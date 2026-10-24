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Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Matías G. falleció a la noche por un disparo en el abdomen. Lo atacaron en Vía Honda durante una disputa entre varias personas

24 de octubre 2026 · 09:02hs
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Ambas víctimas fueron atendidas en el Heca por los balazos.

Ambas víctimas fueron atendidas en el Heca por los balazos.

La Policía de Santa Fe confirmó este viernes la muerte de un hombre de 20 años como consecuencia de un ataque a balazos en la zona sudoeste de Rosario. Según fuentes oficiales, la víctima del crimen fue baleada junto a otra joven que sufrió lesiones graves a última hora de la tarde.

Matías Joel G. falleció cerca de las 21 en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde también asistieron a la muchacha herida. Voceros de las fuerzas de seguridad provinciales apuntaron que ambos cayeron por disparos en inmediaciones de Vía Honda, donde no hubo detenidos ni sospechosos identificados.

Luego de la denuncia, los encargados del operativo encontraron cinco vainas servidas de proyectiles en Espinosa y Cerrillos. Las medidas posteriores en la escena del crimen quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Qué se sabe del crimen en Vía Honda?

La primera hipótesis sobre el homicidio se refiere a un conflicto entre varias personas como antesala de los disparos. En esas circunstancias, el joven fallecido recibió un disparo en el abdomen y después lo llevaron hasta el Heca.

Más tarde, los médicos del centro de salud municipal atendieron a una segunda paciente de 19 años por el mismo episodio. En este caso, la paciente fue trasladada a bordo de un vehículo particular para pedir ayuda.

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La joven quedó internada en el efector con heridas en la parte izquierda del abdomen. En tanto, el muchacho que había sido asistido previamente murió a la noche como resultado de los disparos.

Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad advirtieron que ambas víctimas tenían antecedentes penales vinculados a la venta de drogas, robos y tenencia ilegal de armas de fuego. Sin embargo, hasta entonces no había evidencia ni testimonios para definir la posible causa de la balacera.

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