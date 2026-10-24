Newell's sacó un empate con sabor a victoria que lo deja más cerca de la fase final

La seriedad con la que el conjunto de Kudelka asumió el partido le permitió sumar un punto valioso frente a un rival directo por la clasificación. Newell' sueña

Puntazo de Newell's . Por lo que significó contra un rival directo por la clasificación. Porque mantuvo a San Lorenzo a 3 puntos de distancia, y a dos fechas del final el sueño de ingresar a la fase final parece que se convertirá en realidad. Fue posible porque se plantó con la seriedad que merecía la presentación en el Nuevo Gasómetro.

Lo luchó sin darles opciones al Ciclón y de a ratos, unos pocos, construyó juego y hasta se arrimó más. Por todo eso, se acercó mucho al objetivo, faltando tan poco. Hoy, con 4 puntos más, le alcanzará sin depender de nadie. Pero quizás sean menos, dependiendo de otros resultados.

El fútbol es una cuestión de tiempo. Aceleración y desaceleración según las circunstancias, aptitudes propias y necesidades ajenas. El conjunto rojinegro entendió cómo debía jugar y así lo puso en práctica. Ante la urgencia del Ciclón por la victoria, le quitó ritmo. Salió sin prisa, tocó de un lado al otro y hacia atrás sin acelerar, hasta lanzarse hacia adelante con avances verticales.

Pero quedó a mitad de camino entre la intención y la eficacia. Le faltó la conexión entre sus futbolistas. Se repitió en pases errados y se redujo a búsquedas personales, sin consecuencias favorables.

Gómez Mattar falló en las entregas. Guch trató de prevalecer sin éxito con la gambeta. Si Mazzantti pasaba a uno, con el siguiente adversario la perdía. Solari no pudo que sus centros tuviesen como destino a un compañero. Russo, con campo para progresar por esa banda, se nubló cerca del área rival. Cóccaro fue absorbido por Arboleda.

Leer más: En vivo: Newell's sacó un buen punto ante San Lorenzo que lo consolida en zona de playoffs

Newell's sin ataque fluido

Sin un ataque fluido, le resultó complejo a la Lepra comprometer a Devecchi. De todos modos, a los 10’, puso en aprietos al arquero del Ciclón en un tiro de esquina. Guch lo ejecutó, Amor perdió la marca de Cóccaro y el uruguayo le dio de primera. Sobre la línea despejó Pagano. La jugada siguió, Gómez Mattar mandó el centro pasado y Cabrera no logró darle con potencia, solo frente al arco, permitiendo que el uno la controle.

No se contabilizó ninguna más para Newell’s en el primer tiempo. San Lorenzo también contaría con una, recién minutos antes del entretiempo. Mérito del equipo de Kudelka, que se cerró bien atrás y le impidió pisar su área a los conducidos por Rubén Insúa. En el fondo, Bruno Cabrera le ganó cada mano a mano a Auzmendi y Cuello.

La única ocasión del azulgrana fue en una jugada en la que Carrizo perdió con Auzmendi y Cuello quedó listo para convertir. No fue gol porque el remate del atacante fue al medio y Reinatti estaba ubicado en el sitio correcto para detenerlo.

Leer más: Newell's visita a San Lorenzo con un cambio obligado y otro de orden táctico

Kudelka y un cambio que sorprendió

Kudela sorprendió con el cambio que decidió para el segundo tiempo. No porque la salida de Gómez Mattar sea discutible, considerando el rendimiento que tuvo. Sino porque para el puesto de doble cinco lo metió a Alejo Montero, que es un lateral.

El desarrolló fue deslucido. A los dos equipos les costó el traslado prolijo. En un partido enmarañado, Cóccaro recibió el regalo de un defensor a metros del arco. Pero el uruguayo tardó en reaccionar y lo trabaron. El rechazo quedó para Mazzantti, cuyo zurdado no se fue muy lejos.

Lo mejor de Newell’s fue que mantuvo a San Lorenzo a distancia del arco rojinegro. Cortó cada tibio ataque azulgrana. Regiardo creció y recuperó. Cabrera fue el sostén de una defensa que respondió sin fisuras. Y de última muralla, estuvo Reinatti, como cuando apretujó la pelota tras un cabezo de Gulli. En otra, el arquero hizo vista ante la chilena de Corujo.

La Lepra y un gran punto

La Lepra contuvo al equipo de Boedo, que cometió una desinteligencia atrás que casi le cuesta el gol. Russo la mandó larga, Devechi salió a despejar afuera del área, la pelota rebotó y le quedó a Solari para el tanto de la victoria. El delantero lo desaprovechó. Pateó sin fuerza y dirección, y dio en Amor.

Newell’s jugó con la desesperación rival y en el tiempo adicional estuvo cerca de la victoria con un zurdazo cruzado de Mazzantti. Si bien no fue triunfo, el empate, por las circunstancias, se saborea como si casi lo hubiese sido.