Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

El arquero fue uno de los convocados por el entrenador Frank Kudelka, mientras que el central continúa con su recuperación por una lesión muscular

Gabriel Arias es uno de los tres arqueros que Kudelka convocó para el choque de Newell's ante San Lorenzo.

En Newell's apareció un nombre que no venía siendo convocado y que ahora posiblemente sea una alternativa en el banco de suplentes en el importante partido que la Lepra jugará este sábado en el Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo .

El futbolista en cuestión es el arquero Gabriel Arias , quien es uno de los 25 jugadores que fueron citados por el entrenador Frank Darío Kudelka para viajar a Capital Federal a la espera del choque contra el Ciclón.

Desde aquella grave lesión que sufrió en el torneo Apertura, Arias prácticamente nunca pudo ser tenido en cuenta. En esta ocasión, Kudelka lo incluyó en la lista y el arquero tiene chances de ir al banco.

Por su parte, uno de los grandes ausentes sigue siendo Lautaro Giannetti, quien se recupera de una lesión muscular que sufrió hace algunas semanas, frente a Lanús, en el Coloso.

Los citados por Kuldeka

El entrenador rojinegro convocó a 25 jugadores, por lo que dos de ellos se quedarán afuera del bando. Los citados por el DT: Gabriel Arias, Josué Reinatti, Francisco Sciarini, Alejo Montero, Martín Ortega, Lucas Carrizo, Oscar Salomón, Nicolás Goitea, Franco Escobar, Bruno Cabrera, Jerónimo Russo, Luca Regiardo, David Sotelo, Alan Soñora, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Lucas Gómez, Marcelo Esponda, Walter Mazzantti, Matías Cóccaro, Santiago Solari, Walter Núñez, Francisco Scarpeccio, Thomás Ríos y Juan Ignacio Ramírez.