Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

La información ofrecida por la Secretaría de Salud también indica un crecimiento sostenido de estos cuadros desde 2020. A nivel nacional crecieron un 64% en los últimos seis años

Desde hace seis años, la tuberculosis avanza en Rosario . Con un crecimiento sostenido, aunque ralentizado, la enfermedad se presenta como un desafío para los equipos de salud, que reconocen al tratamiento como un trabajo minucioso y caso por caso. Hasta mediados de agosto de 2026, se registraron 365 pacientes nuevos o en recaída, es decir, un promedio de 11 por semana.

Los datos se desprenden de un informe de la Secretaría de Salud de Rosario a raíz que surgió en el Concejo Municipal a partir de una presentación de la concejala Sabrina Prence (Nación y Libertad). En el trabajo presentado en el Palacio Vasallo, la cartera sanitaria local detalló que desde 2020 se incrementan los casos de una enfermedad considerada epidémica y que tiene como síntoma principal una simple tos. Rosario pasó de 282 casos en 2020 a 504 en 2025, una suba del 78% en contagios en seis años con un crecimiento promedio del 13% cada año . Por otra parte, la tasa de tuberculosis en Rosario pasó de 28,2 cada 100 mil habitantes en 2020 a 48,2 cada 100 mil habitantes en 2026.

Si se mantiene el promedio de casos detectados en 2026 , este año la ciudad acumularía alrededor de 550 casos , lo que representaría un 9% de incremento interanual .

No es una problemática exclusiva de Rosario ya que los reportes sanitarios a nivel nacional también muestran un aumento de estos casos. En Argentina, los casos de tuberculosis pasaron de 9.944 en 2020 a 16.359 en 2025, un crecimiento del 64% en seis años y un crecimiento promedio del 10% cada año, según el boletín anual presentado en marzo de 2026. A su vez, la tasa nacional saltó de 21,9 cada 100 mil habitantes a 35,3 cada 100 mil habitantes.

Tuberculosis en Rosario

La tuberculosis es una enfermedad muy antigua que nunca llegó a erradicarse por completo y tiene una estrecha relación con los determinantes sociales. Es una infección que suele asociarse con la pobreza, la desigualdad social, la situación económica y las estructuras habitacionales. "Argentina es una zona muy endémica de tuberculosis", reconoció a La Capital Matías Lahitte, coordinador de Epidemiología de la Municipalidad de Rosario.

"Es una enfermedad que no está limitada a las cuestiones biológicas, sino a determinantes sociales. Por ejemplo, como es una enfermedad contagiosa, una persona infectada puede transmitir cuando tiene contacto con muchas personas en un contexto de hacinamiento", explicó Lahitte, aunque remarcó que no se trata de una enfermedad del tercer mundo y destacó que en Europa se generan los mayores reportes de casos e investigación sobre la tuberculosis.

En Sudamérica, con determinantes sociales agudizados, la tuberculosis se posicionó como una enfermedad de comportamiento endémico, aseguró Lahitte, y los casos crecen año tras año: "Por eso se trabaja para disminuir los casos con estrategias para captar los posibles contagios de los casos confirmados".

El informe presentado en el Concejo reconoce que hay casos de tuberculosis en gran parte de la ciudad, pero concentra la mayoría de los casos en 2025 en la zona oeste donde profundizaron estrategias para contener la propagación a partir de reuniones con la comunidad y capacitación a trabajadores de cooperativas.

Síntomas y detección

La tuberculosis es una enfermedad sintomática respiratoria y tiene en la tos con expectoración (flemas o secreciones) durante 14 días como principal síntoma. También puede producir fiebre únicamente por la noche. Con el avance de la enfermedad, puede aparecer la pérdida de peso o falta de apetito. "Cuando un paciente tose durante dos semanas sospechamos tuberculosis", sentenció Lehitte.

Al detectar estos síntomas, el profesional de la salud a cargo solicita una radiografía o tomografía pulmonar ya que en el 85% de los casos la tuberculosis se localiza en los pulmones. Con las imágenes busca detectar el bacilo de Koch, la bacteria responsable de la mayor cantidad de casos de tuberculosis en el mundo. También es posible detectarlo al analizar el esputo, es decir la flema que se arroja en cada expectoración, con mediciones seriadas. Los casos extrapulmonares pueden afectar cavidades abdominales o el sistema nervioso y generalmente se dan en pacientes inmunodeprimidos.

En Rosario, tanto el Cemar en la zona centro como el Centro Regional de Estudios Bioquímicos de la tuberculosis (Crebiot) en el Hospital Carrasco están aptos para el análisis de los esputos.

Tratamiento

Al ser una enfermedad endémica, tanto la provincia de Santa Fe como la Municipalidad de Rosario cuentan con programas para abordar la tuberculosis. Los equipos de salud solicitan iniciar el tratamiento que comienza realizando una trazabilidad del caso.

Automáticamente se notifica al sistema nacional de vigilancia de salud y los equipos supervisan cada caso para que no discontinue el tratamiento, que puede durar entre 6 y 12 meses.

Durante este tiempo, los contagiados tienen que acercarse al centro de salud o dispensario para tomar los medicamentos correspondientes, que deben ser entregados por los profesionales de salud y consumidos delante de ellos para asegurarse la continuidad del tratamiento. "Si un día no vino un paciente, el equipo de salud lo debe ir a buscar a la casa y evaluar cuáles son las condiciones por las cual no asistió", remarcó Lahitte.

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Por otra parte, la familia o círculo íntimo del paciente también debe completar un tratamiento de 6 a 9 meses de forma preventiva, y previamente se realizan evaluaciones con una radiografía que descarta o confirma la presencia de la bacteria bacilo de Koch.

Teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad endémica, los programas provinciales y municipales exigen además que los sanatorios, clínicas privadas y hasta el sistema nacional con la cobertura de Pami informen al detectar un caso de tuberculosis. El paciente, tras ser notificado, pasa a la órbita pública de Rosario y recibe el tratamiento en el centro de salud más cercano, independientemente de su cobertura médica.