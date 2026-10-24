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Milei celebró el sorpresivo respaldo de Israel por Malvinas y volvió a apuntar contra Lula

El presidente reaccionó con entusiasmo frente a la decisión de Netanyahu de apoyar la apertura de negociaciones directas con el Reino Unido. Y, a un día del balotaje, reforzó su embestida contra el mandatario de Brasil

24 de octubre 2026 · 15:06hs
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Milei celebró la orden confidencial de Netanyahu para unirse al llamado argentino de conversaciones bilaterales con el Reino Unido.

Foto: Archivo / La Capital

Milei celebró la orden confidencial de Netanyahu para unirse al llamado argentino de conversaciones bilaterales con el Reino Unido.

El presidente Javier Milei celebró este sábado en sus redes sociales un revelador informe internacional que favorece de modo directo el histórico reclamo soberano de la Argentina por las Islas Malvinas. Además, a un día del balotaje en Brasil, el jefe de Estado volvió a apuntar contra Luiz Inácio "Lula" da Silva, al que tildó de “ladrón y mentiroso”.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, Milei citó de modo efusivo una publicación del medio israelí The Jerusalem Post, en la cual se detalla una orden confidencial del primer ministro Benjamin Netanyahu para unirse al llamado argentino de conversaciones bilaterales con el Reino Unido.

La reacción del primer mandatario consistió en replicar el posteo original acompañándolo únicamente con la sigla “¡Maga!”, el emblemático acrónimo que evoca tanto la sintonía geopolítica con las fuerzas conservadoras internacionales como el orgullo por la proyección global del gobierno.

El objeto de la celebración de Milei no es menor: el reporte de prensa señala que Netanyahu instruyó formalmente a su cuerpo diplomático a dar un giro radical y modificar la histórica neutralidad de Israel en la disputa por las Malvinas.

De acuerdo con la información difundida, el mandatario israelí ordenó a sus representantes en los foros globales exigir de manera abierta que Londres se siente a la mesa de negociaciones con Buenos Aires.

Nuevo dardo contra Lula

Paralelamente, Milei tildó de “ladrón y mentiroso” a su par de Brasil en otro posteo en X, después de que Lula aludiera a la pobreza en Argentina y al supuesto consumo de carne de burro durante el debate con Flávio Bolsonaro, en plena recta final de la elección en el vecino país.

Al dirigirse al postulante derechista, Lula había dicho durante el debate en TV Globo, el último antes de la segunda vuelta presidencial brasileña: “En la Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei”.

Milei respondió al repostear en X un mensaje del economista Antonio Aracre, quien transcribió las declaraciones de Lula y añadió un cuadro de consumo de carne.

En su propio texto, el presidente acusó al entorno del jefe de Estado brasileño de fabricar datos para atacar a sus adversarios políticos.

“Lula ladrón y mentiroso. Su equipo de armado de campaña negativa (dedicado a crear mentiras sobre adversarios) le tendría que sugerir no usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar, ya que eso muestra que es un mentiroso y, además, es el creador de la mentira. ¡Ciao!”, expresó Milei.

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