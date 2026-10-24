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Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

El estallido se produjo al amanecer en un local ubicado cerca del bulevar Oroño. La única víctima del incidente tiene 33 años

24 de octubre 2026 · 11:32hs
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El bar Balcarce y 3 de Febrero quedó destrozado.

Foto: Bomberos Zapadores.

El bar Balcarce y 3 de Febrero quedó destrozado.

Una mujer de 33 años resultó herida este este sábado en un bar del centro de Rosario. Los Bomberos Zapadores confirmaron que se produjo una explosión a la mañana. La primera hipótesis sobre el incidente apunta hacia una falla en una máquina del negocio.

Fuentes de la Policía de Santa Fe precisaron que la víctima es empleada de Punto Masamadre Bakery, en Balcarce y 3 de Febrero. El primer parte médico indica que sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo y no había otras personas lesionadas al cabo del operativo.

El personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de atender a la paciente a una cuadra del bulevar Oroño. Mientras tanto, los bomberos constataron que no había riesgo de incendio dentro del inmueble, aunque el estallido produjo grandes daños materiales.

¿Qué pasó en el bar de Balcarce y 3 de Febrero?

Los bomberos recibieron el pedido de auxilio minutos después de las 9.30 de la mañana. Cuando llegaron, la encargada del bar ya estaba siendo asistida por los médicos del servicio público.

De acuerdo al diagnóstico del Sies, la mujer sufrió quemaduras en la parte baja de la espalda y los glúteos. Mientras tanto, agentes de la Brigada de Orden Urbano (BOU) se ocuparon de vigilar la zona hasta que verificaron que ya no había peligro alrededor.

>> Leer más: Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Según fuentes vinculadas al procedimiento, el bar quedó destrozado por la explosión del calderín de una cafetera industrial. Dado que el lugar no tiene conexión a la red de gas natural ni utilizan garrafas, no había peligro de incendio.

La víctima estaba consciente y confirmó que la máquina estalló mientras estaba trabajando en el negocio. Por la acumulación de presión, todos los vidrios de la ochava sudoeste se rompieron y se cayó una parte de las placas de yeso del techo.

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