otra reunión simultánea de armado nacional y paralela a la renovación de autoridades en el peronismo bonaerense.

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En su entorno sostuvieron que el diputado nacional “no estaba obligado a ir al encuentro del PJ de Buenos Aires y tampoco fue invitado”.

>> Leer más: Minigira de Máximo Kirchner en Santa Fe para preparar el kirchnerismo 2027

“Tenemos que acostumbrarnos otra vez a pensar de manera más positiva y a construir no en contra de alguien sino a favor de los intereses de la mayoría”, sostuvo Máximo, quien abrió su recorrida por el sur provincial en María Teresa, donde compartió un asado con presidentes comunales, concejales y productores. La visita concluirá este sábado con actividades en Puerto General San Martín.

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