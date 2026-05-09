El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad

El diputado provincial Joaquín Blanco continuará al frente de la junta ejecutiva hasta 2028, secundado por Varinia Drisun

El Partido Socialista es una de las fuerzas principales de Unidos.

La junta ejecutiva provincial del Partido Socialista (PS) no tendrá cambios en los principales cargos durante los próximos dos años. Así lo confirmaron fuentes oficiales este viernes, cuando se anunció la renovación de las autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad .

El diputado provincial Joaquín Blanco fue ratificado como secretario general hasta 2028 . Su compañera de bloque, Varinia Drisun , también continuará como secretaria adjunta tras el vencimiento del plazo de presentación de listas.

La nueva nómina mantiene a buena parte de sus integrantes , de acuerdo a lo que comunicaron desde el partido de la rosa. Una de las principales novedades es el ingreso del concejal Federico Lifschitz .

Luego del anuncio oficial, Blanco ponderó la posibilidad de evitar una disputa interna en la conducción del socialismo. El secretario general manifestó: "En unidad, consolidamos el proceso de renovación partidaria. El PS de Hermes y Miguel está más vivo que nunca" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PSsantafe/status/2052901968129958027&partner=&hide_thread=false Renovamos autoridades en el Partido Socialista de Santa Fe reafirmando una convicción: construir futuro requiere diálogo, compromiso y trabajo colectivo. Y lo hacemos en unidad.



Vamos a seguir defendiendo una política cercana, honesta y transformadora para toda la provincia… pic.twitter.com/DilJhD5nVW — Partido Socialista Santa Fe (@PSsantafe) May 9, 2026

"Vamos a defender a cada santafesino del modelo nacional de ajuste y corrupción que abandona al interior y hace del odio y la desidia estatal su principal acción de gobierno", agregó el legislador. Así ratificó que no están dispuestos a aceptar una alianza con La Libertad Avanza (LLA).

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Las autoridades del partido plantearon que "construir futuro requiere diálogo, compromiso y trabajo colectivo". A continuación, enfatizaron: "Vamos a seguir defendiendo una política cercana, honesta y transformadora para toda la provincia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jqnblanco/status/2053072492781019525&partner=&hide_thread=false Miguel Lifschitz siempre fue un transformador. Este audio es del 19 de octubre de 2018, cuando inauguró obras de urbanización en el barrio Itatí de Rosario, un sueño colectivo que tuvo desde 1982 cuando lo caminó por primera vez.



Eso era Miguel: alguien que imaginaba el futuro… pic.twitter.com/ibxcdhRY0I — Joaquín Blanco (@jqnblanco) May 9, 2026

Horas más tarde, el secretario general del PS le rindió homenaje al exgobernador Miguel Lifschitz en el aniversario de su fallecimiento. "Era alguien que imaginaba el futuro cuando otros apenas veían urgencias, que entendía que transformar un barrio era también transformar la vida de quienes lo habitan. Cada rincón de Santa Fe tiene su huella. A cinco años de su partida, seguimos su camino", manifestó.