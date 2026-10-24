Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Un hombre de 38 años denunció que los proyectiles atravesaron una de las ventanas de la vivienda en el barrio Larrea

La policía hizo un operativo en Colombia al 1300 bis por la balacera.

Un ataque a tiros encendió el alerta este sábado en un sector de la zona noroeste de Rosario. Fuentes oficiales indicaron que la balacera ocurrió mientras la víctima dormía adentro de su casa . Tras la denuncia sólo se registraron daños materiales.

La Policía de Santa Fe confirmó que la agresión se produjo en una vivienda del barrio Larrea, a pocas cuadras de la fábrica de La Virginia. De acuerdo a la evidencia hallada en el lugar, una persona disparó al menos cinco veces contra la fachada y escapó sin ser identificada.

A partir de la denuncia, las fuerzas de seguridad provinciales identificaron al propietario y corroboraron que se encontraba ileso. El hombre de 38 años se despertó alarmado por las detonaciones , pero no llegó a ver quién abrió fuego en la calle.

Cuando los policías llegaron al lugar del ataque, la víctima indicó que alguien había disparado contra el frente de su hogar. Entonces advirtió que había cuatro orificios en una de las ventanas del inmueble ubicado en Colombia al 1300 bis .

En primera instancia, los agentes no lograron dar con personas sospechosas ni establecer el posible motivo de la balacera. Sin embargo encontraron cinco vainas servidas y un proyectil intacto en la calzada.

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La víctima estaba ilesa y no detectó daños en el momento en el que escuchó el ruido de los disparos. Cuando salió a la calle, comprobó que el vidrio de la ventana tenía varios agujeros por el impacto de los proyectiles.

Tras el despligue en la zona del ataque, los encargados del operativo pidieron la intervención del gabinete criminalístico para secuestrar la evidencia. El registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 20ª.