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El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad

El diputado provincial Joaquín Blanco continuará al frente de la junta ejecutiva hasta 2028, secundado por Varinia Drisun

9 de mayo 2026 · 12:14hs
El Partido Socialista es una de las fuerzas principales de Unidos.

El Partido Socialista es una de las fuerzas principales de Unidos.

La junta ejecutiva provincial del Partido Socialista (PS) no tendrá cambios en los principales cargos durante los próximos dos años. Así lo confirmaron fuentes oficiales este viernes, cuando se anunció la renovación de las autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad.

El diputado provincial Joaquín Blanco fue ratificado como secretario general hasta 2028. Su compañera de bloque, Varinia Drisun, también continuará como secretaria adjunta tras el vencimiento del plazo de presentación de listas.

La nueva nómina mantiene a buena parte de sus integrantes, de acuerdo a lo que comunicaron desde el partido de la rosa. Una de las principales novedades es el ingreso del concejal Federico Lifschitz.

El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe

Luego del anuncio oficial, Blanco ponderó la posibilidad de evitar una disputa interna en la conducción del socialismo. El secretario general manifestó: "En unidad, consolidamos el proceso de renovación partidaria. El PS de Hermes y Miguel está más vivo que nunca".

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"Vamos a defender a cada santafesino del modelo nacional de ajuste y corrupción que abandona al interior y hace del odio y la desidia estatal su principal acción de gobierno", agregó el legislador. Así ratificó que no están dispuestos a aceptar una alianza con La Libertad Avanza (LLA).

>> Leer más: Unidos cocina a fuego lento la ley del nuevo régimen electoral de Santa Fe

Las autoridades del partido plantearon que "construir futuro requiere diálogo, compromiso y trabajo colectivo". A continuación, enfatizaron: "Vamos a seguir defendiendo una política cercana, honesta y transformadora para toda la provincia".

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Horas más tarde, el secretario general del PS le rindió homenaje al exgobernador Miguel Lifschitz en el aniversario de su fallecimiento. "Era alguien que imaginaba el futuro cuando otros apenas veían urgencias, que entendía que transformar un barrio era también transformar la vida de quienes lo habitan. Cada rincón de Santa Fe tiene su huella. A cinco años de su partida, seguimos su camino", manifestó.

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