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El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

La inestabilidad será el común denominador en el cierre del fin de semana, antes de una baja considerable en los termómetros

24 de octubre 2026 · 19:56hs
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El fin de semana cierra con lluvias y chaparrones.

El fin de semana cierra con lluvias y chaparrones.

La primavera llegó a Rosario sólo en los calendarios y la situación no se modificará en los próximos días. De hecho, el tiempo será inestable durante este domingo y el lunes estará marcado por un brusco descenso de temperatura, que llevará los registros por abajo de los 10º.

Para este domingo, el Servicio Meterológico Nacional (SMN) anticipa lluvias aisladas y chaparrones durante toda la jornada, a excepción de la noche, momento en el que el cielo estará mayormente nublado.

El cierre del fin de semana tendrá vientos del sur y el sudeste que podrán alcanzar los 30 kilómetros por hora, sobre todo durante la mañana. Estas condiciones dejarán el terreno listo para una nueva baja en las temperaturas.

>> Leer más: La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

Hacia el lunes, los termómetros bajarán más de diez grados. El SMN anticipa un inicio de semana con menos nubes pero con 6º de temperatura mínima entre la madrugada y la mañana, con una máxima que trepará hasta los 21º a la tarde.

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