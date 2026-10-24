La Capital | Ovación | Newell's

Newell's sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

La seriedad con la que el conjunto de Kudelka asumió el partido le permitió sumar un punto valioso frente a un rival directo por la clasificación. Newell' sueña

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

24 de octubre 2026 · 21:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
Walter Mazzantti conduce un ataque de Newells.

Leonardo Vincenti / La Capital

Walter Mazzantti conduce un ataque de Newell's.

Puntazo de Newell's. Por lo que significó contra un rival directo por la clasificación. Porque mantuvo a San Lorenzo a 3 puntos de distancia, y a dos fechas del final el sueño de ingresar a la fase final parece que se convertirá en realidad. Fue posible porque se plantó con la seriedad que merecía la presentación en el Nuevo Gasómetro.

Lo luchó sin darles opciones al Ciclón y de a ratos, unos pocos, construyó juego y hasta se arrimó más. Por todo eso, se acercó mucho al objetivo, faltando tan poco. Hoy, con 4 puntos más, le alcanzará sin depender de nadie. Pero quizás sean menos, dependiendo de otros resultados.

El fútbol es una cuestión de tiempo. Aceleración y desaceleración según las circunstancias, aptitudes propias y necesidades ajenas. El conjunto rojinegro entendió cómo debía jugar y así lo puso en práctica. Ante la urgencia del Ciclón por la victoria, le quitó ritmo. Salió sin prisa, tocó de un lado al otro y hacia atrás sin acelerar, hasta lanzarse hacia adelante con avances verticales.

Pero quedó a mitad de camino entre la intención y la eficacia. Le faltó la conexión entre sus futbolistas. Se repitió en pases errados y se redujo a búsquedas personales, sin consecuencias favorables.

Gómez Mattar falló en las entregas. Guch trató de prevalecer sin éxito con la gambeta. Si Mazzantti pasaba a uno, con el siguiente adversario la perdía. Solari no pudo que sus centros tuviesen como destino a un compañero. Russo, con campo para progresar por esa banda, se nubló cerca del área rival. Cóccaro fue absorbido por Arboleda.

Leer más: En vivo: Newell's sacó un buen punto ante San Lorenzo que lo consolida en zona de playoffs

Newell's sin ataque fluido

Sin un ataque fluido, le resultó complejo a la Lepra comprometer a Devecchi. De todos modos, a los 10’, puso en aprietos al arquero del Ciclón en un tiro de esquina. Guch lo ejecutó, Amor perdió la marca de Cóccaro y el uruguayo le dio de primera. Sobre la línea despejó Pagano. La jugada siguió, Gómez Mattar mandó el centro pasado y Cabrera no logró darle con potencia, solo frente al arco, permitiendo que el uno la controle.

No se contabilizó ninguna más para Newell’s en el primer tiempo. San Lorenzo también contaría con una, recién minutos antes del entretiempo. Mérito del equipo de Kudelka, que se cerró bien atrás y le impidió pisar su área a los conducidos por Rubén Insúa. En el fondo, Bruno Cabrera le ganó cada mano a mano a Auzmendi y Cuello.

La única ocasión del azulgrana fue en una jugada en la que Carrizo perdió con Auzmendi y Cuello quedó listo para convertir. No fue gol porque el remate del atacante fue al medio y Reinatti estaba ubicado en el sitio correcto para detenerlo.

Leer más: Newell's visita a San Lorenzo con un cambio obligado y otro de orden táctico

Kudelka y un cambio que sorprendió

Kudela sorprendió con el cambio que decidió para el segundo tiempo. No porque la salida de Gómez Mattar sea discutible, considerando el rendimiento que tuvo. Sino porque para el puesto de doble cinco lo metió a Alejo Montero, que es un lateral.

El desarrolló fue deslucido. A los dos equipos les costó el traslado prolijo. En un partido enmarañado, Cóccaro recibió el regalo de un defensor a metros del arco. Pero el uruguayo tardó en reaccionar y lo trabaron. El rechazo quedó para Mazzantti, cuyo zurdado no se fue muy lejos.

Lo mejor de Newell’s fue que mantuvo a San Lorenzo a distancia del arco rojinegro. Cortó cada tibio ataque azulgrana. Regiardo creció y recuperó. Cabrera fue el sostén de una defensa que respondió sin fisuras. Y de última muralla, estuvo Reinatti, como cuando apretujó la pelota tras un cabezo de Gulli. En otra, el arquero hizo vista ante la chilena de Corujo.

La Lepra y un gran punto

La Lepra contuvo al equipo de Boedo, que cometió una desinteligencia atrás que casi le cuesta el gol. Russo la mandó larga, Devechi salió a despejar afuera del área, la pelota rebotó y le quedó a Solari para el tanto de la victoria. El delantero lo desaprovechó. Pateó sin fuerza y dirección, y dio en Amor.

Newell’s jugó con la desesperación rival y en el tiempo adicional estuvo cerca de la victoria con un zurdazo cruzado de Mazzantti. Si bien no fue triunfo, el empate, por las circunstancias, se saborea como si casi lo hubiese sido.

Noticias relacionadas
Luca Regiardo, el joven capitán de Newells no jugó contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

Newell's visita a San Lorenzo con un cambio obligado y otro de orden táctico

Gómez Mattar ya convirtió ante Central Córdoba (SE) y lo festeja junto a Solari y Mazzantti. Newells tiene una chance inmejorable de cara a la clasificación.

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Gabriel Arias es uno de los tres arqueros que Kudelka convocó para el choque de Newells ante San Lorenzo.

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

San Lorenzo recibirá a Newells por la 14ª fecha del torneo Clausura 2026.

San Lorenzo vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Las más leídas

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Lo último

El uno x uno de Newells: Bruno Cabrera sostuvo el sólido trabajo defensivo

El uno x uno de Newell's: Bruno Cabrera sostuvo el sólido trabajo defensivo

Newells sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

Newell's sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

En vivo: Central lo empezó a ganar ante Huracán con una palomita de Emanuel Coronel

En vivo: Central lo empezó a ganar ante Huracán con una palomita de Emanuel Coronel

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

La información de la Secretaría de Salud municipal también indica un crecimiento sostenido de estos cuadros desde 2020. A nivel nacional subieron un 64 % en los últimos seis años

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
En vivo: Central lo empezó a ganar ante Huracán con una palomita de Emanuel Coronel
Ovación

En vivo: Central lo empezó a ganar ante Huracán con una palomita de Emanuel Coronel

Newells sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Milei pidió quemar en la hoguera a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron
Política

Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas
Economía

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

Las más leídas
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Newells y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Newell's y una final anticipada ante San Lorenzo para meterse en el grupo de los ocho

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Ovación
El uno x uno de Newells: Bruno Cabrera sostuvo el sólido trabajo defensivo

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Bruno Cabrera sostuvo el sólido trabajo defensivo

El uno x uno de Newells: Bruno Cabrera sostuvo el sólido trabajo defensivo

El uno x uno de Newell's: Bruno Cabrera sostuvo el sólido trabajo defensivo

Newells sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

Newell's sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

En vivo: Central lo empezó a ganar ante Huracán con una palomita de Emanuel Coronel

En vivo: Central lo empezó a ganar ante Huracán con una palomita de Emanuel Coronel

Policiales
Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Robo de cables en Rosario: clausuran tres chatarrerías y secuestran cobre

Robo de cables en Rosario: clausuran tres chatarrerías y secuestran cobre

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana
Zoom

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

Por Patricia Martino
Agro

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas
La Ciudad

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
Política

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina
La Ciudad

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti
Ovación

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda
Zoom

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento
La Ciudad

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
La Ciudad

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas
Policiales

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
Política

El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género