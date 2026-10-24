La Capital | Ovación | Central

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

En un partido chivo y muy disputado, derrotó a Huracán y alcanzó la punta en la acumulada. Ahora esperará por los resultados de Boca y Argentinos

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de octubre 2026 · 23:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los jugadores de Central celebran con los hinchas en el final.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Los jugadores de Central celebran con los hinchas en el final.

Ya nadie duda de que este Central está metido de lleno en la pelea por el bicampeonato de Liga. Es un equipo cabeza dura, que nunca se conforma y que va por todo. Otro gran triunfo del Canalla, para irse a dormir como líder en la anual, clasificado a los playoffs y asegurándose la participación en alguna copa internacional del año próximo. El buen presente en su máxima expresión. En un partido chivo, una victoria clave (2-0), de una dimensión increíble.

No tenía otra cosa para hacer y cumplió a rajatabla con esa exigencia que el fixture y los números le imponían. Este equipo se fue a descansar siendo el líder en la acumulada, tirándole toda la responsabilidad a Boca y Argentinos Juniors. Esto es Central hoy, protagonismo y una ilusión que vuela altísimo.

Un buen rato le llevó a Central entrar en sintonía con el fútbol y en eso mucho colaboró el plantel quemero, que incluía sacarle ritmo al juego. Le costaba al Canalla tenerla y, por consiguiente, generar. Así, todo pasó a ser dependencia de algún arresto individual, como esa de Campaz tras el error de Blondel que Galíndez tapó contra el palo derecho. No pareció una jugada aislada. Fue el inicio de algo más sustancioso.

Leer más: En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

Central fue creciendo

Las conexiones aparecieron y también el dominio. Levantó Ibarra, Pizarro siguió aportando claridad y la cosa comenzó a fluir. Campaz ya empezaba a demostrar que podía hacer algo distinto. El desequilibrio llegó en una acción que inició Coronel y terminó él mismo. Tras su centro pasado, Sández la ganó, jugó para Campaz y el centro del colombiano encontró a Coronel entrando al área como una tromba. Cabezazo furibundo y gol. Estallido en el Gigante.

Durante un buen rato, lo mejor del Canalla, con más ideas, más juego, más actitud. El semblante le jugaba a favor. Nunca fue un sometimiento absoluto, pero sí Central dispuso en un par de ocasiones como para ampliar la ventaja. Pizarro de cabeza la tiró alta, Sández lo tuvo de frente al arco tras una joyita de Campaz y el propio colombiano con un remate fuerte al primer palo.

Leer más: Central tiene equipo confirmado: la vuelta de un jugador que todos querían volver a ver

El broche de Di María

Igual, el partido de Central no era completo. Le faltaba algo más de concentración. Lo demostró primero en ese cabezazo de Caicedo que se fue alto y en el gol anulado del ecuatoriano (previo rebote de Ledesma) por posición adelantada. De ahí el final del primer tiempo, a Central lo invadieron los nervios y entró en un juego peligroso (Almirón incluido, que vio la roja), pero con la fortuna de que se fue al descanso arriba en el marcador.

Lo del complemento fue emoción pura, porque entre ir por más varias veces se expuso. Eso sí, siempre tuvo las riendas del partido. Campaz pudo empezar a bajar la persiana al minuto, pero al toque Ovando cometió un error que casi cuesta caro. El plan de Central era de tranquilidad y jugar más de contra. Di María entró en sintonía, Ibarra se transformó en caudillo y Campaz en lo suyo. El resto acompañaba bien. El colombiano lo tuvo en una, Copetti y Ovando en otra, hasta el propio Caicedo casi convierte en contra tras un tiro libre de Fideo. El mérito era cada vez mayor, pese a algunas del Globo, como el tiro libre de Pussetto y un cabezazo de Waller.

Pero faltaba algo más. Di María lo tuvo primero y Galíndez metió un atajadón, pero en la siguiente Fideo no perdonó después del gran centro de Ibarra (a él fue buscar en el festejo y lo señaló como el autor intelectual). Golazo y locura total. Por eso una espera del final con mucha emoción y un final en el que los futbolistas caminaron hacia la popular de Regatas revoleando camisetas a modo de agradecimiento.

En las tribunas, el “que esta hinchada se merece, se merece ser campeón”. Nadie sabe si Central lo logrará, pero sí que dio un paso importantísimo para cumplir el sueño.

Noticias relacionadas
El grito de gol de Emanuel Corone, luego de conectar de cabeza el gran centro de Campaz. Central y una victoria que lo encamina a la pelea por el título.

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Toda de Ibarra. Di María abraza al volante tras el 2 a 0 de Central ante Huracán.

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

Jorge Almirón confirmó los once de Central que recibirán a Huracán en el Gigante de Arroyito.

Central tiene equipo confirmado: la vuelta de un jugador que todos querían volver a ver

Todos en Central celebran con mucha euforia el gol de Julián Fernández, que le dio la victoria en Tucumán.

Central y la ilusión que lo motiva: otra final en la que tiene que hacer la parte que le toca

Las más leídas

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Lo último

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

Jorge Almirón se pasó de rosca pero su equipo siguió marchando hacia una victoria fundamental

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

La información de la Secretaría de Salud municipal también indica un crecimiento sostenido de estos cuadros desde 2020. A nivel nacional subieron un 64 % en los últimos seis años

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Newells sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Milei pidió quemar en la hoguera a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron
Política

Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas
Economía

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

Las más leídas
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

Ovación
El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Policiales
Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Robo de cables en Rosario: clausuran tres chatarrerías y secuestran cobre

Robo de cables en Rosario: clausuran tres chatarrerías y secuestran cobre

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra
Política

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana
Zoom

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

Por Patricia Martino
Agro

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas
La Ciudad

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
Política

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina
La Ciudad

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti
Ovación

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda
Zoom

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento
La Ciudad

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
La Ciudad

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas
Policiales

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas