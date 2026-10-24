El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

La automotriz Stellantis dispuso una suspensión en las tareas de fabricación del modelo Titano de la marca, además de la RAM Dakota, por baja demanda

Dos semanas después de que la cúpula regional de Stellantis deslizara la posibilidad de cerrar sus operaciones en Argentina, desde la firma, propietaria de marcas como Peugeot, Citroën y Fiat , confirmaron que frenarán por siete semanas la producción de pickups en su planta en Ferreyra, Córdoba, por baja demanda .

La paralización de las actividades se hará efectiva desde el 1º de diciembre y concluirá, en principio, hacia la segunda quincena de enero de 2027. Los detalles del parate fueron difundidos por la propia firma a través del sistema de programación de producción que comparte de forma habitual con su red de proveedores, aunque la baja demanda de los modelos Fiat Titano y RAM Dakota en los mercados de la región es el principal argumento para tomar la decisión.

En concreto, la Fiat Titano no se produce desde comienzos de octubre , lo que marca el inicio formal de un extenso bache temporal en la cadena de suministros que afecta la planificación de toda la cadena de valor autopartista.

A pesar de este freno en la producción de estos dos modelos específicos, continuará la fabricación del Fiat Cronos, uno de los vehículos más vendidos de su segmento.

Posibles cierres de fábricas de Stellantis

Esta suspensión de actividades ocurre en un contexto de alta sensibilidad y apenas dos semanas después de que la conducción regional de la empresa quedara en el centro del debate público luego de que el presidente de Stellantis para Sudamérica, Herlander Zola, asegurara que no había descartado el posible cierre de las plantas que la compañía posee en Córdoba, donde fábrica los modelos de Fiat y RAM, y en El Palomar, Buenos Aires, donde se produce los Peugeot 208 y 2008. En mayo de este año, desde la firma ya habían anunciado que dejaban de fabricar en el país modelos de Citroën, otra de las marcas que conforman el ecosistema del grupo.

Las declaraciones de Zola, que encendieron las alarmas en el sector automotriz argentino, se dieron en el marco de su primer aniversario al frente de la delegación sudamericana de Stellantis.

El ejecutivo fue consultado respecto de las dos plantas que la firma tiene en Argentina y dejó la puerta abierta a múltiples posibilidades, incluso cerrar una de ellas o las dos.

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"Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos migrar de una (fábrica) a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos. Todo puede suceder", aseguró el ejecutivo, en declaraciones al sitio brasileño Exame, especializado en negocios. También remarcó que el vecino país concentra el 65% del volumen regional, algo que pesa en la balanza al tener que tomar decisiones sobre cómo y dónde se produce en el continente.

Exportaciones de Peugeot, en baja

Apenas cuatro días antes de las declaraciones de Zola, el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, participó de la Expo Auto Chino en Buenos Aires. En ese evento, expresó que la planta de El Palomar, donde se producen los modelos 208 y 2008 de Peugeot, atraviesa un momento difícil. De todos modos, aseguró que la idea es seguir y que incluso hay producción prevista para este año y el que viene. "Bajamos un turno, reacomodamos la velocidad diaria, pero seguimos con producción local", describió, para condicionar la continuidad de la firma en el país a una mejora de los costos, una revisión de la presión tributaria y un mejoramiento de las exportaciones.

Zola se mostró en línea con parte de esos condicionamientos mencionados por Zuppi. Tanto los costos como la apertura de las importaciones por parte del gobierno nacional son dos de los factores que explican la evaluación de esta decisión.

"El costo de mano de obra en Argentina es, literalmente, el doble que el brasileño. Con el mercado cerrado, funcionaba y nos traía un buen nivel de competitividad. Pero, con el mercado abierto, definitivamente nos saca del juego", señaló el titular de la delegación sudamericana a la revista Automotive Business.