Milei celebró su sobreseimiento en la causa $Libra y apuntó contra la oposición y los medios

El presidente denunció una operación política y mediática en su contra. El asesor Santiago Caputo también se sumó a las críticas

El presidente Javier Milei y su hermana Karina recibieron una buena noticia de la Justicia en la causa $Libra.

El presidente Javier Milei celebró este viernes su sobreseimiento y el de su hermana Karina en la causa $Libra y acusó a dirigentes opositores y medios de comunicación de haber impulsado una operación para perjudicarlo. Referentes del oficialismo acompañaron el pronunciamiento con críticas a las denuncias y a la cobertura del caso.

En un mensaje en X, el mandatario preguntó quién lo compensaría por el tiempo transcurrido desde el lanzamiento de la criptomoneda , el 14 de febrero de 2025. Afirmó que durante un año, ocho meses y nueve días recibió acusaciones falsas dirigidas a dañar su reputación.

Milei sostuvo que la resolución judicial dejó expuesta una operación política y mediática y atribuyó a sus impulsores objetivos golpistas . También reivindicó el funcionamiento de las instituciones republicanas y de la Justicia, a la que elogió por no haber cedido ante las presiones que denunció.

El presidente volvió a cargar contra periodistas, a los que acusó de cobrar por difundir mentiras y de fabricar operaciones . Además, señaló a sectores opositores y medios por utilizar el expediente para recuperar privilegios y ejercer presiones vinculadas con el pago de impuestos.

¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR? La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue…

Antes había publicado en Instagram otra reacción al fallo: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”.

Ambos mensajes llegaron después de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptara el pedido del fiscal Eduardo Taiano y sobreseyera a los once investigados.

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El asesor presidencial Santiago Caputo también celebró la decisión y calificó el expediente como “la causa más pelotuda de la historia”.

En su cuenta de X aseguró que se había construido un escándalo sobre un hecho inexistente con el propósito de perjudicar al jefe del Estado.

Caputo agregó que no esperaba disculpas de quienes habían cuestionado al mandatario y cerró su publicación con insultos contra sus críticos. Su intervención reforzó el planteo del oficialismo, que presentó el desenlace judicial como una ratificación de la defensa de Milei.

La resolución en la causa $Libra

La investigación se había iniciado tras la difusión presidencial de $Libra, cuyo precio subió y luego se desplomó.

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El juez consideró que los hechos examinados no constituían delito. La decisión alcanzó, además de los hermanos Milei, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y Hayden Davis, entre otros. El archivo del expediente fue dispuesto para cuando la resolución quede firme.