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El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

En la zurda del colombiano y la tenacidad del volante central estuvo gran parte del mérito del Canalla para esta gran victoria frente a Huracán

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de octubre 2026 · 00:03hs
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El once de Central que enfrentó a Huracán en el Gigante de Arroyito.

Celina Mutti Lovera

El once de Central que enfrentó a Huracán en el Gigante de Arroyito.

Jaminton Campaz y Franco Ibarra fueron los destacados en la victoria de Central ante Huracán. Lo de colombiano fue repentización constante y los del volante central mucha concentración y ubicuidad. Ángel Di María, autor del segundo tanto, completó el podio.

Los puntajes de Ovación

Jeremías Ledesma 5: Una gran tapada en el tiro libre de Pussetto. Clave. Antes de eso, algunas intervenciones en las que le costó contener el balón, con algo de inseguridad.

Emanuel Coronel 7: No estuvo del todo lúcido, pero hizo lo más importante: el gol que abrió el partido. La inició con un centro atrás y la terminó de cabeza. Se fue reemplazado.

Ignacio Ovando 5: No tuvo un gran partido. Falló mucho con la pelota y cometió algunas faltas innecesarias. Terminó como lateral por derecha.

Gastón Ávila 6: le costó el inicio la marca de Caicedo, pero cuando se asentó redondeó un buen partido. Metió un par de cruces importantes y mostró seguridad a la hora de salir jugando.

Agustín Sández 5,5: marcó mejor y trepó más en el primer tiempo, en el que estuvo cerca de convertir. Tuvo su mérito en el gol de Coronel.

Alan Rodríguez 5,5: Un partido correcto, pero le faltó un poco más de conectividad con el juego. Igual corrió mucho. Un gran pase para una buena contra en el complemento.

Franco Ibarra 8: Arrancó con algunos errores, pero fue el alma del equipo. Un relojito en el medio, con personalidad y coraje. Asistió a Di María en el segundo. La cancha entera lo ovacionó.

Vicente Pizarro 6,5: Siempre prolijo con el balón, pero sobre todo con mucha tranquilidad a la hora de salir jugando o limpiar el juego. Fue uno de los más parejos de principio a fin.

Ángel Di María 7: Le costó entrar en sintonía. Se conectó definitivamente en el segundo tiempo, haciéndose cargo de varias contras. Fue quien le bajó la persiana al partido.

Enzo Copetti 5,5: Un gran despliegue, como siempre. Estuvo cerca en alguna de convertir, pero le faltó, también como siempre. Salió bastante del área y trató de asociarse siempre.

Jaminton Campaz 8: Un gran centro para el gol de Coronel, pero antes y después de eso, el más peligroso e incisivo de todos. La zurda prodigiosa con la que siempre hizo algo distinto.

Ingresaron en Central

Giovanni Cantizano -: Entró bien, recostado sobre la derecha metió un par de desbordes importantes, en uno de ellos dejó solo a Di María.

Juan Giménez -: Su ingreso fue para ganar altura en la zaga central. No tuvo grandes complicaciones, sobre todo porque la lucidez en Huracán en ese final escaseó bastante.

Marco Ruben -: Jugó pocos minutos y en ese escaso tiempo intentó en cada una que tuvo cerca. A esa altura el equipo estaba más para cuidar el 2-0 que para ir por el tercero.

Julián Fernández -: También jugó poco y se recostó por izquierda, pero como llegó rápido el 2-0 el equipo ya no fue tanto para adelante.

Facundo Mallo -: Apenas un par de minutos en cancha. Entró por Di María cuando Fideo convirtió el pidió el cambio. Un central no venía nada mal a esa altura.

Jorge Almirón, el DT 6,5: Central volvió a sumar de a tres y en instancias decisivas como estas es lo que debe ponerse por encima de todo. Su equipo tuvo algunos altibajos y por ahí le faltó algo más de juego colectivo, pero hizo los méritos necesarios para ganar.

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