Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027

El titular de la Corte santafesina, que meses atrás adelantó que dejará el Poder Judicial en noviembre, admitió que le propusieron saltar a la arena política

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez , quien meses atrás adelantó que dejará el Poder Judicial en noviembre próximo , no descartó ser candidato a diputado provincial en las elecciones de 2027.

“Si voy de candidato a diputado, mi único compromiso es con la ley, con la Constitución y con los trabajadores” , reconoció Gutiérrez acerca de un eventual ofrecimiento de integrar una lista en los comicios del año próximo. Incluso recordó que en varias oportunidades le propusieron saltar a la arena política .

“Siempre respondo lo mismo: no digo que sí ni que no. Porque si digo que no y después es sí, no quiero mentir” , sostuvo durante una entrevista con el programa “Punto de equilibrio”, de Telefe Santa Fe.

De inmediato, Gutiérrez supeditó la chance de una candidatura a una decisión personal. “Hay que tener en cuenta que hace 52 años que estoy en el Poder Judicial, 26 de ministro de la Corte y 14 ó 15 presidiéndola. Es una vida en esto” , enfatizó.

El futuro de Rafael Gutiérrez

Sin embargo, al ahondar acerca de su futuro, no desestimó una posible postulación: “Indudablemente que será distinto lo que viene. Si acepto eso (una candidatura), con toda la responsabilidad que corresponde, me tocará actuar en otro sector”.

“Si voy de candidato a diputado, mi único compromiso es con la ley, con la Constitución y con los trabajadores”, sentenció Gutiérrez.

Después de 26 años de integrar la Corte de Santa Fe, el magistrado decidió que noviembre de 2026 marcará el cierre de una carrera de más de 50 años como funcionario judicial.

No obstante, en la entrevista Gutiérrez reiteró que se irá del máximo tribunal cuando él mismo lo decida y no se privó de una ironía: “Digo eso para que se ponga nervioso el gobernador” Maximiliano Pullaro, con quien tuvo distintos momentos de tensión desde 2023.

En 2018, el magistrado había admitido públicamente que recibió ofertas para competir -un año más tarde- por la Gobernación en nombre del peronismo provincial.