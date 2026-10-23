La Capital | Zoom | BTS

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda

Lucía Brandana trabajó para reunir un millón y medio de pesos para pagar una entrada al soundcheck de BTS. También creó un traje que fusiona las culturas argentina y coreana y se viralizó

23 de octubre 2026 · 14:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lucía sigue a BTS desde hace más de seis años

Lucía sigue a BTS desde hace más de seis años

Lucía Brandana es rosarina, fanática de BTS y protagonista de una historia que combina música, esfuerzo y creatividad. Para cumplir el sueño de ver a la banda surcoreana de cerca, comenzó a vender sándwiches de miga y logró reunir alrededor de un millón y medio de pesos para pagar una entrada con acceso al soundcheck, la prueba de sonido previa al recital. Además, diseñó un traje que fusiona elementos de las culturas argentina y coreana y que se volvió viral después de una producción audiovisual en el Monumento Nacional a la Bandera.

La joven contó su historia en el programa "Una Tarde Más", programa de streaming de La Capital+, mientras se encontraba en Buenos Aires para asistir a uno de los conciertos del grupo. Su vínculo con BTS comenzó a principios de 2020, poco antes de la pandemia, cuando descubrió a los músicos surcoreanos mientras miraba una serie coreana en Netflix.

“Me puse a investigar en la computadora. Busqué a ver banda de Corea, a ver qué me salía y di con ellos y empecé a mirar videos. Fue un viaje de ida”, recordó. En ese sentido, subrayó: “Ellos hablan sobre salud mental, trabajo en equipo, resiliencia, salir adelante, qué son tus sueños. Te hacen cuestionarte tu lugar en el mundo”.

Cómo hizo Lucía para juntar $1,5 millones para ver a BTS

El objetivo de Lucía era conseguir una entrada que le permitiera acceder al soundcheck. Quería estar cerca de los integrantes del grupo y llevar un cartel con un mensaje religioso para compartir durante el recital.

Cuando se anunció la gira y confirmó que BTS actuaría en la Argentina, en enero puso en marcha un emprendimiento de sándwiches de miga. En ese momento no tenía trabajo y buscó una alternativa que le permitiera reunir el dinero necesario.

“¿Qué hago para sacar plata para poder hacer esto? Yo no tenía trabajo, así que me surgió la idea de los sándwiches de miga”, contó.

>> Leer más: Euforia por BTS en Argentina: por qué la banda tuvo que frenar su show

La entrada para el soundcheck costó $1.560.000. Según explicó, necesitaba una actividad que le permitiera vender con rapidez y acercarse a la cifra que necesitaba.

Antes también había vendido medias en el Parque España, en Rosario, pero entendió que con ese emprendimiento le resultaría más difícil llegar al monto. La venta de sándwiches se convirtió entonces en el camino para financiar su viaje y cumplir su objetivo.

El traje que fusiona la cultura argentina y la coreana

Otro de los aspectos que convirtió la historia de Lucía en una noticia fue el traje que preparó para asistir al recital. La joven quería combinar referencias de la indumentaria tradicional coreana con símbolos argentinos, en una propuesta que evitara parecer un disfraz.

La idea surgió mientras buscaba inspiración en TikTok. Ahí encontró imágenes creadas con inteligencia artificial que mostraban distintas alternativas de vestuario para los conciertos de BTS. Una de ellas coincidió con lo que tenía en mente. “Yo lo vi y dije: ‘Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo me imaginé’”, relató.

>>Leer más: Qué es el K-pop y por qué tiene cada vez más fanáticos en todo el mundo

A partir de ese diseño, buscó a una modista que aceptara el desafío. Lucía siguió de cerca el proceso y agregó detalles personales, entre ellos el Sol de Mayo, terminaciones doradas y otros elementos decorativos. “Yo quería fusionar tanto la cultura argentina como la coreana con mucho respeto y con mucha elegancia. No quería que quede como un disfraz”, explicó.

View this post on Instagram

Noticias relacionadas
Charly García contará su propia historia en un documental de Netflix

"Charly por Charly": Netflix anunció la llegada de un documental de Charly García

Fito Páez y Charly García mantienen una amsitad hace más de 40 años

La carta de Fito Páez a Charly García en su cumpleaños: "Una de las personas que más amo"

el reves de la taba celebra sus 10 anos con concierto y fiesta en distrito siete

El Revés de la Taba celebra sus 10 años con concierto y fiesta en Distrito Siete

Cumple años Charly García

Charly García cumple 75 años: salió a saludar a los fanáticos que fueron a su casa

Las más leídas

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

La asamblea de Newells aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

La asamblea de Newell's aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Lo último

Violencia digital en el Verbo Encarnado: Trabajamos de manera seria y prudente

Violencia digital en el Verbo Encarnado: "Trabajamos de manera seria y prudente"

Concesionario de estreno: Iveco pone primera en Rosario con la apertura de Navicam Litoral

Concesionario de estreno: Iveco pone primera en Rosario con la apertura de Navicam Litoral

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Violencia digital en el Verbo Encarnado: "Trabajamos de manera seria y prudente"

El colegio rosarino recibió denuncias de al menos dos familias por fotos manipuladas de menores de edad y mantiene una investigación para determinar damnificados y responsables

Violencia digital en el Verbo Encarnado: Trabajamos de manera seria y prudente
Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende
La Ciudad

Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina
La Ciudad

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
Política

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Las más leídas
Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

La asamblea de Newells aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

La asamblea de Newell's aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Ovación
El viernes empezó mal para Franco Colapinto en Austin: penalizará en la clasificación
Fórmula 1

El viernes empezó mal para Franco Colapinto en Austin: penalizará en la clasificación

El viernes empezó mal para Franco Colapinto en Austin: penalizará en la clasificación

El viernes empezó mal para Franco Colapinto en Austin: penalizará en la clasificación

Rosario Central vs. Huracán por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Huracán por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Central ante Huracán: de los antecedentes que desmoralizan al recuerdo que ilusiona

Central ante Huracán: de los antecedentes que desmoralizan al recuerdo que ilusiona

Policiales
Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas
Policiales

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

La Ciudad
Violencia digital en el Verbo Encarnado: Trabajamos de manera seria y prudente
La Ciudad

Violencia digital en el Verbo Encarnado: "Trabajamos de manera seria y prudente"

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende

Viralización de fotos falsas en escuelas: una problemática que se extiende

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente
Información General

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos
La Región

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región
Economía

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región

Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales
Política

Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana
Policiales

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros
La Ciudad

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos
Economía

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales
La Ciudad

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros
Policiales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina
Policiales

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel
Economía

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: Decía que siempre había una jugada más

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: "Decía que siempre había una jugada más"

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La ciudad

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta
Policiales

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero
Política

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo
La Región

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?
La Ciudad

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música
La Ciudad

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"