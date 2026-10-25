La Capital | Política | Sergio Uñac

Uñac, Anti-Milei perfecto

Si la próxima disrupción es la normalidad, se trata del postulante competitivo. Paso sí o Paso no, es la cuestión

Jorge Asís, para La Capital

Por Jorge Asís, para La Capital

25 de octubre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Sergio Uñac

Sergio Uñac, senador nacional por San Juan.

Todavía no registra peso electoral en la balanza el senador Sergio Uñac, Anti-Milei Perfecto. 56 años, también Perro de Metal en plena edad del poder. Representa, sin embargo, la figura antagónica. Por discreción, respeto, seriedad. El pelo prolijo para acomodar con la mano, sin ninguna baladronada de batalla cultural. Si la próxima disrupción es de verdad la normalidad, se trata del postulante competitivo. Crece con perfil bajo desde atrás mientras prepara el desembarco en la Provincia del Pecado.

Descuenta que la piñata real se encuentra en la multiplicación del conurbano, aunque el origen exacto de su poder reside en el (mal) llamado “interior”. En su campo, sólo registra como competencia a Gerardo Zamora, el Ambidiestro. De manera que visita capitales, ciudades gravitantes, entrevista gobernadores que lo respetan por su gestión en San Juan, provincia de moda. El sistema le resulta a Uñac. Atiende radios y diarios locales para plantear la cuestión pendiente del federalismo.

Confrontación irracional

La Provincia del Pecado es monopolizada por Axel, el Gótico, en confrontación irracional con el kirchnerismo de La Doctora y la Agencia de Colocaciones Cámpora, continuadores políticamente hereditarios de Néstor, el Furia, prócer de Santa Cruz que se elevó como el fenómeno de los suburbios de Buenos Aires. A partir de 2005, cuando la Doctora derrotó para la senaduría a la señora Hilda González de Duhalde, Chiche, esposa del despojado Eduardo Duhalde, Piloto de Tormentas (generadas), último gobernador que mantuvo algún poder propio.

Antes fue minigobernador de Lomas de Zamora e inauguró con Carlos Menem, el Emir, la costumbre de postular vicepresidentes como próximos gobernadores. Hilación que se perforó con Cobos, el Cleto No positivo, y se fue al demonio con Amado Boudou, el Descuidista.

A Duhalde lo siguió el vicepresidente Carlos Ruckauf, hoy Libertario Convencido. Luego, El Furia copió el estilo del Emir, que despreciaba para acomodar como gobernador a Daniel Scioli, Líder de la Línea Aire y Sol, para ser después de dos periodos el postulante presidencial y próximo embajador en Brasil de Alberto, el Poeta Impopular, para concluir la epopeya como oportuno Gerente de Deportes y Turismo del Fenómeno Milei. Como si devolviera Milei al peronista Scioli los favores recibidos en su propia campaña, cuando Guillermo Francos, Amanecer, financiaba el tanque de ideas en su condición de titular del Banco Provincia (del Pecado).

Paso sí o Paso no

Axel debe resolver, sin saber aún cómo, el desencuentro que lo desangra con La Doctora y la Agencia, repentinamente convertidos en el oficialismo conservador que reacciona con ciega dureza ante las propuestas de Axel de crear canciones nuevas. “Basta de cantar las zambas que sabemos todos, estamos sobrepasados espiritualmente de cantar 'Angélica', ‘El Corralero’ o la ‘Tonada del viejo amor’”.

Deben crear zambas innovadoras. Significa confirmar que el axelismo se ubica a la izquierda de la Agencia que dista de representar a la derecha que también juega en el peronismo que admite el entendimiento de la Agencia, a través de Máximo, En el Nombre del Hijo, y la cautiva domiciliaria, con Sergio, el Profesional que conduce el Frente Renovador.

Al cierre del despacho se desconoce aún si ambos pactan también con Zamora, en la campaña difusa, para nada diáfana, si se desconoce si las Paso van a realizarse o no.

Paso sí o Paso no, es la cuestión. Crece el debate entre las tribus. Como se debate en la Provincia del Pecado la imposibilidad de legalizar más de una reelección de los minigobernadores que sirven para lo que saben. Cuidar los distritos y que solo crezca, en el territorio, el pasto.

Pero de pronto el desorden es atroz y ya hay más de una decena de postulantes para continuar a Axel. No se trata solo de Jorge Ferraresi, Patria de Avellaneda; Fernando Espinoza, el Matancero; Julio Alak, el Paisano de las Diagonales, o Gabriel Katopodis, Kato el Griego.

Brotan como hongos los precandidatos a gobernadores como las versiones que aluden a la conveniencia de suspender las Paso para algarabía del Peronista Originario Diego Santilli, el Premier que se sacrifica en la abnegada militancia para beneficio del Gobierno de Consultores que tiene picado el boleto por el Círculo Rojo. Aunque resulte electo otra vez y tenga cuatro años más de fracasada agonía por delante.

Mientras tanto, a los Milei les crece sigilosamente la señora Patricia, agazapada Montonera del Bien que suele diferenciarse con frecuencia para especular porque huele, con astucia de efectiva experta, la certeza de la sangre.

Alianza esquiva con el Ángel

En el primer plano, en permanente tema de juicio, figura la alianza esquiva entre el Fenómeno y Mauricio, el Ángel Exterminador que se propone evitar el retroceso que representa un retorno del peronismo.

El Ángel le alquila funcionarios al Fenómeno y, sin embargo, no desautoriza todavía la candidatura presidencial de Hernán Lacunza, Robert de Niro, quien de todos modos irrita menos que el factible lanzamiento de la señora vicepresidenta Victoria Villarruel, La Cayetana, propietaria del voto Seguridad hiper católico que la transformó en diputada nacional en 2021, junto al Fenómeno que la embocó al prometer públicamente el manejo de “temas de su especialidad”. Defensa, Inteligencia y Seguridad, aunque sin concederle, en efecto, nada.

El proyecto de emancipación de La Cayetana está casi tan pendiente como el federalismo, en diversos refugios de estrategia electoral.

Final con outsiders relativos

Para constar en actas resta la izquierda fragmentaria pero esclarecida y los relativos outsiders que aún no logran instalarse más allá de algún reportaje ocasional.

El Fenicio Daniel Hadad prefiere destacarse por su caballerosidad mediática que ni siquiera es premiada. Le preguntan por Jorgito el Banquero y el Fenicio lo elogia, como también elogia al Profesional porque “aprende rápido” y es quién mejor conoce el funcionamiento del Estado.

Hasta ahora, el Fenicio reluce ostensiblemente como el candidato ideal para ocupar el Palacio Pizzurno y ser el próximo ministro de Educación. Por las argumentaciones a favor de la inteligencia artificial que siempre evocan la música de aquel audaz Rodolfo Terragno que ilustraba sobre las computadoras de quinta generación para que Raúl Alfonsín, el Providencial, presidente extasiado, lo hiciera jurar a Terragno, de pronto, como ministro.

Noticias relacionadas
Milei celebró la orden confidencial de Netanyahu para unirse al llamado argentino de conversaciones bilaterales con el Reino Unido.

Milei celebró el sorpresivo respaldo de Israel por Malvinas y volvió a apuntar contra Lula

“El desarrollo de un país no puede medirse únicamente por la rentabilidad financiera, advirtió Osvaldo Cornide.

Impulsan Fuerza Suma, una usina de ideas para debatir el futuro de la Argentina

Romina Diez junto a Karina y Javier Milei.

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra

El presidente Javier Milei y su hermana Karina recibieron una buena noticia de la Justicia en la causa $Libra. 

Milei celebró su sobreseimiento en la causa $Libra y apuntó contra la oposición y los medios

Las más leídas

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Lo último

Creó una empresa de jugos 100% naturales y ahora lanza una línea de bebidas proteicas

Creó una empresa de jugos 100% naturales y ahora lanza una línea de bebidas proteicas

La ópera Macbeth debuta en el Teatro El Círculo con una rosarina como protagonista

La ópera "Macbeth" debuta en el Teatro El Círculo con una rosarina como protagonista

City Center Rosario celebró su aniversario con Eber Ludueña como protagonista

City Center Rosario celebró su aniversario con Eber Ludueña como protagonista

El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

Obras en la plaza de la Cooperación, locales gastronómicos en planta baja de dos nuevos edificios y lo que vendrá en Berlín anticipan una nueva etapa para la cortada. Analizan ensanchar veredas para acompañar el movimiento

El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

Por Nicolás Maggi
El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

El balotaje en Brasil es clave para América Latina y Estados Unidos

El balotaje en Brasil es clave para América Latina y Estados Unidos

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Milei pidió quemar en la hoguera a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron
Política

Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

Las más leídas
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Ovación
El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Policiales
Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La Ciudad
A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes
La Ciudad

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Policiales

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región

Por Miguel Pisano
La Regiión

"El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región"

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa
Policiales

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra
Política

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana
Zoom

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

Por Patricia Martino
Agro

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas
La Ciudad

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
Política

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina
La Ciudad

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti
Ovación

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda
Zoom

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento
La Ciudad

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
La Ciudad

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV