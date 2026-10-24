Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Hoy el Xeneize visita al Rojo y el martes el Bicho recibe a Independiente Rivadavia. Central clasificó a los octavos y se aseguró presencia internacional

El grito de gol de Emanuel Corone, luego de conectar de cabeza el gran centro de Campaz. Central y una victoria que lo encamina a la pelea por el título.

Central sigue haciendo camino. Obtuvo su tercera victoria al hilo, la sexta en ocho presentaciones, apenas interrumpida por el empate que sufrió en el adicional en el clásico y en el peor partido del torneo, que fue el empate ante Banfield, luego de los festejos de la Supercopa. Y esta última, ante el duro Huracán, significó muchas cosas. Llegar a la cima de la tabla anual que, aunque sea momentáneamente hasta que finalice la fecha, significará meterle una presión bárbara a Boca y Argentinos Juniors , que iniciar la fecha como líderes. Pero además, los tres puntos significaron la clasificación a los octavos de final del Clausura y el boleto seguro a las copas internacionales 2027.

A diferencia del año pasado, cuando con Ariel Holan al mando comandó mucho tiempo la tabla anual que luego le dio el título, en esta temporada la remó de atrás. Y por eso, cuando restarán dos fechas cuando finalice esta, es un mérito enorme haber llegado a lo más alto.

Este domingo seguramente los canallas estarán muy pendientes de lo que ocurra en el clásico Independiente-Boca en Avellaneda y luego el martes, cuando en el Diego Maradona Argentinos cierre la 14ª fecha ante otro con aspiraciones como Independiente Rivadavia, que comandó muchas jornadas la tabla anual pero sufre el proceso inverso canalla y se empezó a caer. De todas maneras, es un duelo directo.

Qué les espera a Boca y Argentinos

A Boca, que acaba de llegar a la final de la Copa Sudamericana, luego del Rojo le tocará el súper clásico en casa ante River y cerrará también de local ante Defensa y Justicia, que viene muy bien. Y el Bicho luego visitará a Atlético Tucumán y finalizará de local con Huracán, los dos que luchan por entrar a los octavos.

Los dos parecen tener rivales más complicados, porque si bien el próximo canalla será el de más cuidado, ya que Sarmiento está entre los ocho y precisa puntos para asegurar el lugar, en la última fecha recibirá al descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Y lo dicho, Central se aseguró además dos ítems que venían por añadidura. En esta fecha 14 clasificó a los playoffs, porque precisamente aunque restan partidos, lo peor que puede pasarle es que el octavo sea Sarmiento, que ya jugó y está a 7 puntos.

De yapa, también en esta jornada aseguró el pasaporte a las copas, de mínima la Sudamericana pero con muchas chances de Libertadores, algo que logrará si gana en las dos fechas que restan. Y es que, aunque restan encuentros, le sacará al finalizar esta más de 6 puntos al primero que queda afuera, que hoy es Defensa y puede ser Estudiantes. Redondo.