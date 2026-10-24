La Capital | Economía | Fiat

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

La automotriz Stellantis dispuso una suspensión en las tareas de fabricación del modelo Titano de la marca, además de la RAM Dakota, por baja demanda

24 de octubre 2026 · 16:16hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Fiat Titano se produce en la fábrica que Stellantis tiene en Ferreyra

La Fiat Titano se produce en la fábrica que Stellantis tiene en Ferreyra, Córdoba.

Dos semanas después de que la cúpula regional de Stellantis deslizara la posibilidad de cerrar sus operaciones en Argentina, desde la firma, propietaria de marcas como Peugeot, Citroën y Fiat, confirmaron que frenarán por siete semanas la producción de pickups en su planta en Ferreyra, Córdoba, por baja demanda.

La paralización de las actividades se hará efectiva desde el 1º de diciembre y concluirá, en principio, hacia la segunda quincena de enero de 2027. Los detalles del parate fueron difundidos por la propia firma a través del sistema de programación de producción que comparte de forma habitual con su red de proveedores, aunque la baja demanda de los modelos Fiat Titano y RAM Dakota en los mercados de la región es el principal argumento para tomar la decisión.

En concreto, la Fiat Titano no se produce desde comienzos de octubre, lo que marca el inicio formal de un extenso bache temporal en la cadena de suministros que afecta la planificación de toda la cadena de valor autopartista.

>> Leer más: El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

A pesar de este freno en la producción de estos dos modelos específicos, continuará la fabricación del Fiat Cronos, uno de los vehículos más vendidos de su segmento.

Posibles cierres de fábricas de Stellantis

Esta suspensión de actividades ocurre en un contexto de alta sensibilidad y apenas dos semanas después de que la conducción regional de la empresa quedara en el centro del debate público luego de que el presidente de Stellantis para Sudamérica, Herlander Zola, asegurara que no había descartado el posible cierre de las plantas que la compañía posee en Córdoba, donde fábrica los modelos de Fiat y RAM, y en El Palomar, Buenos Aires, donde se produce los Peugeot 208 y 2008. En mayo de este año, desde la firma ya habían anunciado que dejaban de fabricar en el país modelos de Citroën, otra de las marcas que conforman el ecosistema del grupo.

Las declaraciones de Zola, que encendieron las alarmas en el sector automotriz argentino, se dieron en el marco de su primer aniversario al frente de la delegación sudamericana de Stellantis.

El ejecutivo fue consultado respecto de las dos plantas que la firma tiene en Argentina y dejó la puerta abierta a múltiples posibilidades, incluso cerrar una de ellas o las dos.

>> Leer más: Hidalgo: "Hay una reconfiguración importante en la industria automotriz"

"Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos migrar de una (fábrica) a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos. Todo puede suceder", aseguró el ejecutivo, en declaraciones al sitio brasileño Exame, especializado en negocios. También remarcó que el vecino país concentra el 65% del volumen regional, algo que pesa en la balanza al tener que tomar decisiones sobre cómo y dónde se produce en el continente.

Exportaciones de Peugeot, en baja

Apenas cuatro días antes de las declaraciones de Zola, el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, participó de la Expo Auto Chino en Buenos Aires. En ese evento, expresó que la planta de El Palomar, donde se producen los modelos 208 y 2008 de Peugeot, atraviesa un momento difícil. De todos modos, aseguró que la idea es seguir y que incluso hay producción prevista para este año y el que viene. "Bajamos un turno, reacomodamos la velocidad diaria, pero seguimos con producción local", describió, para condicionar la continuidad de la firma en el país a una mejora de los costos, una revisión de la presión tributaria y un mejoramiento de las exportaciones.

Zola se mostró en línea con parte de esos condicionamientos mencionados por Zuppi. Tanto los costos como la apertura de las importaciones por parte del gobierno nacional son dos de los factores que explican la evaluación de esta decisión.

"El costo de mano de obra en Argentina es, literalmente, el doble que el brasileño. Con el mercado cerrado, funcionaba y nos traía un buen nivel de competitividad. Pero, con el mercado abierto, definitivamente nos saca del juego", señaló el titular de la delegación sudamericana a la revista Automotive Business.

Noticias relacionadas
El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, recibió al titular de la central obrera rosarina, Miguel Vivas

La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región

El riesgo país, que había coqueteado con los 400 puntos a mediados de julio, subió 74% en los últimos tres meses. Los bonos argentinos sufren un duro castigo.

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó el mecanismo inédito que se acordó para cobrar acreencias con la Nación.

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Electrolux, cerrada en Rosario. La empresa decidió alquilar galpones en Buenos Aires para realizar desde allí la distribución de los productos importados

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Las más leídas

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Lo último

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

El prólogo del Turismo Carretera en el Juan Manuel Fangio de Rosario fue de Mauricio Lambiris

El prólogo del Turismo Carretera en el Juan Manuel Fangio de Rosario fue de Mauricio Lambiris

Por qué revisar los dispositivos vinculados en WhatsApp es esencial para la seguridad de la cuenta

Por qué revisar los dispositivos vinculados en WhatsApp es esencial para la seguridad de la cuenta

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

La información ofrecida por la Secretaría de Salud también indica un crecimiento sostenido de estos cuadros desde 2020. A nivel nacional crecieron un 64% en los últimos seis años

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras
La Ciudad

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía
Policiales

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas
Economía

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera
La Ciudad

La UNR se asoma a un paro docente de una semana entera

Las más leídas
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Dos campeones del Turismo Carretera se brindaron con el público en el centro de Rosario

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Ovación
Franco Colapinto se dedicó en la última práctica de Austin a ponerse a punto para la carrera

Por Gustavo Conti
Fórmula 1

Franco Colapinto se dedicó en la última práctica de Austin a ponerse a punto para la carrera

Franco Colapinto se dedicó en la última práctica de Austin a ponerse a punto para la carrera

Franco Colapinto se dedicó en la última práctica de Austin a ponerse a punto para la carrera

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Policiales
Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La Ciudad
Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Robo de cables en Rosario: clausuran tres chatarrerías y secuestran cobre

Robo de cables en Rosario: clausuran tres chatarrerías y secuestran cobre

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

Ya sacaron el 72% del ganado de las islas ante el riesgo de inundaciones por El Niño

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
Política

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina
La Ciudad

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti
Ovación

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda
Zoom

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento
La Ciudad

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
La Ciudad

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas
Policiales

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
Política

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación
Economía

Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur
La ciudad

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán
La Región

Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente
Información General

Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente