Joaquín Blanco: "El futuro de Argentina es con una construcción muy parecida a Unidos"

La política santafesina casi no tiene tiempo para vacaciones, pero nadie se queja dentro del oficialismo provincial. Joaquín Blanco no sólo coincidió con sus aliados en el balance positivo del año, sino que también anticipó: "El futuro de la Argentina es una construcción política muy parecida a la de Unidos" .

Hoy nadie duda de que Unidos fue un acierto. La provincia está en marcha. Estamos cerrando un año récord en la Legislatura con reformas que hace 30 años que esperaban y estuvimos a la altura de los desafíos. La gente pedía un gobierno en acción. Nadie puede negar que vinimos a cambiar y hemos encarado transformaciones realmente profundas. Hemos demostrado que es una coalición diversa, heterogénea, pero muy cohesionada y con mucha capacidad de gestión.

¿Unidos implica más trabajo legislativo en comparación con gestiones anteriores del socialismo?

Nosotros nos preparamos para ser protagonistas dentro de Unidos. El socialismo les dio su impronta a todas las iniciativas que pasaron por la Cámara de Diputados. Estas reformas tan profundas y necesarias las hicimos en un momento en que, a nivel nacional, nos dicen que la política es mala palabra. Esa es una marca: mucho diálogo, profundidad, ceder para buscar un objetivo superior.

¿Ceder para buscar un objetivo superior también puede ser una receta para la reforma constitucional?

Cada reforma es hija de su tiempo y su espacio y no son comparables. Acá no hay trampas, no hay Pacto de Olivos, no hay cláusula cerrojo. Los constituyentes van a tener las manos abiertas y libres. La gente va a poder elegir honestamente con su voto el futuro de la provincia. Nosotros creemos que tiene que ser un debate hablando en concreto de qué significa la autonomía municipal, que no haya más fueros, qué significa que no haya más reelecciones indefinidas para legisladores y cargos ejecutivos. Qué significa realmente el proceso de empoderar a la ciudadanía.

Joaquín Blanco y el futuro de Unidos

El diputado de Unidos espera una "contienda electoral intensa" para definir quiénes participarán en la convención constituyente. "Como socialistas vamos a representar al progresismo con nuestra histórica agenda reformista", comentó. A nivel general, Blanco subrayó que el debate brinda la posibilidad de dar "un salto hacia adelante muy importante en materia institucional" mediante el diálogo.

El estilo del gobierno nacional es muy diferente y los socialistas lo marcan en el Congreso, incluso más allá de lo que le toca a Pullaro ¿Pueden seguir administrando eso?

A nivel nacional estamos convencidos de que el futuro de la Argentina es una construcción política muy parecida a la de Unidos, donde sectores de centro izquierda y centro derecha pueden confluir en políticas públicas sostenibles en el tiempo. Ese modelo se impone como superación de la grieta y superación de Milei. Nosotros entendemos claramente que la gente necesitaba dejar atrás un pasado de inflación y corrupción, se hartó y dijo basta con su voto. Tenemos que prepararnos para superar este momento y en la provincia lo entendimos con mucho realismo. La gran virtud de Unidos fue que no fue una coalición para ganarle al peronismo, fue una coalición para gobernar.

¿Están cómodos con el lugar que tiene el socialismo en el gobierno santafesino?

Estamos muy contentos. Este año tuvimos un protagonismo muy grande en todos los debates, no solamente en la Legislatura sino en la marcha del gobierno. En todas las áreas y ministerios hay presencia de funcionarios socialistas superactivos y presentes en todo el territorio. Tenemos un trato cotidiano con el gobernador, hay una voluntad de escucha que nos parece saludable. Gobernar en Argentina no es fácil. Si no, preguntémosle al Frente de Todos o a Juntos por el Cambio. Exige vocación democrática de escuchar y tiene la misma fuerza y razón desde el partido más chiquito hasta el partido más grande. Esta coalición tiene capacidad de legislar y gobernar y se banca los debates para ir a ganar la reforma. Es una plataforma impresionante para pensar lo que necesita la Argentina.

¿Por dónde empieza la construcción de un Unidos nacional?

No hay un manual y creo que la experiencia de Milei refleja eso. Pensar que esa persona era panelista hace tres años y hoy es el presidente también resetea la forma tradicional de construir propuestas de gobierno. Hay un sentido que que tiene que ver con encontrar una fórmula que permita un país con estabilidad económica, que no tenga inflación, pero que a la vez no priorice la especulación financiera y se asiente en la producción. Si encontramos la síntesis entre estabilidad y producción, ese es el camino en el que tiene que encontrarnos a sectores de centro izquierda y centro derecha.

La política de "Gran Hermano", la reforma y Javkin

Blanco concluyó que la intendencia de Pablo Javkin tuvo un desarrollo "muy marcado por la impronta de Unidos". Así reivindicó las gestiones locales que tuvieron el sello del Frente Progresista. "Tener alineada la ciudad con el gobierno provincial nuevamente tira la ciudad para arriba", explicó.

¿Cuál es el balance de 2024 en Rosario?

Rosario necesita ser protagonista y escuchada. Creo que todo eso estaba obturado porque no podíamos encontrar un proceso de pacificación. Pasamos momentos tremendos como en marzo con cuatro atentados contra gente absolutamente inocente. Los dos grandes aportes del Partido Socialista por todos los años en los que hemos gobernado esta ciudad tienen que ver con dos cuestiones que son parte de la esencia de los rosarinos. Por un lado, un plan: queremos saber hacia dónde vamos y ser parte de ese plan. La segunda gran impronta es la participación. La reforma constitucional es una gran oportunidad. En los momentos de más crisis económica y social, más poder a la gente.

Joaquín Blanco 2.jpg "Popi" es el presidente del bloque socialista en la Cámara baja. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

¿Teme que la reforma se convierta en una especie de “Gran Hermano”, que cualquiera suba a la constituyente sólo por el cartel?

Son las reglas de juego de la democracia. Tenemos que aceptar que vivimos en un tiempo en el que mucha gente está cansada de la política tradicional que no le da respuestas y busca emergentes y figuras. No es algo nuevo, ya ha pasado. Puede suceder, pero creo que a eso no hay que temerle miedo. Es un desafío, redoblar el esfuerzo para que la propuesta realmente conmueva y movilice, que la gente sienta que una reforma constitucional no es algo abstracto y lejano sino que impacta todos los días.

¿Qué responde cuando alguien rechaza la reelección de Pullaro porque juró por la Constitución anterior?

Es una especulación. Son los oportunistas de siempre. Cuando están en el poder, quieren la reelección y cuando son opositores, dicen que no corresponde. Hay que ser coherentes. Siempre planteamos la posibilidad de una reelección para todos los cargos. Es lo más saludable porque oxigena la política, renueva. Ese eje hay que dejarlo en manos de la gente. No le escondamos la posibilidad de que pueda definir qué quiere con su voto.

¿Quedó algún tema legislativo que sea prioritario en 2025?

Trabajamos muchísimo para que salga la reforma constitucional. Ese logro lo llevás en la piel, es la deuda de los últimos 30 años. De este año me voy a acordar toda mi vida. Cientos de dirigentes quisieron hacerlo y no pudieron. Pienso siempre en Miguel Lifschitz, que lo intentó hasta último momento. Esto te da mucho sentido en el momento en que parece que todo es efímero, que si no es viral no vale, que hay que estar en TikTok para ver cuántos likes juntás. Algunos se hacen los graciosos en las redes y es profundo.

Bueno, si eso prende dentro de una reforma constitucional, es peligroso.

En la reforma del 94 apareció Aldo Rico como figura. Un carapintada, un golpista y tuvo su caudal electoral. Esas cosas van a aparecer, son parte de la democracia. Pero el otro camino es en un despacho de cúpula, con cuatro personas que digitan las leyes. El gran acierto de este proceso es que no hay núcleo de coincidencias básicas. El texto está abierto y lo vas a discutir en tiempo real. Siempre hay riesgos con la antipolítica. Si es por eso, este tipo de decisiones no las tomás nunca.

El otro lado de la motosierra de Milei

Joaquín Blanco tiene 44 años y lleva casi una década como representante del socialismo en la Cámara de Diputados de Santa Fe. En base a esa experiencia no sólo reivindica la participación ciudadana sino el federalismo. "Estamos en un momento de profundo desprecio por la heterogeneidad y diversidad de lo que pasa en las provincias argentinas. Lo vivimos permanentemente, elección tras elección. Primero decíamos ambacéntrica y ahora ya es porteñocéntrica. Discutimos una agenda de porteños y para porteños", observó.

¿Qué lo sorprendió del primer año del gobierno de Milei?

Creo que se han corrido muchos límites en lo que tiene que ver con la convivencia democrática, más allá de muchas cuestiones que hemos vivido de modelos económicos similares. Hemos pasado por otras experiencias donde se denosta al Estado, donde la igualdad y lo público parece que son mala palabra y donde se prioriza la competencia de mercado por encima de cualquier otro valor como si en sí misma pudiera resolver los problemas de Argentina. Exacerbada por las redes sociales, veo una violencia en la forma de vincularnos. A los argentinos nos costó mucho dejar atrás la violencia, la dictadura y convivir democráticamente. Esta no es una cuestión de formas, es más compleja porque construye cultura y la forma de vivir en comunidad. Eso va a dejar marca y va a dejar huellas.

¿El éxito electoral de Milei le muestra algo a la política para reformularse o es solamente la crítica al sistema?

Esto se vio muy claro en la campaña. El ministro de Economía que tenía la inflación en tres dígitos quería explicar de qué manera no iba a tener inflación después y Milei expresó con mucha claridad: dolarización, dinamitar el Banco Central y el símbolo de una motosierra. Son políticos de lo concreto que le muestran a la sociedad ideas claras y sencillas de lo que quieren hacer. Después ni dolarizó ni dinamitó el Banco Central y la motosierra pasó más por las jubilaciones que por los privilegios del poder. Milei terminó reflejando el agotamiento conceptual del kirchnerismo.

¿No les pasó también a otros partidos ese agotamiento conceptual?

Bueno, una experiencia a rescatar es la de Juan Schiaretti. Con una candidatura mínima y sobre la hora, un armado territorial muy pequeño, expresó ideas claras en el debate presidencial. Fue uno de los que más creció entre las PASO y la general y se convirtió en una fuerza política que expresó una idea diferente en el debate. Hay espacio para ideas nuevas y concretas, pero tienen que ser eso.

Algo tan eficaz como la motosierra, pero que no sea una motosierra.

Tal vez un puño y una rosa.