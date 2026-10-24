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Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Prefectura Naval. Se le realizará una autopsia en el Instituto Médico Legal para determinar su identidad

24 de octubre 2026 · 14:29hs
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Rescate. Agentes de Prefectura Naval y de la policía sacaron el cuerpo de Gerardo a la altura de la zona franca de Bolivia.

Rescate. Agentes de Prefectura Naval y de la policía sacaron el cuerpo de Gerardo a la altura de la zona franca de Bolivia.
Patrullaje. Agentes de Prefectura hallaron el cuerpo flotando en el río.

Patrullaje. Agentes de Prefectura hallaron el cuerpo flotando en el río.

Prefectura Naval rescató este sábado un cuerpo que flotaba en el río Paraná, a la altura de la guardería náutica Tifón Water Planet, en Granadero Baigorria. El cadáver fue trasladado hacia el Instituto Médico Legal (IML) para su correspondiente autopsia.

Un móvil del Comando Radioeléctrico llegó al lugar cerca de las 9 tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un cuerpo que flotaba sobre la superficie, en cercanías de los pontones de amarre.

El hallazgo generó inmediata conmoción en toda la franja costera del Cordón Industrial, por eso la Justicia mantiene una rigurosa reserva a la espera de los primeros informes médicos y periciales.

Autopsia en el IML

Ni bien se comprobó que se trataba de un cuerpo humano, los efectivos perimetraron la costa para resguardar la escena, al tiempo que solicitaron la presencia de Prefectura por razones de jurisdicción y dieron aviso a la Fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Una vez sometido a la autopsia correspondiente, se determinará la mecánica y causa del fallecimiento, el tiempo aproximado de permanencia en el agua y la identidad del cadáver, a través del cotejo dactiloscópico.

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