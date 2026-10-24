En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

Central debió jugar un gran partido ante un rival que lo exigió mucho, para ganarle 2 a 0 y quedar momentáneamente arriba, hasta que jueguen Boca y Argentinos

Emanuel Coronel se llena la boca de gol tras la palomita. Fue el 1 a 0 de Central sobre Huracán.

Toda de Ibarra. Di María abraza al volante tras el 2 a 0 de Central ante Huracán.

Central hizo su tarea. Derrotó a Huracán en el Gigante 2 a 0 y se encaramó en lo más alto de la tabla anual, al menos hasta que este domingo Boca enfrente a Independiente y Argentinos reciba el martes a Independiente Rivadavia. La palomita de Emanuel Coronel y la definición de Angel Di María le dieron el triunfo y la cima.

Además, Central clasificó a los octavos de final y se aseguró presencia en las copas internacionales 2027.

84' GOL DE CENTRAL. Gran recuperación de Ibarra y asistencia perfecta para Di María, para que defina de zurda con Galíndez descolocado.

75' Tiro libre en la puerta del área, lo ejecutó Pussetto y Ledesma la sacó bárbaro al córner.

73' Doble cabezazo en el área generalmente es gol, pero el pase de Pussetto tras un córner desde la izquierda encontró la testa de Waller que la mandó afuera.

54' Pase cruzado de banda a banda, remate seco de Cortés que sacó Ovando providencialmente al córner.

46' Ingreso de Campaz por izquierda y remate que tuvo un desvío y se fue al lado del palo izquierdo de Galíndez.

¡¡ALMIRÓN EXPULSADO, DIEGO MARTÍNEZ AMONESTADO Y DI MARÍA COMO LOCO CON EL ÁRBITRO, YAEL FALCÓN PÉREZ!! Imperdible y PICANTE secuencia en Rosario Central vs. Huracán... pic.twitter.com/gYp9ZDkaje — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

42' Gol anulado a Huracán. Remate de Blondel, sacó Ledesma y se la dejó en la cabeza a Caicedo, que la mandó a la red. Pero el delantero estaba adelantado. HUbo, eso sí, una revisión exhaustiva del VAR.

38' Buena proyección de Lescano y mejor centro para la cabeza de Caicedo. Su impacto, exigido por Avila, se fue apenas alto.

32' Buen pase de Di María para Campaz, sombrerito y pase-gol a Copetti. Se la sacó Galíndez.

¡ERA UN GOLAZO DEL CANALLA! Tremendo pase de Di María, sombrerito de Campaz y en el remate, Galíndez le negó el gol a Copetti.



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19' GOL DE CENTRAL. De una jugada que se inició en la derecha, Campaz la tomó por la otra banda y su gran centro encontró el cabezazo de Coronel. El lateral fue el que mandó pasado el primer centro, que tomó Sández por el otro lado y la cedió al colombiano.

¡DE PALOMITA AL GOL! Gran centro del Bicho Campaz para que Coronel meta el cabezazo y anote el 1-0 de Rosario Central vs. Huracán.



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