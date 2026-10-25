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El peronismo santafesino ajusta el GPS antes de definir candidaturas y estrategias

El PJ se prepara para mover sus fichas de cara a la Gobernación y a la Intendencia rosarina, en medio de la incertidumbre nacional sobre la continuidad de las Paso

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

25 de octubre 2026 · 06:10hs
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El peronismo de Santa Fe debe definir su estrategia electoral para 2027.

Foto: Archivo / La Capital

El peronismo de Santa Fe debe definir su estrategia electoral para 2027.

El Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe convocará en los próximos 15 días a su mesa ejecutiva como previa a la etapa de definiciones que darán cuerpo a la estrategia electoral del espacio para los comicios provinciales y nacionales de 2027.

El encuentro, que servirá como antesala del diseño del menú electoral, permitirá —entre otros temas— sumar formalmente a la mesa de acción política del peronismo provincial a Rais, el espacio interno que comanda el intendente de Funes, Roly Santacroce, quien viene de lanzarse como potencial aspirante a la Casa Gris y de meter ruido en la puja interna por Rosario.

Pero el tiempo apremia y, por ese motivo, también madura un encuentro con todas las tribus del PJ para resolver si irá por la Gobernación de la mano de un candidato de unidad o si habilitará unas Paso con pocos protagonistas.

El peronismo santafesino y sus interrogantes

Mientras el peronismo ratifica su vocación de unidad y acuerdo a nivel nacional, en Santa Fe los interrogantes comenzarán a encontrar respuestas en diciembre.

Por lo pronto, en el atomizado justicialismo nadie sacaría los pies del plato (o del partido). En ese marco, y con voluntad de disputar la Casa Gris, el massista Diego Giuliano mantiene la delantera desde hace semanas. La danza de nombres se complementa con Germán Martínez (La Corriente +), Marcelo Lewandowski (Avancemos), Pablo Corsalini (Vamos) y María de los Ángeles Sacnun (Modelo Santafesino).

Respecto de la eventual postulación a gobernador de Federico Pucciariello, exrugbier internacional, fundador y CEO de Essential Energy Holding, que es impulsada por un sector que conduce el peronismo provincial, un conocedor de los vericuetos partidarios graficó a La Capital: “Frío, frío”. Y posó la mirada en la reciente ratificación de la alianza entre YPF y el empresario por un proyecto conjunto de 400 millones de dólares para producir en San Lorenzo combustibles sostenibles de aviación.

Madura un encuentro con todas las tribus del PJ provincial.

Madura un encuentro con todas las tribus del PJ provincial.

El exgobernador Omar Perotti, en tanto, sigue mensurando si se anota en la carrera hacia la Casa Gris o encabeza una lista de aspirantes a la Cámara de Diputados de Santa Fe. Además, sobrevuela una candidatura a senador nacional por parte del rafaelino.

También es monitoreado con atención el presidente de la Corte Suprema de la provincia, Rafael Gutiérrez, quien meses atrás habló públicamente de su retiro del Poder Judicial sobre fin de año y no descartó postularse a la Cámara baja santafesina.

Dado que los referentes de la conducción del PJ le reservan a Gutiérrez un lugar (del tercero al quinto) en la lista, bajo el nuevo esquema de reparto por sistema D'Hondt el magistrado tendría un escaño asegurado.

Objetivo Rosario

En Rosario, Juan Monteverde (Ciudad Futura) se encamina como una de las figuras centrales de la oposición y principal candidato para disputar la Intendencia a Unidos. Con ese fin, trabaja para conducir una coalición con diversos sectores del peronismo, el Frente Renovador (FR) y movimientos sociales y vecinales.

Santacroce, por su parte, posicionó este sábado al presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, como aspirante a la Municipalidad. Tras reconocer que hace tiempo viene hablando con él al respecto, el alcalde funense lo definió, en declaraciones a Radio 2, como una alternativa con experiencia para gobernar.

Asimismo, todo indica que el PJ resolverá en las primarias los nombres a estampar en la lista de candidatos al Concejo Municipal de Rosario, que el año próximo renovará 15 de sus 28 bancas. En ese contexto, cinco ediles del justicialismo concluirán sus mandatos.

El escenario nacional y las Paso

Pero la agenda de trabajo es amplia: la dirigencia del peronismo provincial también analizará el escenario nacional frente a una eventual no realización de las Paso, como impulsa el gobierno de Javier Milei.

La Casa Rosada mantiene en la mira a las primarias con el argumento casi exclusivo del costo que involucran y con el objetivo político de complicar a un PJ que las considera clave para dirimir liderazgos internos y consolidar una coalición competitiva.

>>Leer más: Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales

Por eso, frente a un escenario en el que se eliminen o no se realicen las Paso a nivel nacional en 2027, el peronismo provincial tendría que apelar a mecanismos institucionales y políticos alternativos para definir sus candidaturas a diputado y senador por Santa Fe.

Una opción son las internas partidarias cerradas, en las que votan exclusivamente los afiliados empadronados en el PJ santafesino. Si bien legitiman las candidaturas con la participación de las bases, tienen un alto costo logístico y operativo, además del riesgo de una baja participación y eventuales impugnaciones. La otra alternativa consiste en las negociaciones de cúpula y acuerdos de unidad en el congreso provincial del justicialismo.

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