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Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina

Osvaldo Cornide, presidente honorario de la Came, promueve un espacio plural que busca construir un plan de desarrollo económico y social, exigiendo soluciones a la dirigencia política

24 de octubre 2026 · 06:05hs
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“El desarrollo de un país no puede medirse únicamente por la rentabilidad financiera

Foto: Archivo / La Capital

“El desarrollo de un país no puede medirse únicamente por la rentabilidad financiera", advirtió Osvaldo Cornide.

El presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Osvaldo Cornide, está abocado a la expansión de Fuerza Suma, una usina de ideas que busca reunir a distintos sectores de la sociedad para debatir los principales problemas del país y exigirle respuestas concretas a la dirigencia política.

“El objetivo es construir un movimiento que les exija a todos los partidos y a sus dirigentes soluciones para los trabajadores, los jóvenes y al resto de la sociedad”, afirmó a La Capital el fundador de la Came.

La apuesta de Fuerza Suma es impulsar el diálogo en una Argentina fragmentada por las diferencias, construir organización donde hay dispersión y reclamar federalismo.

Los pilares de Fuerza Suma

El espacio posa su proyecto sobre tres pilares. Por un lado, un plan de desarrollo económico integral que vaya más allá de la “lógica del ajuste” a través de políticas productivas que potencien la industria, el agro, el comercio y la generación de empleo.

También promueve un gobierno de unidad y reconstrucción nacional que deje de lado personalismos e intereses particulares y priorice las cuestiones de Estado y el bien común.

Asimismo, Fuerza Suma impulsa la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia para que “el ser humano y la dignidad del trabajo estén por encima del afán de lucro”.

“Hablamos de una corriente de opinión que no es partidaria y está conformada por referentes de diversos sectores y regiones, fundamentalmente independientes”, indicó Cornide, quien este lunes, a las 17, asistirá a la Facultad de Humanidades y Artes para participar de la distinción de José Miguel Amiune como Profesor Honorario de la UNR.

La agenda de Fuerza Suma contempla encuentros federales en distintos puntos de la Argentina para trabajar en comisiones temas como economía, transparencia, medio ambiente, salud y educación. Luego llegará la etapa de elaboración de documentos y propuestas.

Respecto de Rosario, Cornide destacó a Elías Soso como una “referencia fundamental” para el espacio. “Nos reflejamos en su figura y en su trayectoria”, afirmó acerca del extitular de la Asociación Empresaria (AER).

El presente de la Argentina

Sobre el presente de la Argentina, el dirigente, que durante más de medio siglo defendió la industria, el comercio, las pymes y el federalismo, en medio de cambios de gobiernos y modelos económicos, subrayó: “El desarrollo de un país no puede medirse únicamente por la rentabilidad financiera sino también por su capacidad para generar trabajo, integración y oportunidades”.

“La industria, la construcción y el comercio tienen caídas fenomenales, a la par de los despidos y cierres de empresas. Estamos haciendo todo al revés de lo que hacen los países desarrollados, que protegen su industria y su fuente de trabajo contra las políticas invasivas”, resumió.

En ese contexto, Cornide también le envió un mensaje a la dirigencia política: “Vemos todo el tiempo peleas de unos contra otros. Están de espaldas a lo que la gente necesita frente a una situación que se complica cada vez más”.

>>Leer más: Pymes santafesinas: cómo enfrentar la crisis y reinventarse sin perder la identidad

Cornide indicó también que, si bien el espacio toma principios de la Doctrina Social y las encíclicas de Francisco y León XIV, no tiene pertenencia institucional a la Iglesia.

Poco tiempo atrás destacó públicamente la homilía del 25 de mayo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Sobre ese texto y la encíclica de León XIV, consideró: “Son dos manuales para sacar a la Argentina del atraso y la desunión y fijar una tendencia de progreso y bienestar”.

El crecimiento del espacio coincide también con la inminente visita del Papa a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre. Junto a referentes de la CGT, entre otros, Cornide aspira a acercar a León XIV un documento sobre la situación económica y social del país.

Por último, el fundador de la Came resaltó que Fuerza Suma está abierta a todos los ciudadanos y a las entidades que quieran colaborar desde sus ámbitos (barrios, pymes, cámaras y sindicatos).

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