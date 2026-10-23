Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda

Lucía Brandana trabajó para reunir un millón y medio de pesos para pagar una entrada al soundcheck de BTS. También creó un traje que fusiona las culturas argentina y coreana y se viralizó

Lucía Brandana es rosarina, fanática de BTS y protagonista de una historia que combina música, esfuerzo y creatividad. Para cumplir el sueño de ver a la banda surcoreana de cerca, comenzó a vender sándwiches de miga y logró reunir alrededor de un millón y medio de pesos para pagar una entrada con acceso al soundcheck, la prueba de sonido previa al recital. Además, diseñó un traje que fusiona elementos de las culturas argentina y coreana y que se volvió viral después de una producción audiovisual en el Monumento Nacional a la Bandera.

La joven contó su historia en el programa " Una Tarde Más" , programa de streaming de La Capital+ , mientras se encontraba en Buenos Aires para asistir a uno de los conciertos del grupo. Su vínculo con BTS comenzó a principios de 2020, poco antes de la pandemia, cuando descubrió a los músicos surcoreanos mientras miraba una serie coreana en Netflix.

“Me puse a investigar en la computadora. Busqué a ver banda de Corea, a ver qué me salía y di con ellos y empecé a mirar videos. Fue un viaje de ida”, recordó. En ese sentido, subrayó: “Ellos hablan sobre salud mental, trabajo en equipo, resiliencia, salir adelante, qué son tus sueños. Te hacen cuestionarte tu lugar en el mundo”.

El objetivo de Lucía era conseguir una entrada que le permitiera acceder al soundcheck. Quería estar cerca de los integrantes del grupo y llevar un cartel con un mensaje religioso para compartir durante el recital.

Cuando se anunció la gira y confirmó que BTS actuaría en la Argentina, en enero puso en marcha un emprendimiento de sándwiches de miga. En ese momento no tenía trabajo y buscó una alternativa que le permitiera reunir el dinero necesario.

“¿Qué hago para sacar plata para poder hacer esto? Yo no tenía trabajo, así que me surgió la idea de los sándwiches de miga”, contó.

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La entrada para el soundcheck costó $1.560.000. Según explicó, necesitaba una actividad que le permitiera vender con rapidez y acercarse a la cifra que necesitaba.

Antes también había vendido medias en el Parque España, en Rosario, pero entendió que con ese emprendimiento le resultaría más difícil llegar al monto. La venta de sándwiches se convirtió entonces en el camino para financiar su viaje y cumplir su objetivo.

El traje que fusiona la cultura argentina y la coreana

Otro de los aspectos que convirtió la historia de Lucía en una noticia fue el traje que preparó para asistir al recital. La joven quería combinar referencias de la indumentaria tradicional coreana con símbolos argentinos, en una propuesta que evitara parecer un disfraz.

La idea surgió mientras buscaba inspiración en TikTok. Ahí encontró imágenes creadas con inteligencia artificial que mostraban distintas alternativas de vestuario para los conciertos de BTS. Una de ellas coincidió con lo que tenía en mente. “Yo lo vi y dije: ‘Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo me imaginé’”, relató.

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A partir de ese diseño, buscó a una modista que aceptara el desafío. Lucía siguió de cerca el proceso y agregó detalles personales, entre ellos el Sol de Mayo, terminaciones doradas y otros elementos decorativos. “Yo quería fusionar tanto la cultura argentina como la coreana con mucho respeto y con mucha elegancia. No quería que quede como un disfraz”, explicó.