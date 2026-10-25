Si la próxima disrupción es la normalidad, se trata del postulante competitivo. Paso sí o Paso no, es la cuestión

Todavía no registra peso electoral en la balanza el senador Sergio Uñac, Anti-Milei Perfecto. 56 años, también Perro de Metal en plena edad del poder. Representa, sin embargo, la figura antagónica. Por discreción, respeto, seriedad. El pelo prolijo para acomodar con la mano, sin ninguna baladronada de batalla cultural . Si la próxima disrupción es de verdad la normalidad, se trata del postulante competitivo. Crece con perfil bajo desde atrás mientras prepara el desembarco en la Provincia del Pecado.

Descuenta que la piñata real se encuentra en la multiplicación del conurbano, aunque el origen exacto de su poder reside en el (mal) llamado “interior”. En su campo, sólo registra como competencia a Gerardo Zamora, el Ambidiestro. De manera que visita capitales, ciudades gravitantes, entrevista gobernadores que lo respetan por su gestión en San Juan, provincia de moda. El sistema le resulta a Uñac. Atiende radios y diarios locales para plantear la cuestión pendiente del federalismo.

La Provincia del Pecado es monopolizada por Axel, el Gótico, en confrontación irracional con el kirchnerismo de La Doctora y la Agencia de Colocaciones Cámpora, continuadores políticamente hereditarios de Néstor, el Furia, prócer de Santa Cruz que se elevó como el fenómeno de los suburbios de Buenos Aires. A partir de 2005, cuando la Doctora derrotó para la senaduría a la señora Hilda González de Duhalde, Chiche, esposa del despojado Eduardo Duhalde, Piloto de Tormentas (generadas), último gobernador que mantuvo algún poder propio.

Antes fue minigobernador de Lomas de Zamora e inauguró con Carlos Menem, el Emir, la costumbre de postular vicepresidentes como próximos gobernadores. Hilación que se perforó con Cobos, el Cleto No positivo, y se fue al demonio con Amado Boudou, el Descuidista.

A Duhalde lo siguió el vicepresidente Carlos Ruckauf, hoy Libertario Convencido. Luego, El Furia copió el estilo del Emir, que despreciaba para acomodar como gobernador a Daniel Scioli, Líder de la Línea Aire y Sol, para ser después de dos periodos el postulante presidencial y próximo embajador en Brasil de Alberto, el Poeta Impopular, para concluir la epopeya como oportuno Gerente de Deportes y Turismo del Fenómeno Milei. Como si devolviera Milei al peronista Scioli los favores recibidos en su propia campaña, cuando Guillermo Francos, Amanecer, financiaba el tanque de ideas en su condición de titular del Banco Provincia (del Pecado).

Paso sí o Paso no

Axel debe resolver, sin saber aún cómo, el desencuentro que lo desangra con La Doctora y la Agencia, repentinamente convertidos en el oficialismo conservador que reacciona con ciega dureza ante las propuestas de Axel de crear canciones nuevas. “Basta de cantar las zambas que sabemos todos, estamos sobrepasados espiritualmente de cantar 'Angélica', ‘El Corralero’ o la ‘Tonada del viejo amor’”.

Deben crear zambas innovadoras. Significa confirmar que el axelismo se ubica a la izquierda de la Agencia que dista de representar a la derecha que también juega en el peronismo que admite el entendimiento de la Agencia, a través de Máximo, En el Nombre del Hijo, y la cautiva domiciliaria, con Sergio, el Profesional que conduce el Frente Renovador.

Al cierre del despacho se desconoce aún si ambos pactan también con Zamora, en la campaña difusa, para nada diáfana, si se desconoce si las Paso van a realizarse o no.

Paso sí o Paso no, es la cuestión. Crece el debate entre las tribus. Como se debate en la Provincia del Pecado la imposibilidad de legalizar más de una reelección de los minigobernadores que sirven para lo que saben. Cuidar los distritos y que solo crezca, en el territorio, el pasto.

Pero de pronto el desorden es atroz y ya hay más de una decena de postulantes para continuar a Axel. No se trata solo de Jorge Ferraresi, Patria de Avellaneda; Fernando Espinoza, el Matancero; Julio Alak, el Paisano de las Diagonales, o Gabriel Katopodis, Kato el Griego.

Brotan como hongos los precandidatos a gobernadores como las versiones que aluden a la conveniencia de suspender las Paso para algarabía del Peronista Originario Diego Santilli, el Premier que se sacrifica en la abnegada militancia para beneficio del Gobierno de Consultores que tiene picado el boleto por el Círculo Rojo. Aunque resulte electo otra vez y tenga cuatro años más de fracasada agonía por delante.

Mientras tanto, a los Milei les crece sigilosamente la señora Patricia, agazapada Montonera del Bien que suele diferenciarse con frecuencia para especular porque huele, con astucia de efectiva experta, la certeza de la sangre.

Alianza esquiva con el Ángel

En el primer plano, en permanente tema de juicio, figura la alianza esquiva entre el Fenómeno y Mauricio, el Ángel Exterminador que se propone evitar el retroceso que representa un retorno del peronismo.

El Ángel le alquila funcionarios al Fenómeno y, sin embargo, no desautoriza todavía la candidatura presidencial de Hernán Lacunza, Robert de Niro, quien de todos modos irrita menos que el factible lanzamiento de la señora vicepresidenta Victoria Villarruel, La Cayetana, propietaria del voto Seguridad hiper católico que la transformó en diputada nacional en 2021, junto al Fenómeno que la embocó al prometer públicamente el manejo de “temas de su especialidad”. Defensa, Inteligencia y Seguridad, aunque sin concederle, en efecto, nada.

El proyecto de emancipación de La Cayetana está casi tan pendiente como el federalismo, en diversos refugios de estrategia electoral.

Final con outsiders relativos

Para constar en actas resta la izquierda fragmentaria pero esclarecida y los relativos outsiders que aún no logran instalarse más allá de algún reportaje ocasional.

El Fenicio Daniel Hadad prefiere destacarse por su caballerosidad mediática que ni siquiera es premiada. Le preguntan por Jorgito el Banquero y el Fenicio lo elogia, como también elogia al Profesional porque “aprende rápido” y es quién mejor conoce el funcionamiento del Estado.

Hasta ahora, el Fenicio reluce ostensiblemente como el candidato ideal para ocupar el Palacio Pizzurno y ser el próximo ministro de Educación. Por las argumentaciones a favor de la inteligencia artificial que siempre evocan la música de aquel audaz Rodolfo Terragno que ilustraba sobre las computadoras de quinta generación para que Raúl Alfonsín, el Providencial, presidente extasiado, lo hiciera jurar a Terragno, de pronto, como ministro.