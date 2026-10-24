Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Ovación
Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura
Información General
"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
La Ciudad
Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
Política
Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador
La ciudad
Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
Zoom
Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda
La Ciudad
La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento
La Ciudad
El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas
La Ciudad
El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
Policiales
Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
La Ciudad
Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones
Policiales
Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas
Política
El Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
Economía
Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con la Nación
La ciudad
Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur
La Región
Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán
Información General
Murió Leonardo Cohen Arazi, condenado por los abusos en Independiente
La Región
Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos
Economía
La CGT Rosario analizó con la central nacional la crisis laboral de la región
Política
Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales